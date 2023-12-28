ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
УСН

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.
50 18
Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ограничение по доходу

Лимиты дохода для предприятий на УСН прописаны в НК, но ежегодно для них устанавливается коэффициент-дефлятор, который меняет их размер.

На 2024 год Минэкономразвития установлен коэффициент-дефлятор для УСН в размере 1,329.

По НК уровень доходов предпринимателя, который хочет перейти на УСН, не должен превышать 112,5 млн руб., а для предприятий, уже применяющих эту систему налогообложения, — 200 млн руб.

С 1 января 2024 года верхняя граница этих значений изменится благодаря применению нового коэффициента-дефлятора.

Верхняя граница перехода на УСН с 1 января 2024 года составит 149,5 млн рублей (112,5 млн рублей x 1,329), а предел дохода по действующим на УСН предприятиям вырастет до 265,8 млн рублей (200 млн рублей х 1,329).

Так еще больше организаций смогут применять упрощенную систему налогообложения.

Лимит стоимости основных средств (ОС)

Лимит остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН составляет 150 млн руб. Строго контролировать этот лимит должны предприятия, которые переходят на УСН, а ИП проверяют это соответствие уже при применении спецрежима.

Чтобы перейти на УСН с 1 января 2024 года, компаниям нужно посчитать остаточную стоимость ОС на 1 октября 2023 года и проверить соответствие лимиту.

Лимит среднесписочной численности персонала

Лимиты по среднесписочной численности отличаются для повышенных и обычных ставок. Для обычной ставки — это 100 человек, для повышенной — 130 человек.

В общем случае остаться на стандартной ставке УСН можно, если среднесписочная численность не превышает 100 человек. Если она колеблется в пределах от 100 до 130 человек, то право на УСН сохраняется, но ставки повысят — 8% (по доходам) и 20% (доходы минус расходы).

Срок уплаты налога

С 2023 года единый день уплаты налогов — 28 число каждого месяца.

Срок уплаты авансового платежа по УСН — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Срок уплаты налога для ИП — до 28 апреля, для компаний — до 28 марта.

Если компания прекращает свою деятельность, она должна уплатить налог до 28 числа месяца, который следует за месяцем прекращения деятельности. Если вы утратили право применять УСН, то нужно до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН, заплатить налоги.

Специалисты компании «Деловое слово» подберут оптимальную систему налогообложения для каждого бизнеса, помогут ответить на любое требование от ФНС и СФР и проведут сверку с контролирующими органами.

Срок сдачи отчетности

Срок сдачи декларации для ИП — до 25 апреля, для компаний — до 25 марта следующего года.

Если деятельность прекращается, то отчитаться нужно до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. Если утрачено право на УСН — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН, нужно сдать декларацию.

Уведомления по ЕНП

Налог по УСН платится ежеквартально, значит, уведомлять налоговую нужно тоже каждый квартал. А вот на годовой налог уведомление направлять не придется — налог начислят по вашей декларации.

Нововведение заключается в отрицательных уведомлениях по ЕНП на авансы по УСН, которое вступило в силу с 1 октября 2023, однако сдавать такие уведомления нужно, начиная с аванса за полугодие 2023 года.

Уменьшение на взносы

С 1 января 2023 года изменился порядок уменьшения УСН на взносы. Раньше в расчет брались данные по факту оплаты взноса. Теперь же уменьшить налог можно на взносы, которые подлежат уплате в соответствующем налоговом периоде, независимо от даты их уплаты.

Некоторые тонкости уплаты взносов:

  1. Взносы, которые должны быть уплачены в этом году, уменьшают налог по УСН текущего года, даже если фактически они будут уплачены в следующем году.

  2. Дополнительный взнос 1% от дохода свыше 300 тысяч руб. уменьшает авансы/налог не того периода, за который он уплачивается, а того периода, в котором подлежит уплате, то есть налог следующего года.

  3. В 2023 году разрешили уменьшать налог на взносы 1% за 2023 год, хотя по новой норме НК они должны уменьшать налог 2024 года (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@).

Новая форма декларации

Отчитаться за 2023 год нужно по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Новая форма КУДиР

Все организации и ИП на УСН должны вести книгу учета доходов и расходов. С 2024 года заполняйте КУДиР по новой форме. Она утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 года № ЕА-7-3/816@.

Чтобы не запутаться во всех изменениях, обратитесь к профессионалам «Деловое слово»: ведение ИП и ООО, подбор оптимальной системы налогообложения, работа с контролирующими органами.

Как узнать, попадаете ли вы в группу риска по налогам с зарплаты?

Получите бесплатный чек-лист и проверьте себя!

Получите бесплатный чек-лист!

