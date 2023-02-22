Как бухгалтеру освоить 1С

Расскажем, как бухгалтеру с легкостью освоить 1С за короткое время.

Что такое 1С и для чего она нужна

1С:Предприятие 8.3 – это платформа, на которой разработана линейка программ для автоматизации всех видов учета, которые только могут существовать на предприятии. В 1С поможет вести не только бухгалтерский учет и сдавать отчетность, можно вести оперативный учет, управленческий учет, автоматизировать склад, торговлю и много чего еще.

Есть возможность подобрать конфигурацию под любую систему налогообложения и бизнес-процессы.

Так чему же учиться бухгалтеру

Поверьте, даже опытному бухгалтеру всегда есть чему поучиться, что уж говорить о новичках. Если вы никогда не работали в 1С, то начать желательно с азов, то есть базового курса.

Приглашаем новичков

На курсе 1С:Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала вы получите обширные знания по бухгалтерскому и налоговому учету, а также опыт практической работы в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.

Курс разбит на три больших модуля:

Бухгалтерский учет. Налоговый учет. 1С:Бухгалтерия.

Все занятия ведут опытные педагоги-практики. Если вы хотите закрепить базовые знания, а также быть в тренде всех последних изменений законодательства в области бухгалтерии и налогов, то ознакомьтесь с программой курса более подробно на нашем сайте сайте.

Если вы никогда не работали с системами 1С и вообще не знаете, что это такое, то рекомендуем обратиться к обзорному курсу Старт в 1С.

Чему вы научитесь:

Скачивать и устанавливать платформу 1С:Предприятие 8.3. Познакомитесь с разработкой в 1С. Познакомитесь с программой 1С:Управление нашей фирмой.

Курс подойдет вам, если вы никогда не работали в 1С, но хотите познакомиться с системой для дальнейшего более детального изучения. Вы оцените все преимущества работы программ на базе 1С:Предприятие 8.3 и определитесь, что еще необходимо изучить для эффективной работы.

Вы уже опытный пользователь

Если вы уже овладели базовыми навыками работы в 1С, а теперь хотите более глубоких и специализированных познаний, то специально для вас есть курс для бухгалтеров, которые работают на УСН:

На курсе рассматривается пример ведения бухгалтерского учета на предприятии, применяющем упрощенную систему налогообложения. Вы научитесь настраивать параметры учета, а также формировать все отчетные документы для бизнеса на УСН.

Пройдя курс, вы сможете:

Полностью вести бухучет на предприятии, применяющем УСН. Организовать и вести документооборот на каждом участке в учете. Контролировать состояние важных разделов учета и вовремя исправлять ошибки.

Ошибки в учете – найти и обезвредить!

Если вы уже уверенно и давно работаете в 1С:Бухгалтерии 8.3 и хотите шагнуть еще дальше, то предлагаем пройти несколько курсов для продвинутых бухгалтеров:

На курсе «Ошибки в учете – найти и обезвредить» научим самостоятельно находить бухгалтерские ошибки и исправлять их. С помощью инструментов, которые уже заложены в 1С:Предприятие 8.3, научим вас своевременно и легко выявлять и устранять погрешности в учете в отчетности, без обращения в службу поддержки.

На курс «Система компоновки данных – настройка отчетов пользователям 1С:Предприятие» научим вас построить любой отчет, который вам необходим, без знания языка программирования 1С и без обращения к программистам.

Курс «Азы программирования в системе 1С:Предприятие 8» мы также рекомендуем для бухгалтеров, которые хотят уметь больше, чем обычный бухгалтер. На курсе вы получите практические навыки конфигурирования и программирования в 1С:Предприятие 8.3, которые пригодятся вам в вашей работе. Если вы не имеете навыков конфигурирования, но хотите изучить программу на более глубоком уровне, чем обычный пользователь, но этот курс для вас. Научим легко ориентироваться в основных окнах конфигуратора и познакомим с основными объектами метаданных и связей между ними.

Вам нужен бюджетный учет?

В том случае, если вы являетесь сотрудником бухгалтерии государственного учреждения, обязательно приходите на курс «Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Курс полностью практический – только нужные кейсы по работе с программой 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Подойдет как для начинающих бухгалтеров, так и для продвинутых, работникам кадровой службы также будет полезен и интересен.

А если вы профи

Для глубокого погружения в тонкости бухучета, рекомендуем курс по учету налога на добавленную стоимость. НДС считается одним из самых запутанных налогов.

К тому же нормативная база по НДС постоянно уточняется и дополняется, поэтому быть в курсе всех последних изменений вам поможет курс «Учет НДС».

В короткие сроки вы познакомитесь с подсистемой учета НДС в программе «1С: Бухгалтерия» в соответствии с последними нормами законодательства.

Курс подойдет для пользователей, которые уже владеют навыками работы в 1С. Главная цель курса – рассказать о последних изменениях в законах по НДС, а также помочь вам научиться находить и исправлять ошибки при вводе данных с помощью типовых средств программы.

1С:Апрель Софт – это фирма 1С:Франчайзи и Центр сертифицированного обучения 1С, которая занимается автоматизацией учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3 с 1995 года. Поможем выбрать программу и научим в ней работать.

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