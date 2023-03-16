Как построить систему управления качеством на предприятии

Цепная реакция Деминга или зачем нужно всеобщее управление качеством

Вопросами управления качеством занимаются уже более 100 лет. Одним из первых на эту проблему обратил внимание Эдвард Деминг, который доказал существование цепной реакции и важность вопроса управления качеством для всех сотрудников организации.

Так, если в компании все будут заинтересованы в качестве производимой продукции, будет меньше ошибок, сократится число брака, повысится производительность, как следствие вырастет число производимого продукта и выручка, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение заработной платы.

Вот такая нехитрая цепная реакция может возникнуть, если все сотрудники осведомлены и заинтересованы в производстве качественной продукции. Если хоть один из этапов этой цепочки будет нарушен, то это повлечет за собой изменения в дальнейшей цепи.

Если обратиться к истории менеджмента качества, то изначально акцент ставился только на качество продукции, а к 80 годам XX века стали говорить и о качестве управления, а также формировании бренда.

Несмотря на такую длительную эволюцию менеджмента качества, важно одно – производить качественный товар или оказывать качественные услуги своему потребителю. Как организовать этот процесс зависит от задач и целей предприятия, его возможностей. Методов управления качеством много, важно выбрать тот, который подойдет именно вам.

О том, как эволюционировали методы управления качеством, сейчас расскажем.

Принципы менеджмента качества

Есть несколько принципиальных стандартов, которые используются большинством предприятий – это ГОСТ и ISO. Именно они аккумулируют в себе все известные и лучшие практики управления качеством и базируются на семи основных принципах:

Ориентация на потребителя. Лидерство руководителя. Вовлечение работников. Процессный подход. Улучшение. Принятие решений, основанных на свидетельствах. Менеджмент взаимоотношений.

Из всех перечисленных принципов важный для построения эффективной системы управления качеством – это принцип принятия решений, основанных на свидетельствах. Его еще называют принципом принятия решений, основанном на фактах.

Это значит, что решения должны приниматься не с помощью интуиции менеджера, а с использованием проверенных аналитических данных. Только такие решения можно считать взвешенными и доказанными. Важно понимать причинно-следственные связи возникшего явления, а также уметь их анализировать.

Изменчивость – это ключевой параметр для управления качеством. Основа изучения изменчивости и формирования правильных и достижимых целей предприятия с учетом изменчивости факторов – это применение статистических методов.

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Управление качеством на основе контроля

Самый первый метод, который приходит на ум, когда мы говорим об управлении качеством – метод контроля. Мы формируем показатели, которые хотим достигнуть и контролируем их достижение.

Казалось бы, все просто. Но что сделать, если что-то пошло не так, и показатели не достигаются? Нужно контролировать более предметно. Производным методом стал – выборочный контроль.

Так как проверить все невозможно, с целью экономии времени можно проверить отдельную выборку.

Например, взять из партии часть продукции, оценить ее качество и принять решение уже о качестве всей партии. Если партия плохая, то ее нужно забраковать и принять определенные управленческие решения, направленные на повышение качества продукции.

Выборку нужно совершать исходя из объемов партии: чем больше объем, тем больше выборка. Судить по одному продукту о качестве в большом объеме партии нельзя. Однако, вероятность того, что в выборку попадут только качественные образцы, а сама партия окажется не очень качественной тоже велика.

Чтобы избежать поспешных принятий решений, важно фиксировать не только соответствует или не соответствует товар заданным критериям, а насколько это несоответствие критично. Так как на производство влияет большое количество факторов, например температура в помещении, важно отследить, что именно при повышении температуры изменяется.

Чтобы управлять качеством с помощью такого анализа простого метода контроля уже недостаточно. Можно попробовать использовать метод 5W2H.

Метод 5W2H

При использовании такого метода вам придется ответить на семь вопросов, которые перечислены на рисунке. Чтобы ответить на все вопросы вам нужно собрать информацию, причем обязательно достоверную и только с ее помощью отвечать на вопросы и принимать конкретные решения.

Далее можно детально анализировать проблему, углубляясь в ее источник, и подгружать все новые и новые данные.

Зная информацию о проблеме, частоте ее возникновения, ситуации, при которой она возникала, можно проводить ее глубинный анализ. На рисунке представлены семь популярных статистических инструментов управления качеством. Они доступны всем, даже без специального математического образования.

Стандартные диаграммы (столбиковые, круговые, ломаные линии) позволяют наглядно визуализировать проблемы и динамику ее появления, а также увидеть разного рода зависимости.

Диаграмма Исикавы позволяет найти причины проблем и направить усилия на сбор данных и анализ данных по основным причинам, которыми нужно заниматься.

Диаграмма Парето определяет из всех причин, которые мы здесь увидели, сколько нужно взять для первоначального анализа.

Статистические гистограммы чуть более сложный инструмент, который помогает понять, насколько адекватны данные, которые мы собираем, оценить их полноту и эффект от мероприятий по улучшению, которые мы провели.

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Чтобы делать прогноз на перспективу, важно понимать возможность этого прогнозирования и возможность предсказания такого процесса. Для этого применяются посложнее метод – контрольные карты, SPC.

Вот так выглядят эти контрольные карты. Анализ карты позволяет сигнализировать о необходимых изменениях, а также времени изменения. Нужно ли улучшать какой-то отдельный узел или заниматься всем процессом, уделить внимание конкретному станку и рабочему или всей бригаде в целом.

Неважно какой метод управления качеством вы применяете на предприятии сейчас или планируете применять в будущем. Важно то, как вы собираете данные о качестве производимой продукции, какие это данные, как их обрабатывают. Для каждого предприятия данные будут свои и нужно четко понимать, под какую задачу какие данные вы будете использовать. Только тогда любая из предложенных методик будет работать и даст вам желаемый результат.

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