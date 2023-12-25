Как предпринимателю экономить на налогах без бухгалтера и реально ли это вообще

Начну с того, что как говорят: сэкономил значит, заработал. Но это можно применить к покупке чего-либо, а как применить к снижению налогов?? Это же что-то просто нереальное??? А может даже не законное. Возможно за такое могут и посадить😱Хочу успокоить всех, что сэкономить на налогах можно законно. Давайте по–порядку.

Каждый предприниматель не хочет отдавать свои кровно заработанные деньги, тем более не понятно на какие цели. Наверно, если бы наши налоги шли на реальное улучшение жизни, то было бы легче расставаться с деньгами, на благие цели.

Теперь представьте, предпринимателю можно законно уменьшить налог. Законно. Кто откажется? Да, ни кто.

А вот теперь вопрос — как это сделать законно?

И на самом деле способов оптимизации налогов очень много, главное нет одного универсального способа решения вопроса. В каждом отдельном случае нужно рассматривать все тонкости.

Поэтому предпринимателю, во избежание негативных последствий со стороны контролирующих органов нужен профессиональный бухгалтер.

И любой предприниматель подтвердит, как для него важно мнение бухгалтера. Но для бухгалтера бывает сложно вообще коммуницировать с клиентом, сложно найти подходящий ключик при работе с клиентом. Потому что нас учат считать, сводить балансы и т.д., а как общаться с работодателем нет. Даже просто вспомните ситуации, когда к бухгалтеру просто даже зайти боятся или вообще не понимают его, потому что он говорит «непонятным языком» Знакомо?

Именно навык коммуникации он просто нарабатывается. На своей программе «Полляма для бухгалтера» есть блок, который посвящен практике по коммуникации с клиентом, учимся говорить словами клиента. Программа одобрена Министерством образования, успешно запущена с августа 2023 г.

Приглашаю бухгалтеров не только получить навык коммуникации, но и успешно и с легкостью расти в доходе. Во всех своих ученицах уверена на 100%, поэтому всем предпринимателям помогаю с выбором хорошего бухгалтера, которого днем с огнем не найдешь.

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