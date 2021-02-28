Когда сам себе хозяин, что выбрать: самозанятость или ИП?

Этот вопрос волнует каждого человека, который решил поработать на себя. Давайте вместе разберем все по полочкам.

Выгоды самозанятости

Почему самозанятым быть проще?

1. Легкая процедура регистрации.

ИП нужно подобрать себе коды ведения деятельности ОКВЭД, выбрать систему налогообложения и подать заявление в налоговый орган. Если электронной подписи у будущего предпринимателя нет – придется идти в МФЦ или регистрирующую инспекцию. А еще заплатить госпошлину за регистрацию – 800 рублей.

Стать самозанятым можно за несколько минут. Достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. Платить ничего не нужно.

2. Нет затрат на онлайн-кассу.

Большинство ИП должны использовать онлайн-кассу. Предприниматели, которые делают что-то своими руками или оказывают услуги населению, пока еще живут в режиме отсрочки. Но она закончится 01.07.2021. Тогда список тех ИП, кто может не покупать кассу, останется совсем скудным. Например: продолжать работу без кассы будут продавцы мороженого, газет, разливных безалкогольных напитков.

Самозанятым касса не нужна. Они пробивают чек через приложение «Мой налог».

3. Не нужен расчетный счет.

ИП может работать с расчетным счетом или без него. Обойтись без счета не получится, если:

идет работа по безналу с другими ИП и организациями;

поступают платежи по картам в интернете;

другой ИП или организация хотят заплатить за раз больше 100 тысяч рублей.

Обычным людям расчетные счета не открывают, если у них нет статуса ИП. Самозанятый может получать доход на личный счет физического лица, электронный кошелек или просто наличными.

А чтобы оплата от заказчика гарантировано поступила, подбирайте заказы через онлайн-площадку Биржи аутсорсинга.

4. Нет отчетности.

ИП на упрощенке или общей системе налогообложения обязаны сдавать декларации по своему режиму. ИП на патенте легче – у них налоговых деклараций нет. Еще предприниматели сдают отчеты в Росстат, если попали под выборку или проводится сплошное наблюдение.

Самозанятым никакой отчетности никуда сдавать не надо. Все сведения о доходах и уплаченном налоге есть в приложении.

5. Нет страховых взносов.

ИП каждый год платит в бюджет страховые взносы в фиксированном размере. В 2021 году они составляют: 32 448 рублей – на пенсионное страхование, 8 426 рублей – на медицинское страхование. Эти суммы ИП платит даже тогда, когда у него был простой в бизнесе, и доходов совсем не было. Если же ИП заработал за год больше 300 тысяч рублей, то с суммы превышения придется отдать Пенсионному фонду еще 1 %.

Самозанятые никаких взносов отдельно не платят. Часть от суммы налога, который они платят государству, поступает на медицинское страхование. Поэтому самозанятые имеют право получать бесплатную медпомощь по полису.

Ложка дегтя: на будущую пенсию от самозанятых по умолчанию ничего не поступает. Единственный вариант: заключить договор добровольного страхования с ПФР и переводить им деньги самостоятельно.

Если ИП перейдет на режим для самозанятых (да, так тоже можно), то платить страховые взносы он не будет.

Когда стоит просчитать варианты

Поговорим о налогах.

Самозанятые платят 6 % от суммы сделок с организациями и ИП или 4 % от суммы сделок с обычными людьми. После постановки на учет все самозанятые получают бонус от государства: 10 тысяч рублей. Бонусом погашают часть платежа в бюджет. Пока он не закончится, самозанятый будет платить налог по пониженной ставке: за сделку с фирмами и ИП – 4 %, а с физическими лицами – 3 %.

ИП платит налоги по выбранному режиму:

на общей системе налогообложения : НДФЛ – 13 % и НДС – 20 %. Если выручка за три месяца подряд будет меньше 2 миллионов рублей – от НДС можно получить освобождение;

на системе для сельхозпроизводителей : 6 % от дохода. НДС на ней тоже есть, но и освобождение получить тоже можно;

на упрощенке : либо 6 % от доходов, либо 15 % с разницы между доходами и расходами. При этом в 2021 году во многих регионах действуют пониженные ставки: вплоть до 1 % с доходов или 3 % с доходов за минусом расходов. О льготах можно узнать в своей налоговой инспекции. В текущем году появились новые ставки 8 % и 20 %, но их применяют при доходах от 150 до 200 миллионов рублей.

на патенте : 6 % от суммы потенциального дохода.

Также ИП может стать самозанятым, не теряя своего статуса. Тогда платить налоги он будет по тем же ставкам, что и самозанятый.

Есть еще два важных момента:

ИП на упрощенке и патенте, которые встали на учет впервые, могут уйти на налоговые каникулы. То есть два года подряд платить налог по ставке 0%; ИП на упрощенке с дохода и патенте вправе уменьшить налог на сумму страховых взносов, которые они уплатили в этом же году.

Разобраться в хитросплетениях налоговых систем непросто. Как сориентироваться?

Поможем советом: если вы планируете в течение года выйти на миллионный доход с прицелом на расширение бизнеса, то налоговую выгоду лучше просчитать. При достижении определенной суммы дохода, спецрежим ИП с учетом вычетов и льгот может выйти дешевле, чем самозанятость;

если вы планируете подработку, доход будет нерегулярным, или его размер будет сопоставим с зарплатой по отрасли, то самозанятость подойдет вам больше.

Когда нужен статус ИП

Самозанятость – безусловно привлекательный налоговый режим. Но применять его можно не всегда.

Она не подойдет:

1. Если нужны наемные работники.

Самозанятый может работать только в одиночку. Если он заключит хоть один трудовой договор – потеряет право на режим. Однако не запрещено привлекать людей по договорам оказания услуг или подряда.

ИП может нанимать столько сотрудников, сколько ему нужно. Главное соблюдать лимиты спецрежима. Например: патент можно применять только при численности до 15 человек, а упрощенку – до 130.

2. Если ожидаются большие доходы.

Для самозанятых есть строгий лимит: 2,4 миллиона рублей в год. Если человек заработает больше, то статус самозанятого он потеряет.

ИП может зарабатывать сколько угодно. Просто при превышении лимита по спецрежимам: 60 миллионов рублей для патента, 200 миллионов рублей для упрощенки – он должен перейти на общую систему налогообложения.

3. Если вид деятельности не попадает под критерии самозанятости.

Так самозанятым запрещено:

добывать полезные ископаемые;

перепродавать товары;

продавать бензин, табак, алкоголь и маркированные товары;

работать агентом или посредником;

сдавать в аренду нежилую недвижимость;

доставлять товары для других компаний.

ИП могут вести практически любую деятельность. Ограничений для них мало и они крайне специфичны. Например: ИП запрещено самостоятельно изготавливать и продавать алкоголь, лекарства, оружие, открывать охранные агентства, пенсионные и инвестиционные фонды.

Подведем итог

Все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Гораздо труднее в начале пути самостоятельно найти клиентов. На Бирже аутсорсинга встречаются заказчики и самозанятые исполнители. Мы предлагаем заказы рядом с домом, удобный график, надежных заказчиков, своевременные выплаты, страхование жизни и здоровья во время выполнения работ. Начните зарабатывать вместе с нами.