Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.

Ограничение по доходу

Лимиты дохода для предприятий на УСН прописаны в НК, но ежегодно для них устанавливается коэффициент-дефлятор, который меняет их размер.

На 2024 год Минэкономразвития установлен коэффициент-дефлятор для УСН в размере 1,329.

По НК уровень доходов предпринимателя, который хочет перейти на УСН, не должен превышать 112,5 млн руб., а для предприятий, уже применяющих эту систему налогообложения, — 200 млн руб.

С 1 января 2024 года верхняя граница этих значений изменится благодаря применению нового коэффициента-дефлятора.

Верхняя граница перехода на УСН с 1 января 2024 года составит 149,5 млн рублей (112,5 млн рублей x 1,329), а предел дохода по действующим на УСН предприятиям вырастет до 265,8 млн рублей (200 млн рублей х 1,329).

Так еще больше организаций смогут применять упрощенную систему налогообложения.

Лимит стоимости основных средств (ОС)

Лимит остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН составляет 150 млн руб. Строго контролировать этот лимит должны предприятия, которые переходят на УСН, а ИП проверяют это соответствие уже при применении спецрежима.

Чтобы перейти на УСН с 1 января 2024 года, компаниям нужно посчитать остаточную стоимость ОС на 1 октября 2023 года и проверить соответствие лимиту.

Лимит среднесписочной численности персонала

Лимиты по среднесписочной численности отличаются для повышенных и обычных ставок. Для обычной ставки — это 100 человек, для повышенной — 130 человек.

В общем случае остаться на стандартной ставке УСН можно, если среднесписочная численность не превышает 100 человек. Если она колеблется в пределах от 100 до 130 человек, то право на УСН сохраняется, но ставки повысят — 8% (по доходам) и 20% (доходы минус расходы).

Срок уплаты налога

С 2023 года единый день уплаты налогов — 28 число каждого месяца.

Срок уплаты авансового платежа по УСН — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Срок уплаты налога для ИП — до 28 апреля, для компаний — до 28 марта.

Если компания прекращает свою деятельность, она должна уплатить налог до 28 числа месяца, который следует за месяцем прекращения деятельности. Если вы утратили право применять УСН, то нужно до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН, заплатить налоги.

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Срок сдачи отчетности

Срок сдачи декларации для ИП — до 25 апреля, для компаний — до 25 марта следующего года.

Если деятельность прекращается, то отчитаться нужно до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. Если утрачено право на УСН — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН, нужно сдать декларацию.

Уведомления по ЕНП

Налог по УСН платится ежеквартально, значит, уведомлять налоговую нужно тоже каждый квартал. А вот на годовой налог уведомление направлять не придется — налог начислят по вашей декларации.

Нововведение заключается в отрицательных уведомлениях по ЕНП на авансы по УСН, которое вступило в силу с 1 октября 2023, однако сдавать такие уведомления нужно, начиная с аванса за полугодие 2023 года.

Уменьшение на взносы

С 1 января 2023 года изменился порядок уменьшения УСН на взносы. Раньше в расчет брались данные по факту оплаты взноса. Теперь же уменьшить налог можно на взносы, которые подлежат уплате в соответствующем налоговом периоде, независимо от даты их уплаты.

Некоторые тонкости уплаты взносов:

Взносы, которые должны быть уплачены в этом году, уменьшают налог по УСН текущего года, даже если фактически они будут уплачены в следующем году. Дополнительный взнос 1% от дохода свыше 300 тысяч руб. уменьшает авансы/налог не того периода, за который он уплачивается, а того периода, в котором подлежит уплате, то есть налог следующего года. В 2023 году разрешили уменьшать налог на взносы 1% за 2023 год, хотя по новой норме НК они должны уменьшать налог 2024 года (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@).

Новая форма декларации

Отчитаться за 2023 год нужно по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Новая форма КУДиР

Все организации и ИП на УСН должны вести книгу учета доходов и расходов. С 2024 года заполняйте КУДиР по новой форме. Она утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 года № ЕА-7-3/816@.

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