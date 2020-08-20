Как рассчитать больничный

Разберемся с больничными: как их правильно рассчитывать и выплачивать. Ответы на эти вопросы подготовили эксперты системы Контур.Экстерн. Если вы хотите быстро повторить ключевую информацию о больничных, читайте дальше.

Рассчитать и выплатить пособие по больничному листу можно вместе с зарплатой, то есть после завершения месяца, в котором сотрудник сообщил номер электронного больничного или принес бумажный больничный в бухгалтерию.

Как рассчитать пособие по больничному листу

Считаем так называемый средний заработок. В общем случае его определяют за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Если больничный выписан в 2020 году, то средний заработок считаем за 2019 и 2018 годы. В средний заработок входят все выплаты в пользу работника, на которые начислялись страховые взносы. В частности, отпускные и квартальные премии попадают в средний заработок, а больничные и декретные — нет. Суммы выплат не должны превышать предельную величину базы для взносов на обязательное социальное страхование: 815 тыс. рублей в 2018 году и 856 тыс. рублей в 2019 году. Вычисляем средний дневной заработок. Для этого средний заработок делим на 730. Полученную сумму умножаем на процент, соответствующий страховому стажу. Если стаж 8 лет и более — на 100 %. Если стаж от 5 до 8 лет — на 80 %. Если стаж менее 5 лет — на 60 %. В итоге мы получим размер дневного пособия по временной нетрудоспособности. Умножаем размер дневного пособия по временной нетрудоспособности на количество календарных дней болезни. Результатом и будет итоговая величина пособия.

Разберем на примере

Кассир Кристина болела с 20 по 25 мая 2020 года, то есть 6 дней.

Сначала определим средний заработок. Каждый месяц в течение прошлых двух лет Кристина получала по 35 тыс. рублей. Умножим 35 тыс. на 24 и получим 840 тыс. рублей.Вычислим средний дневной заработок Кристины. Для этого средний заработок за 2 года — 840 тыс. рублей — разделим на 730. Получаем 1150 рублей 68 копеек.

Стаж Кристины — 4 года. Поэтому умножаем 1150,68 на 60 %, округляем и получаем 690,41. Мы получили размер дневного пособия по временной нетрудоспособности.

Умножаем 690,41 на количество дней нетрудоспособности — их 6 — и получаем 4 142,46.

Итак, пособие составит 4 142,46 руб. За первые 3 дня болезни пособие выплачивает работодатель, а за последующие дни — ФСС. В этом примере размер выплат для работодателя и ФСС будет одинаковым — по 2 071 рублю 23 копейки.

Кстати, если надо узнать пособие по беременности и родам, то средний дневной заработок считается по-другому: