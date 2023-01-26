Обзор новых форм отчетности в 2023 году

ЕФС-1

С 1 января 2023 года введена новая форма ЕФС-1, которая включает сведения из нескольких отчетов: СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС.

Новая форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Отчет ЕФС-1 состоит из титульного листа и двух разделов. Первый раздел включает персонифицированную отчетность. В нем несколько подразделов, которые сдают в разные сроки в конкретных ситуациях. Второй раздел — взносы на травматизм — его сдают ежеквартально.

В таблице видно, какие формы отчетности заменяет новый отчет.

Номер раздела формы ЕФС-1 Какому старому отчету соответствует состав сведений Состав информации Сроки сдачи Подраздел 1.1 СЗВ-ТД Кадровые движения по работникам, а также по лицам, с которыми заключены договоры ГПХ Для приема на работу и увольнения – не позже следующего рабочего дня. По остальным сведениям – 25 число месяца, следующего за отчетным месяцем Подраздел 1.2 СЗВ-СТАЖ Сведения о стаже работников 25 число месяца, следующего за отчетным годом Раздел 2 4-ФСС Расчет взносов на травматизм 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом

Кроме того, в отчете предусмотрены подразделы для отражения сведений о дополнительных взносах на накопительную пенсию (Подраздел 3), а также по зарплате бюджетников (Подраздел 1.3).

Форма применяется, начиная с отчетности за периоды 2023 года. Отчеты за 2022 год подаются по старым формам и в старые сроки.

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Уведомление об исчисленных налогах

Уведомление – одно из ярких налоговых новшеств 2023 года, которое возникло в связи с появлением единого налогового платежа.

Налоги теперь уплачиваются одним платежом суммарно по разным видам налогов. Однако налоговой по-прежнему нужно знать, что именно уплачено. Для этого и предназначена эта форма – Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Форма Уведомления введена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Срок подачи – до 25 числа месяца, в котором уплачиваются налоги, взносы, сборы.

Уведомление подается по тем налогам, по которым срок уплаты уже наступил, а срок подачи декларации – еще нет. Если декларация уже подана, то налоговый орган отразит задолженность перед бюджетом по налогу на основании декларации. В Уведомление сведения по такому налогу не включаются.

Впервые подать Уведомление нужно 25 января 2023 та как уже в январе нужно уплачивать налоги в соответствии с новыми правилами.

Персонифицированные сведения о физических лицах

Форма отчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Новый отчет заменил привычный СЗВ-М. Его подают в ИФНС все, кто производит выплаты физическим лицам.

Этот отчет состоит из:

титульного листа;

персональных данных физлиц и сведения о суммах выплат.

Данный отчет нужно заполнять ежемесячно на всех застрахованных лиц с указанием ИНН, СНИЛС, ФИО и сведений о начисленных выплатах.

Отчет представляется каждый месяц не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим месяцем.

Расчет по страховым взносам

Расчет утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Новая форма включает теперь четыре раздела вместо трех. Отчет дополнили разделом для организаций, которые выплачивают вознаграждения прокурорам, следователя и судьям.

Сумма взносов на ОПС, ОМС и ОСС теперь отражается в отчете единой суммой.

Информация по взносам предоставляется по-прежнему поквартально. Срок – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Впервые сведения по страховым взносам по новой форме подаются за 1 квартал 2023.

Ряд изменений внесен и в другие формы в связи с поправками законодательства. Остальные дополнения, правда, отстают по масштабам от уже описанных. Так что изменения форм носят скорее уточняющий характер или предусмотрены для частных случаев.

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Декларация по налогу на прибыль

Новая форма утверждена приказом ФНС от 17.08.2022 № СД-7-3/753@.

Срок подачи – 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Для годовой декларации – до 25 марта года, следующего за отчетным годом.

Изменения касаются только налогоплательщиков, находящихся на Курильских островах.

Впервые применяется, начиная с отчетности за 2022 год.

Декларация по налогу на имущество

Новая форма утверждена приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

Пересмотр декларации связан с изменениями в расчете по налогу на имущество. Сдают декларацию не все налогоплательщики. Если налог на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости – декларация не подается.

Срок подачи – 25 марта года, следующего за отчетным. Впервые применяется, начиная с отчетности за 2022.

3-НДФЛ

Новая форма отчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@. Изменения формы носят в основном технический характер.

Применять нужно с отчетности за 2022.

6-НДФЛ

Форма изменена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@. Порядок заполнения формы изменен в связи с введением ЕНП и сроками уплаты НДФЛ. Отредактировано заполнение Раздела 1 формы.

Сроки подачи – 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом и 25 февраля года, следующего за отчетным годом. Начало применения – отчетность за 1 квартал 2023 года.

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