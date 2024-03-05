Как бухгалтеру не обесценивать себя 

Обесценивание — это процесс, когда человек начинает думать о себе в негативном ключе, снижать самооценку и считать себя хуже других. Оно может происходить по разным причинам, например, из-за неудач или критики со стороны.

Для того чтобы себя не обесценивать нам нужен «фундамент», то, на чем мы стоим, — вера в наши силы. Ведь если мы сами в себя не верим, как клиенты будут верить? Отсюда и обесценивание.

Мы боимся называть стоимость за обслуживание, боимся что откажут и уйдут к другому бухгалтеру, а потом и появляются те самые клиенты, которые хотят «все и за спасибо».

Когда у нас есть вера в себя, мы точно знаем, что наши услуги стоят дорого, что мы — профессионалы. Ведь каждый бухгалтер — профессионал!

Первое, что нужно понимать: бухгалтер — не просто человек, который ведет учет. Бухгалтер — это специалист, который обладает знаниями и навыками, необходимыми для успешного ведения бизнеса.



Однако многие бухгалтеры недооценивают свою роль и значение в компании, считая, что их работа заключается только в заполнении документов и отправке отчетов в налоговую.

Но это далеко не так! Бухгалтер — не только человек, который следит за финансами компании, но и тот, кто помогает ей развиваться и расти.

Например, бухгалтер может помочь компании оптимизировать расходы и повысить эффективность использования ресурсов. Он может предложить новые методы учета и контроля финансов, которые помогут компании сэкономить деньги и время.

Кроме того, бухгалтер может помочь компании избежать штрафов и санкций со стороны налоговых органов. Он может проанализировать налоговую нагрузку компании и предложить способы ее снижения.

Также бухгалтер может помочь компании в привлечении инвестиций и кредитов. Он может подготовить финансовую отчетность, которая будет интересна инвесторам и кредиторам.

Бухгалтер — это не просто человек, который заполняет документы. Это профессионал, который может помочь компании достичь успеха и процветания.

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А теперь переходим к действиям!

К действиям, которые никто не хочет делать, хотя вы можете со мной поспорить.

Никогда не сравнивайте себя с другими . Себя можно сравнить только с собой вчерашним, ведь каждый человек уникален.

Всегда цените свои достижения , даже самые маленькие.

Развивайтесь и учитесь . Бухгалтерия требует быть в курсе последних изменений.

Не бойтесь просить помощи . Вместе можно быстрее решить любой вопрос.

Помните, что каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. Это поможет сохранять мотивацию.

Не обесценивайте себя как бухгалтера! Помните, что наша работа — это не просто заполнение документов, а помощь компании в достижении ее целей.

Если вы хотите не просто быть увереннее в себе, а изучать уверенность в общении с клиентами, обязательно записывайтесь на бесплатную консультацию.

Формат проведения: онлайн-встреча 30–40 минут.

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