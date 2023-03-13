Книга учета доходов и расходов (КУДиР): кто должен вести, правила заполнения 

Что такое КУДиР? Для чего она нужна

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) – журнал, в котором ИП и организации ведут учет своих доходов, расходов и других обязательных показателей (например, основных средств и НМА, переносимых убытков).

Вести КУДиР нужно по следующим причинам:

Освобождение от обязанности вести бухучет.

Все экономические субъекты обязаны вести бухгалтерский учет. Эта обязанность прямо предусмотрена законом № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Исключение сделано для ИП, которые ведут учет своих доходов, расходов и объектов налогообложения (пп. 1 п. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ). Вести учет этих показателей ИП могут в КУДиР.

Корректное заполнение налоговой декларации.

На основании данных КУДиР ИП заполняют налоговую декларацию по УСН или ЕСХН. С ее помощью можно легко рассчитать налогооблагаемую базу и вывести сумму налога к уплате.

Подтверждение отраженных в декларации доходов и расходов.

При возникновении у ИФНС вопросов относительно данных, которые содержатся в налоговой декларации, она вправе запросить у ИП или ООО на УСН книгу учета доходов и расходов. В ней, помимо сведений о полученных доходах и произведенных расходах, содержится информация о первичных документах, которые подтверждают эти данные.

Предоставление книги при получении кредита в банке.

Кроме налоговой декларации по УСН и ЕСХН, банк может запросить у ИП книгу учета доходов. Особенно актуально это для ИП на ПСН, так как они не сдают в налоговую инспекцию отчетность. И подтвердить реально полученный доход они могут только с помощью книги учета доходов (КУД).

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Кто обязан вести КУДиР

В обязательном порядке вести КУДиР (КУД) должны:

ИП и ООО на УСН.

Такая обязанность установлена для всех упрощенцев без исключения статьей 346.24 НК. Форма и порядок ведения этой книги также приведены в этой статье. Особенности внесения данных в КУДиР зависят от применяемого упрощенцем объекта налогообложения.

ИП на ПСН.

Предприниматели на патенте также должны вести книгу (п. 1 ст. 346.53 НК). Но в отличие от упрощенцев они заносят в нее только данные о полученных доходах. Расходы ИП на ПСН в ней не фиксируют.

ИП на ЕСХН.

КУДиР на ЕСХН, в отличие от УСН, обязаны вести только индивидуальные предприниматели. Организации от этой обязанности освобождены. Организации ведут учет показателей для расчета налогооблагаемой базы и налога к уплате на основании данных бухгалтерского учета (п. 8 ст. 346.5 НК).

ИП на ОСНО.

Также как и в случае с ПСН и ЕСХН, книгу учета на ОСНО ведут только ИП. В ней они отражают полученные доходы и произведенные расходы для целей расчета НДФЛ (п. 2 ст. 54 НК, п. 2 порядка, утв. приказом Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002). Компании на ОСНО книгу учета доходов и расходов не заполняют, они ведут бухгалтерский учет.

Кто не обязан вести КУДиР

Не ведут КУДиР:

Организации на ЕСХН и ОСНО.

Это связано с тем, что компании на сельхозналоге и общей системе рассчитывают налогооблагаемую базу и налог к уплате на основании данных бухучета.

Физлица и ИП на НПД.

Для самозанятых, независимо от их статуса (физлица или ИП), ведение КУДиР не требуется. Закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 не содержит таких требований. Самозанятые при расчете налога не учитывают свои расходы. Учет полученных доходов ведется в приложении «Мой налог» с помощью формирования чеков на каждую совершенную операцию.

Форма КУДиР для разных систем налогообложения

Единой формы книги учета доходов и расходов не существует. Для каждого объекта налогообложения утверждена своя форма:

Для УСН.

Форма и порядок ведения КУДиР для упрощенной системы налогообложения установлены Приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н (приложения 1 и 2). Заверять КУДиР в налоговой инспекции упрощенцы не должны.

Для ПСН.