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8Ju3Jz

Комментарии

Маркетинг

Производители алкоголя повысят цены в среднем на 10%

Рост цен производители объяснили высоким акцизом на спиртное. Ставка увеличится на 4,9% и составит 643 рубля за литр.

5
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтеры

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник

Мы начинаем новую рубрику — ЖЗБ, или жизнь замечательных бухгалтеров. Первый знаменитый коллега, о котором мы расскажем: Федор Езерский, русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, и при этом — действительный статский советник. Он изобрел русскую тройную бухгалтерию и собственные счеты. Но начнем с начала…

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник
12

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Ведение бизнеса

Чем рискуют блогеры

Блогерство по степени угроз приблизилось к шахтерской профессии: и блогер, и шахтер каждый день рискуют. Как же так получилось, что такой совсем новый вид деятельности вдруг стал таким опасным? Поговорим, как повторить финансовый успех Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной, Аяза Шабудтинова и Елены Блиновской и при этом не нажить проблем.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
41
ЭДО в кадровом учете

Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте

Скан кадрового документа по электронной почте – это не тот документ, который годится при кадровом ЭДО.

29
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023

В 2023 году мы пережили множество значимых событий: объединение ПФР и ФСС, введение единого налогового платежа, изменения в расчёте НДФЛ, изменения в УСН, изменения по НДФЛ для налоговых агентов и новый налоговый режим АУСН.

🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023
3
24
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
УСН

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
50
Обзор судебной практики

Верховный суд: срок исковой давности считается с момента нарушения поставки товара

Если поставщик нарушил условия договора поставки, то заказчик может обратиться в суд в течение трех лет с момента указанного в документах срока поставки.

28

Записи вебинаров

710
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Франшиза BILLPROF

Мы — успешное бухгалтерское агентство с опытной командой. Мы предлагаем решения, которые помогут вам развить свой бизнес и увеличить прибыль. Ознакомьтесь с полным списком того, что получают наши партнеры-франчайзи и не беспокойтесь, мы поддержим вас на каждом шагу!

Франшиза BILLPROF
48
Уведомление по ЕНП

С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени

В 2023 году действовало временное правило, когда несдача уведомления по ЕНП при достаточном положительном сальдо ЕНС не приводила к начислению пеней. В 2024 году эта норма уже не действует.

1 тыс.
Уведомление по ЕНП

Взносы за декабрь можно уплатить в декабре и зарезервировать по ЕНП-уведомлению

Если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03, заявляет ФНС.

72
Логотип Астрал
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как начать свой бизнес в 2024

Вы решили начать свой бизнес и это уже большая победа! Теперь самое время определиться с некоторыми важными деталями, которые помогут вам принять правильные решения и успешно развить свой бизнес. В нашей статье разберем важные моменты, которые обязательно следует обратить внимание.

Как начать свой бизнес в 2024
21
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Налоговые вычеты: законное использование и доказательная база в суде

Интересное дело, где судебные инстанции оценили представленные доказательства и пришли к выводу, что применение налоговых вычетов на основе предоставленных контрагентами документов не привело к незаслуженной налоговой выгоде.

13
Налоги, взносы, пошлины

ФНС опубликовала сведения о долгах компаний

В открытом доступе появилась информация о задолженностях бизнеса по налогам, сборам и страховым взносам.

80
Логотип MCC Group
MCC Group
Медицина

Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?

В Сербии система скорой медицинской помощи имеет свои особенности, и для тех, кто находится на ее территории, важно разобраться, как вызвать «скорую» и как она функционирует.

Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?
10
Ипотека

Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Чтобы ограничить риски закредитованности населения, ЦБ с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавку к коэффициентам риска.

30
Бесплатно с Отчетность в СФР

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс
22
Самозанятые

ФНС подготовила форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев

Для возврата налогов, не входящих в состав ЕНП, надо будет заполнять заявление новой формы.

27
Отчетность в СФР

✅ С 2024 года будет новая форма ЕФС-1: обзор изменений

С 01.01.2024 признается утратившим силу приказ с действующей сейчас формой ЕФС-1 и вступает в силу новый приказ с новой формой.

160
Логотип EasyDocs
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция

Ведение кадрового электронного документооборота — на первый взгляд, сложный многоэтапный процесс. Однако последовательность и внимание к деталям, позволят компании и ее персоналу перейти на КЭДО безболезненно и в обозримые сроки, а положительный эффект от цифровизации кадровых процессов не заставит себя ждать.

Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция
40
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли самозанятый пробить чек в январе, превысив лимит в декабре?

Добрый день. Самозанятый в декабре получил деньги от ООО и превысил лимит. Можно ли ему на эту сумму пробить чек в январе до 09.01.24 г.?

12