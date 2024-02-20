Операции по эквайрингу можно упростить за 1 час

Чтобы принимать безналичные платежи по картам, компании подключают услугу эквайринга. Для этого подбирают в банке подходящий вид эквайринга, заключают договор и настраивают функционал в программе для учета. Рассмотрим, как настроить и проводить операции эквайринга в конфигурации 1С:ERP 2.5 на примере релиза 2.5.12.222.

Что такое операции эквайринга

Эквайринг — это инструмент приема платежей по банковским картам, который позволяет упростить оплату товаров и услуг.

Покупатели оплачивают розничные покупки с помощью банковской карты, а компании — получают оплату за свой продукт через банк.

Если бизнес использует эквайринг, он получает ряд преимуществ:

Увеличивается объем розничных продаж: клиенты получают возможность оплачивать товары и услуги удобным для них способом. Уменьшается использование наличных денег. А это снижает риск краж из кассы или приема поддельных купюр при розничных продажах. Ускоряется процесс оплаты при каждой покупке. Это делает процесс обработки заказов более быстрым, сокращается время ожидания клиентов.

Есть два вида эквайринга:

интернет-эквайринг;

торговый эквайринг.

Торговый эквайринг предполагает приемку безналичных платежей через специальный терминал в стационарных точках продаж в розницу.

Покупатель оплачивает заказ с помощью банковской карты, и сведения о транзакции поступают через терминал на процессинговый центр банка. Там информация обрабатывается и деньги с банковского счета клиента зачисляют на счет продавца.

Торговый эквайринг подойдет:

магазинам;

аптекам;

кофейням;

шоу-румам и т.п.

Интернет-эквайринг позволяет проводить безналичные платежи через интернет. При этом покупатель также оплачивает товар банковской картой, но не через платежный терминал, как при торговом эквайринге, а онлайн.

Когда покупатель совершает покупку в интернет-магазине или вводит данные карты по ссылке, информация о транзакции передается через защищенное соединение на сервера прессингового центра. После проверки наличия средств на банковской карте, транзакция подтверждается, деньги списывают с карты плательщика и переводят на расчетный счет продавца.

Настраиваем продукты 1С. Приведите приобретенное программное решение под бизнес-процессы вашей организации с помощью специалистов компании BRG. Профессионалы настройки 1С проведут анализ ваших бизнес-процессов и составят план внедрения продуктов 1С, перенесут данные из вашей базы, добавят нужный функционал и настроят сервер. Оставить заявку

Как настроить учет операций эквайринга в 1С:ERP 2.5

Для работы с эквайринговыми операциями, включите соответствующий функционал через меню «НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Казначейство и взаиморасчеты».

Для приема оплаты платежными картами (эквайринга) применяют специальные эквайринговые терминалы. Перечень используемых для оплаты устройств регистрируют через меню «Казначейство — Эквайринг — Эквайринговые терминалы».

При добавлении нового терминала по кнопке «Создать» указывают:

банковский счет для зачисления денег;

банк, выступающий в роли эквайера, с которым заключен договор;

разрешается ли не вводить заявку на расходование средств при возврате денег покупателю через этот терминал.

Чтобы проводить эквайринговые операции через терминал, зарегистрируйте его в перечне подключаемого торгового оборудования и подключите к рабочему месту кассира: меню «НСИ и администрирование — раздел Администрирование — РМК и оборудование — подраздел Рабочие места кассиров — Настройки РМК ».

Есть вариант использовать терминал автономно, когда нет связи с рабочим местом кассира. При этом для устройства устанавливают флаг «Без подключаемого оборудования».

Внедряем 1С:ERP Управление предприятием: Бесплатные презентации программных продуктов.

Бесплатная установка программного продукта.

Бесплатный электронный документооборот и многое другое! Оставить заявку

Как принимать оплату платежной картой от оптового клиента

Чтобы принимать оплату картой в оптовых продажах, используют документ «Эквайринговая операция». Его можно найти в меню «Казначейство — Эквайринг».

Документы поступления и возврата оплаты создают в журнале Эквайринговых операций. Другой вариант: создать документ «Эквайринговая операция» — ввести его на основании продажных документов (Заказа клиента, Реализации товаров и услуг).

Сначала на закладке «Основное» выберите договор эквайринга, укажите клиента и сумму.

Затем на вкладке «Расшифровка платежа» внесите основание платежа.

Можно регистрировать поступление оплаты сразу по нескольким документам. Для этого на закладке «Расшифровка платежа» переключите в положение «Списком» и нажмите на кнопку «Подобрать по остаткам», поставьте флажки напротив нужных объектов и перенесите их в документ.

Проведите документ.

Информация о выполненных платежах передается в банк, который обслуживает этот терминал. После чего кредитное учреждение переводит деньги на расчетный счет компании. Банк зачисляет платежи по эквайрингу общей суммой, предварительно вычитая из нее эквайринговую комиссию. Эту операцию оформляют документом «Поступление безналичных д/с», вид операции — «Поступление оплаты по эквайрингу».

По всем поступившим и списанным безналичным деньгам по эквайринговым операциям банк предоставляет отчет.

Такие отчеты регистрируют документом «Отчет банка по эквайрингу» из меню «Казначейство — Эквайринг».

Также в этом отчете отражается сумма эквайринговых комиссий.

Строки документа можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подбор» — тогда отразятся все проведенные через эквайринговые терминалы операции.

Есть вариант загружать отчеты банка по операциям эквайринга из внешнего файла с помощью обработки «Загрузка отчета банка по эквайрингу». Она расположена в меню «Казначейство — Сервис — подраздел Загрузка отчета банка по эквайрингу».

Как принимать оплату платежной картой в розничной торговле

Розничные продажи оформляют через рабочее место кассира.

Когда закрывается кассовая смена, автоматически создается отчет о розничных продажах. Проданные товары отражаются на первой вкладке.

Вторая вкладка содержит данные о суммах оплаты платежными картами по эквайринговым терминалам:

После проведения отчета о розничных продажах, создают входящее платежное поручение и отчет банка по эквайрингу.

Внедряем и сопровождаем ПО:

1С:ERP Управление предприятием 2.

1С:Управление холдингом 8.

1С:Страховая компания КОРП.

Специальный подарок для читателей «Клерк.ру» Дополнительные 3 часа аудита по 1С бесплатно Экономьте время и ресурсы компании еще до начала работ по 1С Заполните форму, вышлем секретный промо–код на e–mail Отправить

Реклама: ООО «ГК Би Эр Джи» ИНН 9717069500, erid: LjN8KNqVM