Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать

При подведении итогов года организации формируют бухгалтерскую отчетность. Разберем самые распространенные ошибки, которые встречаются в бухгалтерском учете и отчетности за 2023 год.

Типичные ошибки в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах — это основные отчетные документы для организаций всех форм собственности. Кроме того, это публичная отчетность, с которой может ознакомиться любой заинтересованный пользователь. Помимо этих форм бухгалтерская отчетность включает приложения к ним — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения.

В этих формах чаще всего можно встретить такие ошибки:

Несоответствие значений строк по активам и обязательствам реальным показателям. Неправильно определили срок задолженностей. Некорректно указали сальдо дебиторской и кредиторской задолженности. На балансе числятся просроченные задолженности. Не сформировали резервы. Наличие резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете — обязательное требование. Не сформировали оценочное обязательство по оплате отпусков. Не применяли обязательные ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Не сходятся показатели между отдельными формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исказили строки в Отчете о движении денежных средств. Неверно отразили ЕНП в формах отчетности.

Из баланса можно получить сведения об имущественном положении компании, величине кредитных обязательств и узнать другие показатели ее деятельности.

Потому так важна достоверность и полнота отображаемой в бухгалтерской отчетности информации. Перед тем как составлять годовую отчетность, обязательно нужно провести инвентаризацию активов, сверку с контрагентами, проверить правильность применения обязательных ФСБУ, ПБУ и других нормативных актов. Если этого не сделать, то в отчетности будут ошибки.

1. Несоответствие значений строк по активам и обязательствам реальным показателям

По строкам бухгалтерского баланса ошибочно отражаются несуществующие активы и, наоборот, отсутствуют имеющиеся. Виной этому служит непроведенная обязательная инвентаризация. Ее отсутствие также ведет к несвоевременному выявлению и отражению в учете сомнительных долгов или просроченной кредиторской задолженности и, как следствие, ошибочное отражение показателей прочих доходов и расходов в отчете о финрезультатах и строк баланса.

Кроме того, обязательно сверьте остатки по кассе и банку с соответствующим показателем в бухгалтерском балансе. Остатки по расчетным счетам в учете должны быть идентичны остаткам по банковским выпискам.

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2. Неправильно определили сроки задолженностей

При составлении годовой бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в зависимости от срока их погашения.

Часто возникают ошибки в значениях показателей долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств. Чтобы этого избежать, нельзя игнорировать проведение инвентаризации расчетов перед формированием отчетности. Тем более, это напрямую предусмотрено правилами бухгалтерского учета.

Искажение соответствующих строк бухгалтерского баланса влияет на анализ финансовых показателей компании. Главным образом, на коэффициент ликвидности.

О каких строках идет речь? Долгосрочную дебиторку указывают в той же строке, что и краткосрочную — в строке 1230 актива баланса. При существенном значении и важности этого вида актива для корректного понимания отчетности можно ввести в форму баланса добавочную строку, например, 1231.

А вот долгосрочные (срок обращения более 12 месяцев) и краткосрочные обязательства в пассиве баланса отражаются в разных строках. И нужно внимательно относиться к их заполнению.

Если до конца срока погашения долгосрочной кредиторской задолженности остается менее года, то ее нужно перевести в краткосрочную. Или, наоборот, если было составлено дополнительное соглашение о пролонгации, отсрочке исполнения обязательств более, чем на год, то краткосрочные кредиторские задолженности должны перейти в долгосрочные обязательства.

3. Некорректно указали сальдо дебиторской и кредиторской задолженности

Перед тем как составлять годовой баланс, обязательно нужно провести сверку с контрагентами. Причем сверка проводится в разрезе договоров.

Кроме того в учете обязательно нужно зачесть выданные и полученные авансы. Иначе может случиться, что по одному и тому же договору одновременно есть сальдо по дебету и по кредиту, что отражается в статьях баланса. Таким образом происходит завышение показателей дебиторской и кредиторской задолженности.

Для проверки сформируйте оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету (по каждому из счетов взаиморасчетов) с развернутым сальдо в разрезе договоров с контрагентами.

Если должник не указал, какую из задолженностей он погашает (п. 3 ст. 319.1 ГК), то преимущество будет у того обязательства:

у которого срок исполнения наступил или наступит раньше;

которое возникло раньше, если оно не имеет срока исполнения.

То есть, полученный по новому договору аванс, без указания этого договорасчитается погашением долга по оплате ранее реализованных товаров, услуг этому же покупателю, и засчитывается в счет оплаты в хронологическом порядке реализации товаров, услуг.

