Управление качеством на производстве: методики и инструменты

За последние годы управление качеством изменилось кардинально. В начале 20 века Ф. Тейлор предложил «верхний» и «нижний» пределы качества, а также «поле допуска» – т .е. некий диапазон допустимых отклонений характеристик продукции, в границах которого она будет считаться качественной.

Вслед за нововведениями возникла потребность контролировать эти процессы, а именно – управлять качеством. Если готовый продукт не попадал в поле допустимых значений – он считался бракованным.

На качество продукции влияет много факторов.

Например: оборудование, сырье, используемая технология, сотрудники, внешняя и внутренняя среда организации.

Поэтому в процессе управления качеством важно анализировать не только конечный результат, но и факторы, которые на него повлияли.

В 1924 году появилась система статистического управления качеством. Ее ввели в американской компании Bell Telephone Laboratories. Ученые разработали специальные контрольные карты, применяя которые организации смогли изучить производственные процессы и сделать акцент на управление их качеством.

Кроме того, ученые предложили улучшать качество, искореняя проблемы, которые нарушали стабильность производственного процесса. Для этого нужно было собирать данные обо всех процессах, переводить их в числовой вид и на их основе проводить статистический анализ, чтобы выявить неэффективные процессы.

Чтобы проконтролировать качество продукции нужно пройти ряд этапов:

Выбрать объект анализа (продукт, процесс, производственный узел и т. п.). Поставить цель проведения анализа. Определиться с методикой анализа. Определить количество данных, которые нужно собрать и сроки сбора. Собрать нужные данные. Провести обработку данных. Получить результат и сделать вывод.

Обычно массив собираемых данных большой, и его нужно где-то хранить. Обработать такой объем информации вручную не под силу даже самому классному специалисту. А ведь именно от скорости сбора и обработки информации зависит то, как быстро будет принято решение и запущены соответствующие процессы.

Попробуем разобраться на примере.

Компания выпускает 150 видов товара на 23 производственных линиях. Для производства товара используется 100 разных видов сырья, каждый из которых нужно оценить на качество (от 3 до 20 параметров).

Если все виды сырья будут оценены по минимальному набору критериев – получится 300 видов данных.

Обработать такие массивы информации без автоматизации – трудозатратно и неэффективно: скорость низкая, вероятность ошибки – высокая. Быстро принять управленческое решение, чтобы улучшить ситуацию, не получится. Справиться с ситуацией поможет линейка решений – 1С:LIMS, разработчиком которой является компания 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи из Нижнего Новгорода с 27 летним опытом автоматизации учета на производственных предприятиях среднего и крупного бизнеса.

Программы 1С:LIMS нужны для автоматизации основных бизнес-процессов производственных лабораторий, служб технического контроля и контроля качества на предприятии. 1С:LIMS можно использовать как на крупных предприятиях, так и на небольших производствах.

Зачем компании 1С:LIMS

1С:LIMS полностью отечественная разработка, а значит не нужно бояться, что ее заблокируют из-за санкций или не будет возможности обновить ПО. Система 1С:LIMS разработана на Платформе 1С:Предприятие 8.3, что гарантирует понятный и знакомый пользователям интерфейс, широкие возможности платформы и удобство использования. Программа поставляется в виде расширения, что дает возможность запустить процесс управления качеством на предприятии в минимальные сроки на уже работающих конфигурациях «1С:ERP Управление предприятием» или «1С:Комплексная автоматизация». 1С:LIMS поддерживает стандарты GLP, GAMP, GALP, ISO/IEC 17025, что дает возможность управлять и контролировать качество на любом этапе жизненного цикла от контроля качества поставляемого сырья до выдачи сертификата или паспорта качества на готовую продукцию.

Давайте познакомимся поближе с возможностями продукта в линейке решений 1С:LIMS – 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА.

Продукт умеет:

Проводить различные вида контроля: входной, оперативный, выходной. Задавать нормативы показателей качества согласно нормативным документам (ГОСТ, ТУ), отслеживание истории их изменения. Отбирать и хранить пробы образцов, регистрировать результаты исследований по каждой пробе и отслеживать состояния проб. Задавать нормативы расхода материалов для выполнения проверок качества и отражать в учете фактического списания реактивов и материалов на испытания по факту выполнения проверок. Формировать заявки на проведение проверок в подразделениях исключительно в ручном режиме, контролировать исполнение. Проводить замеры и регистрировать результаты измерений на основании заявки или на основании первичного учетного документа (поступление от поставщика, получение полуфабриката в производстве, получение готовой продукции из производства и др.) Контролировать отклонения фактических значений от нормативов, визуально отображать соответствия, выявлять причины и места возникновения. Регистрировать статус проверки и признание партии номенклатуры «годной» или «не годной» для дальнейшего использования или продажи. Прослеживать качество сырья и полуфабрикатов по всей технологической цепочке. Автоматически контролировать списания партии: запрет отгрузки некачественной партии и контроль за движением условно-годной продукции. Вести методики испытаний с разграничением по видам проверок, а также для продукции с учетом характеристик. Формировать заявки на проведение проверок в подразделениях в автоматическом и ручном режиме, контролировать исполнение. Присваивать продукции по результатам проверки сорта или категории качества. Формировать и хранить сертификаты качества по номенклатуре, печатать сертификаты из карточки номенклатуры, из документов «Регистрация результатов контроля» и «Нормативно-техническая документация», или из документа реализации. Анализировать стабильности процессов с использованием Карт Шухарта. Формировать и печатать отчеты по результатам проверки качества, по работе самой лаборатории. Формировать и печатать сводные статистические отчеты по поставщикам и по группам продукции, журналов качества.

Попробовать можно уже сейчас. Ознакомьтесь с информацией на сайте 1С: Апрель Софт.

Управление качеством – это не только ответственность технического контроля и соответствие продукции нормативным значениям. Управление качеством уже давно плотно переплелось со всеми видами деятельности организации. А возможности и расширение линейки продукции 1С:LIMS лишнее тому доказательство.

Выгода от использования 1С:LIMS

Для руководителя:

Прозрачность работы служб контроля качества.

Оперативность доступа к показателям и принятия решения.

Снижение выпуска бракованной продукции.

Сокращение затрат на бумажный документооборот.

Для служб управления качеством:

Минимизация бумажной работы и снижение нагрузки на персонал.

Снижение уровня ошибок за счет влияния человеческого фактора.

Для производства:

Снижение риска попадания некачественного сырья на производственную линию.

Быстрое реагирование при отклонении качества от нормы.

Возможность проводить анализ бригад (в какой смене больше брака, например).

Для отдела продаж:

Снижение риска продажи некачественного товара покупателям.

Использование современных методов управления качеством – ключ к успеху и прибыльности компании.

1С:Апрель Софт предлагает идти к успеху совместно, с использованием 1С:LIMS – инструмента, который в режиме реального времени поможет управлять качеством и принимать оперативные решения.

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