Форма книги учета доходов (КУД) для ИП на патентной системе налогообложения, утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н (приложение № 3). Этим же документом утвержден и порядок заполнения КУД (приложение № 4). Как и в случае с УСН, заверять книгу учета доходов ИП на патенте не должны (письма Минфина от 29.12.2012 № 03-11-09/100 и ФНС от 28.02.2013 № ЕД-3-3/696@).

Для ЕСХН.

Для предпринимателей на ЕСХН форма и порядок КУДиР утверждены приказом Минфина от 11.12.2006 № 169н (п. 8 ст. 346.5 НК).

Для ОСНО.

Форма КУДиР для ОСНО и порядок ее заполнения регламентированы приказом Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002. ИП могут разработать собственную форму книги, если специфика деятельности не предполагает использование указанной выше формы.

ИП на ОСНО и ЕСХН обязаны заверять КУДиР в налоговой инспекции (письмо Минфина от 16.04.2021 № 03-02-11/28766). Но на практике это сделать сложно. Часто сотрудники ИФНС отказывают в этом, ссылаясь на то, что заверять ее не нужно. В этом случае книгу для заверения в налоговую нужно направить по ТКС.

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Общий порядок ведения КУДиР

В целом порядок ведения всех КУДиР одинаковый. Различия предусмотрены при заполнении конкретных разделов книги. При ведении книги учета доходов и расходов нужно придерживаться таких правил:

Книга ведется на русском языке.

Книгу можно вести на бумаге или в электронной форме.

Все показатели вносятся в рублях.

На каждый год составляется отдельная книга.

Книга должна быть прошита и пронумерована.

Если книга ведется в электронной форме, то по окончании года ее нужно распечатать, прошить и пронумеровать.

Если в книге допущена ошибка, то ее исправление заверяется подписью ИП или руководителя организации с указанием даты внесения исправлений.

КУДиР ведется по всем видам деятельности ИП или организации. Если ИП на ПСН имеет несколько патентов, то по ним ведется только одна книга.

Если ИП совмещает УСН и ПСН или ЕСХН и ПСН, то он должен вести одновременно две книги: КУДиР по УСН (ЕСХН) и КУД по ПСН. Объединить эти две книги в одну нельзя.

Сведения вносятся в книгу в хронологическом порядке.

Данные в КУДиР и КУД вносятся кассовым методом, то есть после фактического получения доходов и совершения расходов.

Доходы и расходы в КУДиР отражаются в точном соответствии с первичными документами.

Если в организации есть обособленные подразделения, то отдельно выделять операции по ним в КУДиР не нужно. Книга ведется в целом по организации.

Хранить КУДиР нужно в течение 5 лет (п. 8 п. 1 ст. 23 НК).

ИП или организация могут изменить порядок ведения книги (с электронной на бумажную и наоборот), не дожидаясь окончания года (письмо Минфина от 16.01.2007 № 03-11-05/4).

Далее рассмотрим особенности заполнения КУДиР на УСН для обоих объектов налогообложения.

Особенности заполнения КУДиР на УСН «доходы»

ИП на УСН с объектом «доходы» заполняют только три раздела: I (без справки), IV и V.

Заполнение Титульного листа

Заполнение титульного листа, как правило, сложностей не вызывает. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

Внесите последние две цифры отчетного периода.

Поле «Код по ОКУД» не заполняйте.

В поле «Дата» нужно указать дату начала ведения книги в обратном порядке: сначала год, потом месяц и, в конце – день (например, 23.01.01 при ведении книги с 1 января 2023 года).

В полях «Налогоплательщик», «ИНН/КПП» отразите свои данные.

В поле «Объект налогообложения» укажите «доходы».

Адрес места постоянной прописки отразите в поле «Место жительство ИП».

В поле «Номера расчетных и иных счетов» внесите все открытые счета в банках.

Заполнение раздела I

Заполняя раздел I, внесите в него:

В графе 1 укажите порядковый номер операции в хронологическом порядке, нумерация сквозная. То есть, заканчивая список операций в первом квартале цифрой «15», во втором квартале внесите первую операцию под цифрой «16».

Связано это с тем, что налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом с начала года

В графу 2 внесите дату и реквизиты первичного документа, на основании которого производится внесение записи.

