Как уменьшить налоги по патенту за счет фиксированных взносов

Уменьшение патента на взносы. Изменения 2023 года

2023 год стал богат на разного рода изменения, которые затронули и патентную систему налогообложения. Они коснулись порядка уплаты взносов и уменьшения на них патента.

К наиболее значимым изменениям можно отнести следующие.

Изменение порядка оплаты обязательных платежей

Если до 2023 года все платежи перечислялись в бюджет на конкретные КБК и фиксировались по сроку их уплаты, то теперь все налоги и взносы перечисляются единым платежом на ЕНС. Они обезличены и разделения на конкретный вид налога или страхового взноса уже нет.

Деньги, перечисленные в рамках ЕНП, попадают в общую «копилку» – ЕНС и списываются с нее по сроку уплаты.

Это изменение вызвало самую неоднозначную реакцию предпринимательского сообщества, так как в связи с этим усложнился порядок уменьшения патента и авансов по УСН на страховые взносы. Если раньше он состоял из трех шагов: оплата взносов – подача уведомления об уменьшении – доплата остатка (если патент не полностью уменьшен), то теперь он усложнился и состоит уже из четырех шагов: оплата взносов – подача заявления о зачете – подача уведомления об уменьшении – доплата остатка.

На 2023 год сохранен порядок оплаты обязательных платежей платежными поручениями на конкретные КБК. Если ИП выбирает данный способ оплаты взносов, заявление о зачете ему сдавать не нужно, и он может подавать уведомление об уменьшении патента на взносы сразу после их оплаты.

Обратите внимание, что у данного способа есть ограничения. О них будет рассказано ниже.

Введение дополнительного документа – заявления о зачете

Заявление о зачете подается для того, чтобы зафиксировать дату уплаты страховых взносов (*примечание: для уменьшения патента на взносы они должны быть уплачены в период действия патента и до подачи уведомления об уменьшении).

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Так как с 2023 года все платежи попадают в единый котел и списываются с него по сроку уплаты, то без этого документа страховые взносы будут считаться уплаченными:

в 4 квартале текущего года – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря не выпадает на выходной день;

в 1 квартале следующего года – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день следующего года. Как, например, это произошло в 2022 году и произойдет в 2023 году. Взносы за 2023 год, без подачи заявления, будут считаться уплаченными 8 января 2024 года;

в 3 квартале текущего года – при списании взносов с дохода, превышающего 300 000 руб.

Если ИП подаст уведомление об уменьшении патента без заявления о зачете, то на дату подачи уведомления взносы еще не будут считаться уплаченными, и налоговики в уменьшении откажут.

Если срок уплаты взносов не будет перенесен на январь следующего года, то, в принципе, можно обойтись и без заявления о зачете. Но в этом случае, во-первых, у ИП могут возникнуть споры с ИФНС по поводу оплаты первой части патента и, во-вторых, уведомление об уменьшении патента придется подавать в следующем году. В обоих этих случаях ИФНС спишет стоимость патента по срокам его уплаты и потом придется делать возврат.

Заявление в 2023 году можно не подавать, если ИП оплачивает взносы платежками на конкретные КБК. В этом случае дата уплаты взносов фиксируется датой оплаты по платежке. Но такой порядок действует только в 2023 году.

Начисление взносов на соцстрахование по договорам ГПХ

С 2023 года на вознаграждение исполнителей, работающих по договорам ГПХ, нужно также начислять взносы на соцстрахование. В связи с этим исполнители по ГПД имеют право на получение больничного у своего заказчика.

Первый раз получить выплату по больничному листу исполнители смогут в 2023 году, если в 2022 году заказчик перечислил за них взносы на ОСС в сумме не менее 4 833,72 руб. Если ранее взносы за исполнителей не уплачивались, то первый раз получить оплату по больничному они смогут только в 2024 году.

Соответственно, сумму этих взносов ИП на ПСН также может учесть при расчете стоимости патента к уплате.

Увеличение размера фиксированных страховых взносов

В 2023 году страховые взносы не делятся на пенсионные и медицинские. Общая их сумма составляет 45 842 руб. Увеличен и максимальный размер взносов с доходов свыше 300 000 руб.

В 2023 году он составляет 257 061 руб. Все эти платежи также можно учесть при расчете стоимости патента.

Упразднение ПФР и ФСС

С 2023 года ПФР и ФСС объединены в одну структуру – Социальный фонд (СФР). Теперь взносы на травматизм платятся не в ФСС, а в СФР, соответственно, отчетность сдается теперь также в СФР, а не ПФР и ФСС. Изменены и формы отчетности.

Вместо СЗВ-М, введены персонифицированные сведения о физических лицах, а вместо отчетов СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-ТД, 4-ФСС – единый отчет ЕФС-1.

