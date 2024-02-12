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Бухгалтерский аутсорсинг

Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера

Разберем в статье, какие шаги предпринять, чтобы разместить продающее объявление на Авито и привлечь клиентов.
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Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Давайте для начала разберем: от чего зависит результат.

Результат зависит в основном от действий. То есть от качества и от количества тех действий, которые мы делаем. 

А теперь вернемся к нашему объявлению на Авито и поймем, почему же нет клиентов, именно с Авито.

По порядку проведем диагностику нашего объявления. Можете прямо открывать свое и проводить диагностику.  

Смотрим на отклики, то есть, есть ли они и анализируем вообще в какой день было больше кликов. Писали ли вообще, есть ли  просмотры — то есть собираем статистику. 

Если статистика неутешительна, и вам вообще никто не написал, значит что-то не так. 

Что может быть не так? Давайте смотреть текст, то, что написано в тексте — то есть самое важное: наше предложение, наш оффер.

Чем мы цепляем нашего клиента? Да, как мы выделяемся на фоне других бухгалтеров, потому что, как я говорила, бухгалтеров очень много. Да вы и сами знаете.

А дальше от количества и от качества действий будет зависеть наш результат. 

И очень странно полагать, что если мы делаем одни и те же действия, то у нас будет какой-то другой результат. Поэтому в первую очередь меняем действия.

Если у других работает, а у нас нет — значит дело в тексте и действительно, нам нужно его менять. А если все нормально и отклики есть, но их мало, значит, нужно расширять источники привлечения

А теперь перейдем к действиям.

Вот несколько советов, которые помогут вам написать топовое объявление: 

1. Начните с целевого клиента, для кого ваше объявление

2. Опишите свой опыт и квалификацию. Укажите, сколько лет вы работаете бухгалтером, какие навыки у вас есть и какие задачи вы можете выполнять. Например: «Опыт работы более 10 лет, знание всех систем налогообложения, опыт работы с различными видами бизнеса»

3. Напишите о своих преимуществах. Укажите, что вы предлагаете своим клиентам, какие преимущества они получат, если вы будете их бухгалтером. Например: «Я помогу вам сэкономить законно на налогах».

То есть оффер — ваше предложение — что выделит вас на фоне других бухгалтеров.

Про то, как сделать цепляющий оффер, во втором уроке интенсива. Поэтому пробуйте. 

4. Добавьте фотографии. Они помогут потенциальным покупателям лучше представить, как вы выглядите и какая у вас рабочая обстановка. Это может быть ваше рабочее место или даже фотографии ваших клиентов. 

5.  Укажите свою цену за услуги, но не забудьте, что цена должна быть конкурентоспособной и соответствовать качеству ваших услуг. 

6. Используйте ключевые слова в заголовке и описании вашего объявления, чтобы его было легче найти в поисковых системах. 

7. Будьте профессиональны. В вашем объявлении должна быть только достоверная информация. 

8. Отзывы клиентов могут помочь вам привлечь новых клиентов и улучшить вашу репутацию. Поэтому не забудьте попросить своих клиентов оставить отзыв о вашей работе. 

Следуя этим простым советам, вы сможете написать топовое объявление и привлечь больше клиентов

А кому нужен чек–лист, с примером,  он ниже. Также переходите на бесплатный интенсив, в котором есть урок про оффер и делайте для своих клиентов цепляющее предложение.

Как бухгалтеру сделать топовое объявление на Авито

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