4. На балансе числятся просроченные задолженности

Задолженности с истекшим сроком давности или при ликвидации контрагента должны быть списаны с баланса:

кредиторская — в прочие доходы;

дебиторская — в прочие расходы.

То есть мало того, что необоснованно завышены соответствующие статьи учета и строки баланса, но и неверно определены доходы и расходы и соответственно прибыль компании в отчете о финансовых результатах (Форма 2). Это ведет к ошибочному значению показателя капитала в пассиве баланса и в отчете о движении капитала (Форма 3).

В качестве первоочередного мероприятия на пути к списанию задолженности нужно провести инвентаризацию расчетов с контрагентами.

Для просроченной кредиторки формируется акт инвентаризации расчетов (форма № ИНВ-17), в котором по каждому кредитору указывается его наименование, бухгалтерские счета, где учитывается кредиторская задолженность, информация о сверке или ее отсутствии, о наличии разночтений, а также объемы «просроченной» задолженности.

При этом, чтобы списать дебиторскую задолженность, нужно применять отдельный обязательный для всех организаций регламент.

5. Не сформировали резервы, в том числе и по сомнительным долгам

Создание резервов в целях бухгалтерского учета — это не добровольное дело, а обязанность организации. И только малые предприятия могут создавать резервы по желанию, за исключением резерва по сомнительным долгам.

Резервы в бухучете можно разделить на три группы:

Уточняющие — предназначены для корректировки балансовой стоимости некоторых активов (резервы под обесценение МПЗ и финвложений, резерв по сомнительным долгам). Условные — резервы, которые связаны с появлением у фирмы условных фактов хозяйственной деятельности. Целевые — резервы предстоящих расходов на конкретные цели, например, на гарантийный ремонт или предстоящую оплату отпусков.

Если создание резервов предусмотрено учетной политикой организации, но она их не формирует — это будет считаться ошибкой.

Не сформировали резерв на обесценение МПЗ

Резерв под обесценение запасов в бухгалтерском учете регулируется положениями ФСБУ 5/19 «Запасы», который обязателен для применения с 2021 года.

Если фактическая себестоимость МПЗ больше чистой стоимости продажи, то есть текущей рыночной стоимости, нужно создавать резерв на обесценение МПЗ.

Малые предприятия могут создавать резерв по желанию. Они могут учитывать материальные ценности по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019).Но это нужно обязательно отразить в учетной политике.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности МПЗ отражаются по статье «Запасы» за минусом резерва под обесценение.

Если это не учитывать, то информация о финансовом положении компании не будет соответствовать реальной рыночной обстановке.

Обязательный резерв — по сомнительным долгам

Сомнительный долг — это дебиторская задолженность, которая не погашена или вероятнее всего не будет погашена в срок, который установлен соглашением. При этом она не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам обязателен для применения всем организациям, в том числе малым.

Этот резерв предназначен для отражения достоверного финансового результата и объема реальных обязательств покупателей и заказчиков.

Важно, что в бухгалтерском учете резерв формируется в полной сумме дебиторской задолженности без учета возможной встречной кредиторской задолженности у контрагента.

Отдельно остаток на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» в балансе не отображается, просто соответственно уменьшается общая величина дебиторской задолженности в пассиве баланса.

Если резерв не сформирован и не отражен в финансовой отчетности, то это приведет к искажению строк бухгалтерского баланса и отчета о финрезультатах:

Завышение строк «Дебиторская задолженность» в активе и на такую же сумму строки «Нераспределенная прибыль» в пассиве баланса.

Занижение строки «Прочие расходы», а значит завышение строк «Прибыль до налогообложения» и «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах.

Кроме того, если данный резерв не сформирован и не отражен в финансовой отчетности, то значения показателей капитала и чистых активов, указанные в форме 3 Баланса будут ошибочны, что может повлечь неправомерную выплату дивидендов.

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6. Не сформировали оценочное обязательство по оплате отпусков

Это приведет к тому, что значение строки «Нераспределенная прибыль» будет завышено, значение строки «Оценочные обязательства» баланса — занижено.

Обязательства организации, как работодателя перед работниками по оплате отпусков, относятся к оценочным и регулируются нормами ПБУ 8/2010. По своей сути оценочное обязательство — это предстоящие расходы организации, которые могут возникнуть в результате исполнения договора, а именно, трудового (подп. «а» п. 2, пп. 4, 5 ПБУ 8/2010 ПБУ 8/2010).

