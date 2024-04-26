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ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Субсидии для бизнеса

А что, если бизнес можно развивать за счет государства

И да, это как раз из серии — чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было. 
А что, если бизнес можно развивать за счет государства
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За 18 лет работы главным бухгалтером в разных компаниях и различных форм управления могу сказать точно, у меня есть 2 супер-силы: 

  • Первая — я всегда нахожу законные способы, как можно сэкономить на налогах. Всегда!  

  • Вторая — если государство дает предпринимателям, надо брать! И я знаю как взять, чтобы было хорошо и государству и бизнесу 

Я сама открыла несколько лет назад консалтинговое агентство на деньги, выделенные государством. С тех пор я составила и защитила с десятки бизнес-планов для разных предпринимателей.

Кстати я обучаю бухгалтеров не только как экономить деньги своим клиентам на налогах, но и как самому удаленно работать и хорошо зарабатывать, даже работая в найме можно увеличить свой доход, делюсь ссылкой на бесплатный интенсив  https://t.me/Svetlana_Kolesnikova_bot. Интенсив на базе бота в телеграмме, можно пройти в удобное время. Почитать подробнее про интенсив можно здесь: https://mnlp.cc/mini?domain=svetlanakolesnikova&id=25.

Также я, зная как бухгалтерам не просто приходится в работе, в поиске клиентов — создала закрытый чат, где делюсь своими секретами. Вот ссылка https://t.me/+IbqpFEpUd8k0Yzcy.

А прямо сейчас разберем все возможные виды грандов и субсидий, которые помогут в развитии вашего бизнеса! В конце всем желающим дам чек лист «Как составить бизнес план».

Гранты и субсидии делятся на несколько видов — есть гранты, которые дают начинающим предпринимателем и свои денежные средства вкладывать не надо, а есть такие гранты, где нужно вложение своих собственных средств.

К примеру в Свердловской области есть программа поддержки внутреннего туризма и предпринимателем дают гранты на открытие и развитие бизнеса, но условия оплаты 30% от заявленной суммы. К примеру если это сумма 10 000 000₽ то 3 млн у предпринимателя должно быть собственных средств.

Для того чтобы получить грант нужно всего лишь заполнить документы. Обычно пакет документов размещается в официальном источнике и нужна заявка, бизнес план и различные дополнительные приложения

Заполнить бизнес план, составить заявку и подать документы мы можем вместе с вами сложного ничего нет и каждый предприниматель может это сделать самостоятельно. Важно в бизнес плане учитывать все расходы которые касаются именно его бизнеса учесть зарплату, просчитать будущее налоги,  и расходы которые могут быть связаны с бизнесом.

Вообще гранты и субсидии бывают разные. Есть тематические, к примеру Агростартап на бизнес связанный с сельским хозяйством; есть для социально направленных организаций; есть под разные программы города или области.

А есть вообще от частных компаний, к примеру от Сбера или Альфабанка, но там на конкурсной основе, в общем их очень много. И можно подобрать конкретно под Ваш бизнес.

Более подробно разбираю в своем телеграмм канале https://t.me/KolesnikovaSN для предпринимателей и бухгалтеров. Там можно найти полезные чек листы и гайды для работы.

Тема денег всегда очень актуальна, а когда есть возможность законно сэкономить или получить от государства на свой бизнес, я считаю надо пользоваться. А Вы как считаете? 

Бесплатный чек-лист «Как составить бизнес план»

Оставьте контакты, вышлю вам чек-лист на e-mail:

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