В графе 3 укажите название операции.

В графе 4 укажите сумму полученного дохода.

Если в эту графу вносятся сведения о возврате аванса или оплаты, то данные нужно указать со знаком минус.

В графу 5 в обязательном порядке вносятся только два вида затрат: расходы за счет выплат из бюджета на открытие собственного дела (создание дополнительных рабочих мест) или расходы за счет субсидии на развитие малого и среднего бизнеса.

Эти расходы заносятся в КУДиР таким образом: сумма полученных доходов в виде субсидий отражается в графе 4 и графе 5. Связано это с тем, что полученное финансирование признается в доходах по мере расходования при соблюдении условий его использования.

По остальным «обычным» затратам заполнять графу 5 не нужно, но упрощенец может это сделать по собственному усмотрению.

Справку к разделу I на таком объекте налогообложения заполнять не нужно.

Заполнение раздела IV

В этот раздел нужно включить уплаченные упрощенцем страховые взносы, больничные и платежи по договорам ДЛС сотрудников. Отразить эти сведения нужно в таком порядке:

В графе 1 укажите номер операции. Количество операций должно соответствовать количеству произведенных выплат.

В графу 2 внесите реквизиты платежного поручения на уплату взносов.

В графе 3 укажите период, за который был произведен платеж.

В графе 4, 5, 6 – сумму уплаченных страховых взносов.

Примечание: с 2023 года компании и ИП уплачивают взносы по единой ставке. Но пока форму книги не поменяли, поэтому можно включить сумму взносов в любую из этих трех граф по своему усмотрению.

В графе 7 – взносы от несчастных случаев на производстве

В графе 8 укажите сумму уплаченных за ваш счет отчислений на случай временной нетрудоспособности.

В графе 9 укажите взносы уплаченные за ваш счет по договорам ДЛС (в случае болезни работника).

В графе 10 отразите итоговую сумму.

Заполнение раздела V

Раздел V заполняется только, если ИП платит торговый сбор. Внесите в раздел номер операции (графа 1), реквизиты первичного документа, которым уплачен сбор (графа 2), период оплаты (графа 3) и сумму платежа (графа 4).

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Особенности заполнения КУДиР на УСН «доходы минус расходы»

Упрощенцы на объекте «доходы минус расходы» заполняют Титульный лист, разделы I, II, III.

Порядок заполнения титульного листа на таком объекте не отличается от порядка его заполнения на объекте «доходы». Поэтому отдельно рассматривать его не будем.

Заполнение раздела I

В разделе I нужно отразить полученные доходы и произведенные расходы. Еще к этому разделу нужно заполнить справку. Внесите данные в раздел в таком порядке:

В графе 1 отразите порядковый номер операции в хронологическом порядке.

В графе 2 укажите реквизиты первичного документа, на основании которого вносится запись о полученном доходе или произведенном расходе.

В графу 3 внесите название операции.

В графе 4 отразите сумму полученного дохода по операции.

В графе 5 укажите сумму полученного расхода.

В справке к разделу подведите итоги по году.

Заполнение раздела II

В этом разделе нужно указать затраты, которые учитываются в расходах на приобретение (создание) ОС и НМА,а также на доработку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) ОС. Информация в таблице отражается по каждому объекту.

Если таких затрат не было, то и заполнять раздел не нужно.

Заполнение раздела III

Этот раздел нужно заполнить, если упрощенец переносит убытки с прошлого периода. Если убытки не переносятся, то заполнять его не нужно.

Убытки можно перенести в течение 10 лет: полностью или частями.

Ответственность за КУДиР

Привлечь к ответственности могут за:

отсутствие книги в целом;

ошибки, допущенные в книге.

Штрафы предусмотрены двумя статьями НК:

ст. 120 НК – за отсутствие книги или ошибки в ней.

Такое нарушение грозит штрафом в размере 10 000 руб. Если эти действия привели к занижению налоговой базы, то штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога, но не меньше 40 000 руб.

ст. 122 НК – если такие нарушения повлекли неуплату налога.

Штраф в этом случае составит 20% от суммы неуплаченного налога.

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