Изменение КБК по страховым взносам

С 2023 года страховые взносы могут уплачиваться либо на КБК ЕНС (для оплаты взносов в рамках ЕНП) либо на отдельные КБК страховых взносов (для фиксирования даты оплаты). Несмотря на возможность оплаты страховых взносов по-старому: платежными поручениями на КБК взносов, эти коды в 2023 также претерпели изменения. Подробнее о КБК для уплаты взносов разными способами будет сказано ниже.

На какие взносы можно уменьшить патент

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 346.51 НК и письмом ФНС от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ ИП на ПСН может уменьшить патент на следующие страховые взносы:

Виды страховых взносов, на которые уменьшается патент Комментарий Фиксированные страховые взносы ИП за себя (доход в пределах 300 000 руб.) 45 842 руб. Взносы с дохода свыше 300 000 руб. 1% с дохода, превышающего 300 000 руб., но не более 257 061 руб. Взносы на обязательное страхование сотрудников (включая исполнителей по ГПД, кроме ИП и самозанятых) Взносы платятся по единому тарифу – 30% до превышения лимита по доходу (1 917 000 руб.) и по 15,1% – при превышении лимита Выплаты по больничным листам в первые 3 дня болезни Пособия, выплаченные в связи с профзаболеваниями и несчастными случаями на производстве, не учитываются при уменьшении патента. Их компенсирует СФР Взносы по договорам добровольного личного страхования У страховщика, с которым заключен указанный договор, должна быть соответствующая лицензия

Особенности уменьшения патента на взносы в зависимости от наличия работников

ИП без сотрудников могут уменьшить патент на взносы вплоть до нуля.

Например, ИП Степанов оплатил страховые взносы за 2023 год в сумме 45 842 руб. У него есть патент на пассажирские перевозки в Москве стоимостью 36 000 руб. Он может полностью его погасить за счет уплаченных ранее страховых взносов.

При наличии наемных работников патент может быть уменьшен на взносы не более чем наполовину.

ИП Степанов имеет патент на перевозку пассажиров в Санкт-Петербурге стоимостью 108 000 руб. Общая сумма страховых взносов, уплаченных за себя и работника, составила 154 000 руб. Уменьшить патент он может только на 50%. И ИП нужно будет оплатить в бюджет остаток по патенту – 54 000 руб.

При совмещении УСН и ПСН уменьшение патента зависит от того, как распределены работники по этим режимам.

Если работники задействованы только на УСН, то на ПСН ИП сможет учесть только взносы за себя, но уже без ограничения в 50%. А взносы за работников он сможет учесть только на упрощенной системе налогообложения.

ИП Степанов купил патент на перевозку пассажиров в Москве за 36 000 руб. и параллельно ведет деятельность по розничной торговле, на которой задействован один работник. За себя Степанов оплатил взносы в сумме 45 842 руб., а за работника 54 000 руб. За счет своих взносов Степанов уменьшил патент до нуля, а остаток он может учесть при расчете налога по УСН.

Если работники задействованы на обоих режимах, то ИП должен вести раздельный учет по каждой системе. Соответственно, взносы, уплаченные за сотрудников, привлеченных к патентной деятельности, учитываются только при расчете стоимости патента.

Если раздельный учет вести невозможно, то расходы распределяются пропорционально доходам, полученным по каждому режиму в общем объеме полученных доходов.

Патент можно уменьшить на взносы, уплаченные не только за текущий период, но и за прошлый год.

Главное, взносы должны быть начислены в пределах исчисленных сумм. То есть, при фиксированной величине взносов в 2023 году в размере 45 842 руб. нельзя, например, оплатить 100 000 руб. взносов и уменьшить на них патент. ИФНС примет к уменьшению только 45 842 руб., а в остальной части – откажет.

Неиспользованный остаток можно перенести на другие патенты.

Если ИП имеет несколько патентов, он может сначала уменьшить на взносы один из них, а остаток (если он есть) – перенести на другой патент.

Если у ИП несколько патентов и работники задействованы лишь по одному, ограничение в 50% будет применяться ко всем патентам.

При этом не имеет значения, что на остальных патентах ИП ведет деятельность самостоятельно и никого не привлекает.

Например, Степанов в 2023 году получил 3 патента со сроками действия:

Первый с 01.01.2023 по 31.12.2023; Второй с 01.01.2023 по 31.03.2023; Третий с 01.05.2023 по 31.12.2023.

1 мая он привлек сотрудника к работе по третьему патенту. Соответственно, второй патент он может уменьшить на свои взносы до нуля, а второй и третий – только наполовину.

Два способа уменьшения патента на страховые взносы

В 2023 году у ИП на ПСН есть два варианта уменьшения патента на взносы, которые напрямую зависят от порядка уплаты взносов:

Основной способ

Самый сложный. В 2023 году его можно не применять, но с 2024 года альтернативы ему не будет. Он состоит из следующих этапов:

Перечисление страховых взносов на ЕНС в рамках ЕНП.