Не формировать оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков могут только организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 3 ПБУ 8/2010).

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета вправе применять субъекты, которые указаны в ч. 4 ст. 6 закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, в том числе субъекты малого предпринимательства, бухгалтерская отчетность которых не подлежит обязательному аудиту (ч. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ).

То, что оценочное обязательство не формируется нужно указать в учетной политике. Если такой формулировки нет, или организация не относится к субъектам малого предпринимательства, то следует создать и отразить в бухгалтерской отчетности оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков.

Порядок для расчета значения обязательства организация разрабатывает самостоятельно и фиксирует его в учетной политике.

Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков, которые отражены на счете учета резервов предстоящих расходов, нужно указать в строке «Оценочные обязательства» баланса (кредитовое сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов»).

7. Не применяли ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Бухгалтерский учет основан на строгом следовании регламентам учета действующих ПБУ и сравнительно недавно введенным федеральным стандартам по бухучету (ФСБУ).

Неприменение положений и стандартов ведет к искажению учета, ошибочному отражению статей бухгалтерской (финансовой отчетности).

Не применяли ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Этот стандарт обязателен к применению с 2022 года.

Самая распространенная ошибка в учете и отчетности — это объекты ОС, у которых нулевая остаточная стоимость на балансе.

После перехода на ФСБУ 6/2020, нужно регулярно пересматривать элементы амортизации, производить перерасчет накопленной амортизации и корректировать значение балансовой стоимости. Делать это необходимо, как минимум один раз в год.

Нарушение этого порядка может привести к тому, что показатели бухгалтерской отчетности будут некорректными.

В каких случаях возникают эти нарушения и как их исправить:

1. Не пересматривали срок полезного использования ОС, и это привело к тому, что оно отражено с нулевой стоимостью и, тем не менее, продолжает использоваться.

Эту ошибку нужно исправить по правилам ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

2. Если изменились характеристики или среда использования ОС, например, проводился ремонт или модернизация.

Решение об изменении элементов амортизации основного средства принимается по результатам проверки, которая обязательно проводится в конце каждого года. Корректировки, которые возникают в связи с этим, отражаются в учете в качестве изменений оценочных значений (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Если отразить в бухгалтерском балансе основные средства, у которых нулевая стоимость, но их компания продолжает использовать, из-за этого последует искажение строк баланса: занижение значений в строках 1150 «Основные средства» и 1370 «Нераспределенная прибыль». И соответственно на аналогичные суммы искажается валюта баланса.

Применение в учете и отражение в отчетности регламентов ФСБУ 6/2020 целесообразно рассматривать в комплексе с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Основные средства и капитальные вложения следует проверять на обесценение. Исключение есть только для малых предприятий, которые ведут упрощенный бухучет.

В бухгалтерском балансе капитальные вложения отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой фактические затраты, понесенные в связи с их осуществлением, уменьшенные на сумму накопленного обесценения.

Капвложения нужно учитывать в составе показателей строк 1110–1190 актива баланса в зависимости от цели инвестирования.

На замену доходным вложениям в материальные ценности появилось новое понятие — «инвестиционная недвижимость». Эта отдельная группа основных средств, которая содержит недвижимость, предназначенную для передачи за деньги во временное пользование и получения дохода от увеличения ее стоимости (п. 11 ФСБУ 6/2020).

Данные активы должны отражаться в Балансе не в основных средствах, а по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности». Как правило, инвестиционная недвижимость представляет собой существенный для организации актив. Поэтому самое верное — отражать ее по отдельной строке баланса, обособленно от других ОС и активов. Для этого можно дополнительно ввести строку «Инвестиционная недвижимость».

Не применяли ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

С 2022 года в обязательном порядке применяется новый ФСБУ 25/2018, который ввел понятия «операционная» и «финансовая» аренда, однако они относятся к арендодателю (п. 25, 26 ФСБУ 25/2018).

Общее правило — при операционной аренде выгоды и риски, которые связаны с предметом аренды, остаются у арендодателя, а при неоперационной (финансовой) — переходят арендатору.

При операционной аренде, предмет аренды, как и до 2022 года продолжает числиться на счете 01 «Основные средства» или на счете учета запасов, если это МПЗ.

