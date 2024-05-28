Обзорный гайд по ЕСХН в 2024 году

Единый сельскохозяйственный налог — один из специальных налоговых режимов. Подготовили подробный гайд о том, кто может его применять, как перейти на спецрежим, как исчислять и платить налог, от каких налогов освобождается плательщик ЕСХН и о других важных аспектах этой системы.

Кто может применять ЕСХН

ЕСХН предназначен для производителей сельхозпродукции. Нормы описаны в главе 26.1 Налогового кодекса.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые могут перейти на уплату сельхозналога перечислены в статье 346.2 НК.

Показываем их в таблице вместе с условиями применения:

Кто применяет Условия применения Организации и ИП, которые производят сельскохозяйственную продукцию, а также ее перерабатывают. Речь идет только о переработке самостоятельно произведенной продукции Доля реализации сельскохозяйственной продукции или услуг должна составлять не менее 70% от общей выручки Организации и ИП, оказывающие сельхозпроизводителям услуги, которые относятся к вспомогательной деятельности: обработка полей, посев и выращивание растений, услуги в области животноводства Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации Численность работников такой организации вместе с их семьями должна составлять не менее половины населения поселка.

Выручка за улов или продукты его переработки не менее 70% от общей выручки.

Суда принадлежат на праве собственности или взяты в аренду Рыбохозяйственные организации и ИП, кроме градо- и поселкообразующих Численность работников не менее 300 человек.

Выручка за улов или продукты его переработки не менее 70% от общей выручки.

Суда принадлежат на праве собственности или взяты в аренду

Есть несколько категорий организаций, которые не могут применять ЕСХН:

Производители подакцизных товаров, кроме винограда, вина, виноматериалов, сахаросодержащих напитков.

Ведущие деятельность по организации азартных игр.

Казенные, бюджетные, автономные учреждения.

Если налогоплательщик перестает соблюдать условия, он теряет право на применение ЕСХН и должен с начала налогового периода пересчитать и уплатить налоги по ставкам общей системы.

Сомневаетесь, соответствует ли ваша деятельность условиям для применения ЕСХН — получите ответы по вопросам налогообложения от экспертов DAS Group. Записаться на консультацию

Как перейти на ЕСХН

Чтобы перейти на ЕСХН, нужно подать соответствующее уведомление. Срок — до 31 декабря года, предшествующего году перехода.

Налогоплательщик должен удовлетворять критериям применения. Соблюдать эти условия необходимо в году, предшествующему году подачи уведомления. Это значит, что при подаче уведомления в 2024 году о переходе на ЕСХН с 2025 года, ограничения должны соблюдаться по итогам 2023 года.

Чтобы перейти на ЕСХН организации, которая еще не проработала два года, учитываются показатели деятельности за текущий год.

Вновь созданная организация тоже может перейти на ЕСХН. Для этого уведомление о переходе нужно подать не позднее 30 календарных дней с момента регистрации

Какие налоги платить на ЕСХН, а какие — нет

Применение ЕСХН освобождает организации от уплаты:

налога на прибыль;

налога на имущество.

ИП на этом режиме не платят:

НДФЛ;

налог на имущество.

Освобождение от налога на имущество действует только в отношении недвижимости, которая применяется в сельскохозяйственной деятельности.

От НДС прямого освобождения нет, но можно применить условия ст. 145 НК. Эта статья обособленно описывает налогоплательщиков ЕСХН и разрешает им освободиться от уплаты НДС в случаях:

подачи уведомления об этом в том же календарном году, что и переход на ЕСХН;

если выручка за предыдущий год не больше 60 млн руб. без НДС.

При получении освобождения от НДС нельзя будет от него отказаться в течение всего периода применения ЕСХН. Если утрачено право на освобождение при превышении лимита 60 млн руб., то получить его повторно тоже нельзя.

Применение специальных налоговых режимов помогает снизить налоговую нагрузку на бизнес. Профессионалы DAS Group дадут рекомендации, как эффективно выстроить налоговую политику компании, не нарушая закон.

Как считать налог ЕСХН

Организации и ИП на ЕСХН уплачивают налог с прибыли, полученной от своей деятельности.

Этот налог похож на упрощенку «доходы минус расходы». Но ставка налога ЕСХН ниже — составляет всего 6%.

Налоговый период — год.

Для исчисления налога полученные доходы уменьшаются на произведенные расходы.

Доходы и расходы признаются по кассовому методу. Порядок признания доходов и расходов описан в ст. 346.5 НК.

Доходы, которые получает организация, подразделяются на доходы от реализации и внереализационные. Момент их признания — поступление денег на расчетный счет или в кассу налогоплательщика.

Расходы принимаются для расчета налога, когда они фактически произведены и оплачены. То есть период оплаты расходов может влиять на величину рассчитанного налога.

Список расходов, которые можно принять в целях расчета налога, изложен в п. 2 ст. 346.5 НК. В целом их признание схоже с упрощенкой, но есть некоторые отличия.

Для признания расходов на товары, приобретенные для перепродажи, не предусмотрено условия об их реализации. Нужно только получить и оплатить.

В п. 2 ст. 346.5 есть некоторые виды расходов, отсутствующие на упрощенке.

Если в предыдущие периоды были получены убытки, то на них можно уменьшить налоговую базу текущего периода. Переносить убытки можно в течение 10 лет после их получения. Ограничений по сумме убытка для уменьшения текущего результата нет.

Согласно п. 8 ст. 346.5 НК организации ведут учет показателей для расчета налога ЕСХН на основании данных бухучета. Индивидуальные предприниматели вести бухгалтерский учет не обязаны. Поэтому данная статья НК вменяет им в обязанность вести Книгу учета доходов и расходов ИП, применяющих ЕСХН. В отличие от УСН, для организаций такой обязанности нет.

Отчетность и сроки уплаты ЕСХН

В течение года исчисляется всего один авансовый платеж — за полугодие.

Его уплата производится в общие сроки. Не позднее 25 июля нужно подать уведомление об исчисленной сумме платежа по налогу. Уплатить налог необходимо не позднее 28 июля.

Декларация по ЕСХН подается не позднее 25 марта года, следующего за отчетным. Уплатить налог нужно до 28 марта включительно.

Чтобы правильно определить налоговую базу и рассчитать налог, обратитесь в компанию DAS Group. Профессионалы DAS Group помогут разобраться с нормативно-правовой базой и подскажут, как оптимизировать налогообложение в каждом конкретном случае.

Налоговые льготы для сельскохозяйственных предприятий и ИП Забирайте подробный мануал по единому сельскохозяйственному налогу Заполните форму — вышлем мануал на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8KH7F5