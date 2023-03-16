Управленческий учет

Как построить систему управления качеством на предприятии

Производственники больше заинтересованы в правильной организации управления качеством, нежели те, кто оказывают услуги. Однако, всех волнует вопрос как выбрать оптимальный и несложный метод, какие данные использовать, чтобы качество производимой продукции на российском рынке отвечало всем требованиям. 

Версия для печати
Как построить систему управления качеством на предприятии
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Цепная реакция Деминга или зачем нужно всеобщее управление качеством

Вопросами управления качеством занимаются уже более 100 лет. Одним из первых на эту проблему обратил внимание Эдвард Деминг, который доказал существование цепной реакции и важность вопроса управления качеством для всех сотрудников организации.

ыпвпыпып.png

Так, если в компании все будут заинтересованы в качестве производимой продукции, будет меньше ошибок, сократится число брака, повысится производительность, как следствие вырастет число производимого продукта и выручка, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение заработной платы.

Вот такая нехитрая цепная реакция может возникнуть, если все сотрудники осведомлены и заинтересованы в производстве качественной продукции. Если хоть один из этапов этой цепочки будет нарушен, то это повлечет за собой изменения в дальнейшей цепи.

Если обратиться к истории менеджмента качества, то изначально акцент ставился только на качество продукции, а к 80 годам XX века стали говорить и о качестве управления, а также формировании бренда.

тпа.png

Несмотря на такую длительную эволюцию менеджмента качества, важно одно – производить качественный товар или оказывать качественные услуги своему потребителю. Как организовать этот процесс зависит от задач и целей предприятия, его возможностей. Методов управления качеством много, важно выбрать тот, который подойдет именно вам.

О том, как эволюционировали методы управления качеством, сейчас расскажем.

Принципы менеджмента качества

Есть несколько принципиальных стандартов, которые используются большинством предприятий – это ГОСТ и ISO. Именно они аккумулируют в себе все известные и лучшие практики управления качеством и базируются на семи основных принципах:

  1. Ориентация на потребителя.

  2. Лидерство руководителя.

  3. Вовлечение работников.

  4. Процессный подход.

  5. Улучшение.

  6. Принятие решений, основанных на свидетельствах.

  7. Менеджмент взаимоотношений.

Из всех перечисленных принципов важный для построения эффективной системы управления качеством – это принцип принятия решений, основанных на свидетельствах. Его еще называют принципом принятия решений, основанном на фактах.

Это значит, что решения должны приниматься не с помощью интуиции менеджера, а с использованием проверенных аналитических данных. Только такие решения можно считать взвешенными и доказанными. Важно понимать причинно-следственные связи возникшего явления, а также уметь их анализировать.

Изменчивость – это ключевой параметр для управления качеством. Основа изучения изменчивости и формирования правильных и достижимых целей предприятия с учетом изменчивости факторов – это применение статистических методов.

Автоматизируйте управление качеством на вашем предприятии с помощью 1С:LIMS. Преимущества внедрения системы управления качеством 1С:LIMS смогут оценить все сотрудники компании.

Управление качеством на основе контроля

кврв.png

Самый первый метод, который приходит на ум, когда мы говорим об управлении качеством – метод контроля. Мы формируем показатели, которые хотим достигнуть и контролируем их достижение.

Казалось бы, все просто. Но что сделать, если что-то пошло не так, и показатели не достигаются? Нужно контролировать более предметно. Производным методом стал – выборочный контроль.

вчччччччрр.png

Так как проверить все невозможно, с целью экономии времени можно проверить отдельную выборку.

Например, взять из партии часть продукции, оценить ее качество и принять решение уже о качестве всей партии. Если партия плохая, то ее нужно забраковать и принять определенные управленческие решения, направленные на повышение качества продукции.

Выборку нужно совершать исходя из объемов партии: чем больше объем, тем больше выборка. Судить по одному продукту о качестве в большом объеме партии нельзя. Однако, вероятность того, что в выборку попадут только качественные образцы, а сама партия окажется не очень качественной тоже велика.

Чтобы избежать поспешных принятий решений, важно фиксировать не только соответствует или не соответствует товар заданным критериям, а насколько это несоответствие критично. Так как на производство влияет большое количество факторов, например температура в помещении, важно отследить, что именно при повышении температуры изменяется.

Чтобы управлять качеством с помощью такого анализа простого метода контроля уже недостаточно. Можно попробовать использовать метод 5W2H.

Метод 5W2H

уне.png

При использовании такого метода вам придется ответить на семь вопросов, которые перечислены на рисунке. Чтобы ответить на все вопросы вам нужно собрать информацию, причем обязательно достоверную и только с ее помощью отвечать на вопросы и принимать конкретные решения.

Далее можно детально анализировать проблему, углубляясь в ее источник, и подгружать все новые и новые данные.

кяр.png

Зная информацию о проблеме, частоте ее возникновения, ситуации, при которой она возникала, можно проводить ее глубинный анализ. На рисунке представлены семь популярных статистических инструментов управления качеством. Они доступны всем, даже без специального математического образования.

  • Стандартные диаграммы (столбиковые, круговые, ломаные линии) позволяют наглядно визуализировать проблемы и динамику ее появления, а также увидеть разного рода зависимости.

  • Диаграмма Исикавы позволяет найти причины проблем и направить усилия на сбор данных и анализ данных по основным причинам, которыми нужно заниматься.

  • Диаграмма Парето определяет из всех причин, которые мы здесь увидели, сколько нужно взять для первоначального анализа.

  • Статистические гистограммы чуть более сложный инструмент, который помогает понять, насколько адекватны данные, которые мы собираем, оценить их полноту и эффект от мероприятий по улучшению, которые мы провели.

Регистрировать показатели качества можно с помощью российского решения 1С:LIMS., которое разработано специалистами компании 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи с 27 летним опытом. С 1С:LIMS вы смело решаете все комплексные задачи управления качеством в течение всего производственного процесса.

неоео.png

Чтобы делать прогноз на перспективу, важно понимать возможность этого прогнозирования и возможность предсказания такого процесса. Для этого применяются посложнее метод – контрольные карты, SPC.

ыкн.png

Вот так выглядят эти контрольные карты. Анализ карты позволяет сигнализировать о необходимых изменениях, а также времени изменения. Нужно ли улучшать какой-то отдельный узел или заниматься всем процессом, уделить внимание конкретному станку и рабочему или всей бригаде в целом.

Неважно какой метод управления качеством вы применяете на предприятии сейчас или планируете применять в будущем. Важно то, как вы собираете данные о качестве производимой продукции, какие это данные, как их обрабатывают. Для каждого предприятия данные будут свои и нужно четко понимать, под какую задачу какие данные вы будете использовать. Только тогда любая из предложенных методик будет работать и даст вам желаемый результат.

1С:LIMS – все виды контроля качества от входного до выходного, работа с нормативами показателей, контроль отклонения фактических значений.

Автоматизируйте управление качеством на базе российского ПО на платформе 1С:Предприятие 8.3.

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484

1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт
Больше, чем просто автоматизация!

Бюджетный учет

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

Обновили бланки обоснований для госучреждений

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадровые документы

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

Самозанятые

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовое право

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться
УСН

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пенсии

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году
Читать еще