Как бухгалтеру не выгорать на работе

Репетитор стоит дороже бухгалтера? Как посчитать сколько стоит час работы бухгалтера? На самом деле, бухгалтеры недополучают, я поняла что нужно расписать о том как считать сколько стоит час работы бухгалтера.

В среднем сейчас в найме бухгалтер работает 8 часов в день, это 168 часов в месяц с зарплатой 60 тыс. р. Час стоит 357 руб. Даже репетитор для ребенка стоит 1500 руб. за час. А бухгалтер, совершенно другая ответственность.

Давайте теперь посчитаем стоимость часа бухгалтера на фрилансе.

60 тыс. руб. — это 6 ИП на УСН по 10 тыс. руб., работая 2 часа в месяц. То есть те же 60 000 руб. получаем не за 168 часов, а за 12 часов. Час стоит 5000 руб.

Теперь о том, что клиентов очень много.

Количество ИП, действующие на сентябрь 2023 — 4 170 912 человек и каждый месяц открывается более 41 тыс. каждый месяц. Даже если взять 1% от новых ИП, это 410.

Ну что, мои дорогие бухгалтеры? Кто готов и дальше за 400 руб. в час работать? 🙈🤔

Вот именно поэтому много бухгалтеров просто выгорают. Работают за копейки, а из-за маленьких результатов пропадает вообще желание работать.

Особенно когда крутишься как белка в колесе, каждый день одно и тоже. Утром быстрей детей в садик, потом на работу, минимум на 8 часов, а еще и домой работу берешь. А после работы еще и уроки проверить у детей и покушать сварить, ну и т.д. Конечно же есть два дня выходных, за которые нужно столько всего успеть. А жизнь она просто мимо пролетает. Начинаешь искать себя, думаешь что бухгалтерия это не мое. И я тоже так жила.

Но только, когда я начала работать на себя я поняла, что работать можно в кайф, при этом не менять свою профессию.

На своем бесплатном интенсиве делюсь как бухгалтеру зарабатывать больше и легче. Уделять время и себе и детям, ощутить свободу и почувствовать радость жизни. Даю четкую инструкцию, напишем предложение для привлечения клиентов, а также предложение для перевода клиента в оплату и на постоянное обслуживание.

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Не откладывайте на завтра свою жизнь, начните действовать уже сейчас!

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