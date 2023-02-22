Как бухгалтеру освоить 1С

Расскажем, как бухгалтеру с легкостью освоить 1С за короткое время.
Что такое 1С и для чего она нужна
1С:Предприятие 8.3 – это платформа, на которой разработана линейка программ для автоматизации всех видов учета, которые только могут существовать на предприятии. В 1С поможет вести не только бухгалтерский учет и сдавать отчетность, можно вести оперативный учет, управленческий учет, автоматизировать склад, торговлю и много чего еще.
Есть возможность подобрать конфигурацию под любую систему налогообложения и бизнес-процессы.
Так чему же учиться бухгалтеру
Поверьте, даже опытному бухгалтеру всегда есть чему поучиться, что уж говорить о новичках. Если вы никогда не работали в 1С, то начать желательно с азов, то есть базового курса.
Приглашаем новичков
На курсе 1С:Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала вы получите обширные знания по бухгалтерскому и налоговому учету, а также опыт практической работы в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.
Курс разбит на три больших модуля:
Бухгалтерский учет.
Налоговый учет.
1С:Бухгалтерия.
Все занятия ведут опытные педагоги-практики. Если вы хотите закрепить базовые знания, а также быть в тренде всех последних изменений законодательства в области бухгалтерии и налогов, то ознакомьтесь с программой курса более подробно на нашем сайте сайте.
Если вы никогда не работали с системами 1С и вообще не знаете, что это такое, то рекомендуем обратиться к обзорному курсу Старт в 1С.
Чему вы научитесь:
Скачивать и устанавливать платформу 1С:Предприятие 8.3.
Познакомитесь с разработкой в 1С.
Познакомитесь с программой 1С:Управление нашей фирмой.
Курс подойдет вам, если вы никогда не работали в 1С, но хотите познакомиться с системой для дальнейшего более детального изучения. Вы оцените все преимущества работы программ на базе 1С:Предприятие 8.3 и определитесь, что еще необходимо изучить для эффективной работы.
Вы уже опытный пользователь
Если вы уже овладели базовыми навыками работы в 1С, а теперь хотите более глубоких и специализированных познаний, то специально для вас есть курс для бухгалтеров, которые работают на УСН:
На курсе рассматривается пример ведения бухгалтерского учета на предприятии, применяющем упрощенную систему налогообложения. Вы научитесь настраивать параметры учета, а также формировать все отчетные документы для бизнеса на УСН.
Пройдя курс, вы сможете:
Полностью вести бухучет на предприятии, применяющем УСН.
Организовать и вести документооборот на каждом участке в учете.
Контролировать состояние важных разделов учета и вовремя исправлять ошибки.
Ошибки в учете – найти и обезвредить!
Если вы уже уверенно и давно работаете в 1С:Бухгалтерии 8.3 и хотите шагнуть еще дальше, то предлагаем пройти несколько курсов для продвинутых бухгалтеров:
На курсе «Ошибки в учете – найти и обезвредить» научим самостоятельно находить бухгалтерские ошибки и исправлять их. С помощью инструментов, которые уже заложены в 1С:Предприятие 8.3, научим вас своевременно и легко выявлять и устранять погрешности в учете в отчетности, без обращения в службу поддержки.
На курс «Система компоновки данных – настройка отчетов пользователям 1С:Предприятие» научим вас построить любой отчет, который вам необходим, без знания языка программирования 1С и без обращения к программистам.
Курс «Азы программирования в системе 1С:Предприятие 8» мы также рекомендуем для бухгалтеров, которые хотят уметь больше, чем обычный бухгалтер. На курсе вы получите практические навыки конфигурирования и программирования в 1С:Предприятие 8.3, которые пригодятся вам в вашей работе. Если вы не имеете навыков конфигурирования, но хотите изучить программу на более глубоком уровне, чем обычный пользователь, но этот курс для вас. Научим легко ориентироваться в основных окнах конфигуратора и познакомим с основными объектами метаданных и связей между ними.
Вам нужен бюджетный учет?
В том случае, если вы являетесь сотрудником бухгалтерии государственного учреждения, обязательно приходите на курс «Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».
Курс полностью практический – только нужные кейсы по работе с программой 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Подойдет как для начинающих бухгалтеров, так и для продвинутых, работникам кадровой службы также будет полезен и интересен.
А если вы профи
Для глубокого погружения в тонкости бухучета, рекомендуем курс по учету налога на добавленную стоимость. НДС считается одним из самых запутанных налогов.
К тому же нормативная база по НДС постоянно уточняется и дополняется, поэтому быть в курсе всех последних изменений вам поможет курс «Учет НДС».
В короткие сроки вы познакомитесь с подсистемой учета НДС в программе «1С: Бухгалтерия» в соответствии с последними нормами законодательства.
Курс подойдет для пользователей, которые уже владеют навыками работы в 1С. Главная цель курса – рассказать о последних изменениях в законах по НДС, а также помочь вам научиться находить и исправлять ошибки при вводе данных с помощью типовых средств программы.
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