При финансовой аренде первоначальную стоимость передаваемого объекта основных средств нужно списать со счета 01, а если в аренду передаются МПЗ, то их также следует списать. Далее нужно признать выручку в размере справедливой стоимости предмета аренды, признать актив в размере чистой стоимости инвестиций в аренду, который рассчитывается по правилам п. 33 ФСБУ 25/2018 и отражается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Для того можно открыть субсчет «Чистая инвестиция в аренду».

В отношении арендатора ФСБУ предусматривает два способа учета:

Простой, если выполняются определенные условия (п. 11 и п. 12 ФСБУ 25/2018) — признание в расходах арендных платежей (как и было раньше).

Сложный — с признанием права пользования активом (ППА).

ППА у арендатора — это один из видов внеоборотных активов. Его нужно учитывать по правилам, которые установлены для основных средств и капитальных вложений (п. 10 ФСБУ 25/2018).

То есть стоимость ППА учитывается на балансе по счету 01 и подлежит амортизации в обычном порядке с использованием счета 02 с отнесением начисленной суммы амортизации на соответствующий счет затрат (26, 20, 91 и т.д.).

Если не применять ФСБУ 25/2018 или неправильно классифицировать вид и условия аренды, значения показателей строк актива баланса будут отображаться неверно.

Если же вы досрочно в 2023 году стали применять в учете какие-либо новые ФСБУ, например, 14/2022 «Нематериальные активы», это нужно зафиксировать в учетной политике, отразить в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой отчетности) и учесть при составлении отчетности.

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8. Не сходятся показатели между отдельными формами бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цифры во всех формах бухгалтерской отчетности связаны и должны «биться». Самое главное, несмотря на то, что показатели бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей, Актив баланса должен быть равен Пассиву — копеечка в копеечку!

Актив баланса не равен пассиву

Баланс может не сойтись, если на счетах бухгалтерского учета некорректно отразили операции. Поэтому перед формированием баланса нужно проверить оборотно-сальдовую ведомость:

на отсутствие отрицательного сальдо по счетам (субсчетам);

на отсутствие сальдо на конец года по счетам и / или субсчетам 25, 26, 90, 91.

Сальдо по ним в баланс не попадает. Поэтому баланс не сойдется.

Нужно исправить ошибки, перепровести и последовательно закрыть все периоды, начиная с периода обнаружения ошибки.

Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности

После того, как «баланс пошел» важно сопоставить его с другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то закралась ошибка.

При проверке соответствия показателей бухгалтерской отчетности нужно обратить внимание на следующие из них:

Разница показателей нераспределенной прибыли на начало и конец года по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года» Баланса должна быть равна показателю чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах за отчетный период по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода по строке 1370 Баланса совпадает с суммой нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на начало года и чистой прибыли (убытка) за отчетный период по строке 2400 Отчета о финансовых результатах. Расхождения возможны, если нераспределенная прибыль шла в отчетном периоде, например, на выплату дивидендов.

Показатели раздела III «Капитал и резервы» Баланса должны сходиться с показателями строк 3100, 3200 и 3300 Отчета об изменениях капитала по соответствующим периодам.

Чистые активы за отчетный год должны быть равны показателю Баланса по строке 1300 на 31 декабря отчетного года, а также итоговому показателю по строке 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года» отчета об изменении капитала.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» равна разнице строк 3311 «Увеличение капитала — всего, в т.ч. чистая прибыль» (графа Итого) и 3321 «Уменьшение капитала — всего, в т.ч. убыток» (графа Итого).

Показатели строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Баланса на конец отчетного и предыдущего года должны быть равны показателям за соответствующие периоды по строке 4500 отчета о движении денежных средств.

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9. Исказили строки в Отчете о движении денежных средств

Больше всего ошибок возникает именно в этой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выявляются следующие ошибки:

Отражение показателей денежных потоков без исключения сумм НДС.

Заполнение показателей ОДДС без разделения потоков по разделам (блокам): текущая, инвестиционная, финансовая деятельность.

Несоответствие остатка денежных средств на конец каждого отчетного периода соответствующим показателям бухгалтерского баланса.

Суммы возврата покупателю ошибочно отражены в прочих платежах, а должны уменьшать суммы поступлений в строке поступления от покупателей / заказчиков. Аналогично возвраты от поставщиков должны уменьшать платежи поставщикам в строке 4121 ОДДС (п. 15, 16 ПБУ 23/2011). Такие денежные потоки отражаются свернуто.

Отражение внутренних движений между своими расчетными счетами, что не предусмотрено правилами.