Взносы перечисляются в рамках обезличенного платежа на ЕНС. Перечисление платежа происходит либо в личном кабинете ИП на сайте ФНС, либо с помощью специального сервиса «Уплата налогов и пошлин». Также можно заполнить платежное поручение, реквизиты которого приведены на сайте ФНС.

Направление в ИФНС заявления о зачете.

Заявление фиксирует дату уплату фиксированных страховых взносов. Сдается оно только в электронной форме, подписанное квалифицированной ЭП. Формат и формат этого документа утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Заявление состоит из Титульного листа и пяти страниц. Для зачета взносов в счет уменьшения патента нужно заполнить только Титульный лист и Продолжение листа 001.

В поле КБК необходимо указать код страховых взносов: для фиксированных страховых взносов (ОПС + ОМС) – 182 1 02 02000 01 1000 160. Для взноса с дохода свыше 300 000 руб. – 182 1 02 03000 01 1000 160.

Направление этого документа на бумаге не предусмотрено. А это значит, что для подачи заявления, у ИП обязательна должна иметься ЭП, оформить которую можно в удостоверяющих центрах ФНС и у ее доверенных лиц.

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Направление в ИФНС уведомления об уменьшении патента на страховые взносы.

Этот документ сдается независимо от способа уплаты взносов. Без него налоговая патент на взносы не уменьшит. Уведомление, в отличие от заявления на зачет, можно подать на бумаге. Электронный формат направления для него необязателен.

В уведомлении ИП указывает стоимость патента, сумму уплаченных и принимаемых к уменьшению страховых взносов. Также в нем отражаются реквизиты патента и срок его действия, данные ИП (ИНН, ФИО) и код ИФНС.

Уведомление составляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Документ состоит из трех страниц: Титульного листа, Листа А, на котором отражаются данные по всем патентам ИП, и листа Б с указанием в нем суммы страховых взносов, принимаемых к уменьшению.

Оплата остатка по патенту.

Если патент был уменьшен не в полном размере, оставшуюся часть нужно погасить в установленный срок, который прописан в самом патенте. Оплата производится путем перевода средств на ЕНС в рамках ЕНП.

Обеспечение положительного сальдо на дату списания взносов.

Датой списания фиксированных взносов является 31 декабря (если оно не выпадает на выходной день) и 1 июля для взносов с превышения доходов свыше 300 000 руб.

Если на дату списания зарезервированных взносов на ЕНС будет недостаточно средств, то обязанность по уплате взносов и уменьшения на них патента будет считаться неисполненной.

Альтернативный способ

На 2023 год ФНС предложила предпринимателям альтернативный вариант уплаты взносов (письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@). На данный момент он самый удобный, так как используя его, не нужно сдавать уведомление о зачете.

Единственный минус данного способа – ограниченный срок его действия. С 2024 года применять его будет нельзя, если отдельным письмом ФНС не продлит возможность его применения.

Для уменьшения патента по данному варианту ИП необходимо:

Оплатить страховые взносы платежным поручением на конкретный КБК.

Для этого в платежном поручении нужно указать следующие реквизиты:

КБК фиксированные взносы 18210202000011000160 КБК взносы 1% с превышения 18210203000011000160 Период ГД.00.2023 ИНН получателя средств 7727406020 КПП получателя средств 770801001 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) Номер счета 03100643000000018500 Код (УИП) 0 Назначение платежа Фиксированные страховые взносы ИП за 2023 год или Взносы 1% с дохода, превышающего 300 000 руб. за 2023 год ОКТМО По месту постоянной прописки ИП

Подать уведомление об уменьшении патента на страховые взносы.

Уведомление подается по той же форме, что приведена выше, в разделе про общий порядок уплаты взносов. Порядок заполнения тот же.

На заполнении и подаче уведомления способ уплаты взносов никакой роли не играет. От него зависит только необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете.

Оплата остатка по патенту.

Оставшуюся от уменьшения сумму патента ИП должен оплатить не позднее установленного срока. В противном случае, если на ЕНС из-за этого возникнет недоимка, на нее начнут начисляться пени.

Оплатить патент также проще всего через ЕНП на ЕНС. Составлять отдельное платежное поручение в этом случае не нужно.

Обеспечение положительного сальдо на дату списания взносов.

Можно, конечно, платить взносы сразу на ЕНС в рамках ЕНП, не подавать заявление о зачете и подавать уведомление об уменьшении патента на следующий год, после списания взносов с ЕНС. Но этот вариант подойдет только, если датой списания взносов будет 31 декабря либо для уменьшения патента на взносы, с дохода свыше 300 000 руб.

Минус способа в том, что ИФНС может списать с ЕНС первую часть патента, если она не уменьшается на взносы, списанные с ЕНС в январе.

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