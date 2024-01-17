Как бухгалтеру выйти на фриланс с доходом от 100 тысяч рублей в месяц

Бухгалтерская профессия имеет свои особенности и требует немалого количества времени и сил. Однако, если вы хотите работать в более свободном графике и иметь больше возможностей для развития, то фриланс может стать отличным решением. В этой статье я расскажу, как бухгалтеру начать работать на фрилансе и зарабатывать от 100 000 руб.

Первым шагом на пути к фрилансу является определение своей точки А, а также своих навыков и опыта.

Необходимо понять, какие области бухгалтерского учета вы знаете лучше всего, какие проекты вы уже выполняли и какие клиенты вам доверяют.

Это поможет вам выбрать направление, в котором вы будете работать на удаленке. То есть выбрать, что продаю и чем отличаюсь от других бухгалтеров.

Далее разбираем ценообразование, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. И уже на основании наших услуг и клиента, кому будем их оказывать, делаем цепляющий оффер. Т.е. предложение, которое заметит клиент среди массы других объявлений.

А дальше уже запускаем рекламу, т.е. нужен постоянный поток клиентов. При этом нужно заранее заготовить скрипты для коммуникации.

Важным моментом еще является прописать стратегию.

Есть цель 100 000 тыс. руб. А сколько это клиентов: 10 ИП по 10 000 тыс. руб.? Может быть, и 2 за 50 тыс. руб. или другой вариант. Первый месяц находим двух клиентов это 20 тыс. руб., во второй — еще 4 это уже 60 тыс. руб. с учетом первых двух клиентов, и в третий находим двух, но со стоимостью в 20 тыс. руб.

Но, чтобы найти клиентов, нужно понять, что они хотят, какие у них потребности, говорить словами своего клиента.

Таким образом, зная конкретные шаги по достижению цели мы четко следуем им.

Сейчас я просто уверена, что вы думаете, где же взять столько клиентов если я одного не могу найти? Ответ очень прост — постоянные действия. Верить в себя, что все получится.

Я тоже не сразу разобралась с поиском клиентов и вообще сначала не понимала, что такое продажи. Да и сейчас я не буду учить вас, вы сами можете меня многому научить. Я лишь только делюсь своим опытом и рассказываю как это делала я. Если я не права, поправьте меня.

Чтобы продолжать развиваться и зарабатывать больше денег на фрилансе, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки. Следите за новыми технологиями и методами работы, изучайте новые программы. Плюсом получите подробный чек-лист «Как бухгалтеру легко выйти на фриланс».

В заключение, если вы хотите зарабатывать на удаленке, то бухгалтерская профессия — отличный выбор. Берите и следуйте этим советам, и вы сможете зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, работая в удобном для вас месте.

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