Чтобы избежать ошибок, нужно правильно заполнять статьи движения денежных средств при проведении расчетных банковских и кассовых операций, а также формировать строки Отчета о движении денежных средств (ОДДС) на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

10. Неверно отразили ЕНП в формах отчетности

В бухгалтерской отчетности за 2023 год могут возникнуть ошибки из-за неправильного порядка учета единого налогового платежа (ЕНП).

С 2023 года налоги и страховые взносы уплачиваются в составе единого налогового платежа на единый налоговый счет (ЕНС).

Поэтому все начисленные налоги нужно учесть по кредиту счета для ЕНП — 68.90 (с «легкой руки» программистов 1С).

Сумма по кредиту счета 68.90 представляет собой совокупную налоговую обязанность (СНО).

Сальдо по кредиту счета 68.90, которое означает задолженность перед бюджетом по погашению СНО — это отрицательное сальдо ЕНС.

Сальдо по дебету счета 68.90, которое означает переплату — это положительное сальдо на ЕНС.

Информация о сальдо на едином налоговом счете может быть представлена в бухгалтерском балансе

по строке 1230 «Дебиторская задолженность», если сальдо положительное;

по строке 1520 «Кредиторская задолженность», если сальдо отрицательное.

Если в Балансе формировать по отдельности сальдо в разрезе разных налогов и взносов, которые входят в ЕНП — это будет ошибкой.

Еще больших сложностей добавил ЕНП в формирование отчета о движении денежных средств, ведь разные налоги теперь уплачиваются одной общей суммой.

Согласно новым правилам, считается, что налогоплательщик исполнил обязанность по уплате налога (п. 7 ст. 45 НК)

с момента, когда он перечислил деньги в бюджет в качестве ЕНП;

со дня признания в качестве ЕНП (зачета) других сумм, которые учтены на едином налоговом счете.

При заполнении отчета о движении денежных средств, нужно не просто учитывать уплаченные суммы налогов, но также корректно отражать суммы, которые зачтены по ЕНП. Особое внимание следует уделить заполнению строк, которые относятся к налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам по единому тарифу, учитывая особенности нового порядка уплаты и зачета по единому налоговому счету.

Чтобы корректно формировать данные Отчета о движении денежных средств (ОДДС) в программе 1С:Бухгалтерия 8 нужно:

При отражении уплаты ЕНП в документе списания денежных средств в поле «Статья расходов» указывать статью ДДС «Прочие налоги и сборы» с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям». При отражении возврата ЕНП в документе поступления денежных средств в поле «Статья доходов» указывать статью ДДС с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям». Перед формированием ОДДС провести регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету».

При этом будут определены суммы:

налога на прибыль — для строки 4124 «налог на прибыль организаций» ОДДС;

НДФЛ и страховых взносов — для строки 4122 «в связи с оплатой труда работников» ОДДС;

всех остальных налогов — для строки 4129 «прочие платежи», зачтенных по ЕНС.

возвращенные на расчетный счет налоговым органом суммы переплаты — по строке 4119 «прочие поступления».

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Заключение

Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы — не позже трех месяцев с даты завершения отчетного периода. Годовой отчет за 2023 год должен быть предоставлен до 1 апреля 2024 года.

При подготовке отчетности случаются ошибки.

Так как бухгалтерская (финансовая) отчетность является публичной, любой пользователь по статьям баланса может определить достоверность информации, которая представлена в отчетности, и наличие в ней существенных ошибок.

Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, которые они принимают на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Ошибки в бухучете коммерческих организаций могут привести к административным штрафам для должностных лиц.

Так, в ст. 15.11 КоАП предусмотрена ответственность:

за первичное грубое нарушение требований к бухучету и отчетности главбуха могут оштрафовать на 5000 — 10 000 руб.;

за повторное нарушение — на 10 000 — 20 000 руб. или дисквалифицировать на срок от года до двух.

Понятие грубого нарушения раскрыто в примечании к п. 1. ст. 15.11 КоАП. Это 10% (и более) искажение сумм налогов или статей бухгалтерской отчетности, учет несуществующих операций и объектов, отсутствие первички, бухгалтерских регистров и отчетности в течение обязательного срока их хранения и др.

Чтобы избежать назначения административного штрафа, в соответствии с п. 2 ст. 15.11 КоАПнужно:

скорректировать налоговую отчетность и доплатить недостающий налог и пени;

исправить ошибки в бухотчетности до ее утверждения.

Ошибки исправляются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

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