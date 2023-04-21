Все о ПСН: от сферы применения и ограничений до расчета налога и порядка его уменьшения

Патентная система налогообложения – специфика, ограничения, льготы и расчет налога

По экономической сущности патент – это плата за право осуществлять разрешенный региональными властями вид деятельности на своей территории.

Расчет налога производится по прогнозным показателям, устанавливаемым субъектами, а полученная сумма подлежит уменьшению на уплаченные страховые взносы и выплаченные пособия за счет финансирования предпринимателя.

Сфера применения и специфика ПСН

Отличительная особенность ПСН заключается в уплате налога авансом от спрогнозированного показателя без представления отчетности и перерасчета по завершении периода. Фундаментом для налогообложения выступает предполагаемый к получению доход в денежном измерении (п. 1 ст. 346.48 НК), не корректируемый даже при полном отсутствии выручки.

Полномочия по применению или отказу от спецрежима, включая право на дополнения перечня рекомендованных видов деятельности, делегированы субъектам (п. 1, 2 ст. 346.43 НК). По специфике ПСН максимально приближена к отмененному с 2021 года ЕНВД благодаря:

идентичности исчисления налога по прогнозным, а не реально полученным доходам;

приравниванию ограничителей к показателям «вмененки», в частности, увеличению в три раза метража торговых площадей с 50 до 150 кв. м;

возможности уменьшения платежа на суммы страховых взносов за себя и наемный персонал;

праву на совмещение с другими налоговыми режимами.

Ключевой критерий для определения стоимости патента – это размер потенциального дохода, устанавливаемого на региональном уровне, поскольку «выравнивание» по фактически полученным показателям не производится. Если ИП планирует параллельно осуществлять несколько видов хозяйственной деятельности, то необходимо приобрести патент по каждому виду.

Для автоматизированного учета на ПСН в программе «1С:Бухгалтерия» нужно внести сведения ИП в справочник «Налоги и отчеты», выбрав в перечне систем налогообложения подраздел «Патенты». В открывшейся форме можно добавлять информацию обо всех разрешительных документах, сроках их действия, налоговой базе. При наличии наемных работников целесообразно настроить учет начислений по сотрудникам для контроля сумм, позволяющих уменьшить стоимость патента, воспользовавшись разделом «Персональные настройки».

Алгоритм расчета и возврата налога

Уплаченный в бюджет налог приравнивается к внесенному платежу за разрешение ведения допустимого вида экономической деятельности в конкретном регионе на протяжении ограниченного интервала времени.

Предельный период, на который выдается патент – календарный год с 01.01 по 31.12 без переноса на следующий, а срок выдачи может быть сокращен до одного месяца (п. 1, 1.1, 2, 3 ст. 346.49 НК).

Формула расчета налога имеет вид (п.1 ст. 346.51 НК):

Налог (плата за патент), подлежащий перечислению в бюджет = Потенциально возможный к получению доход за год (руб.) * Установленная ставка налога (%) / Количество календарных дней в году (365) * Период выдачи патента (число календарных дней) Дневная стоимость патента по избранному виду деятельности

ИП самостоятельно выбирает период, на который необходимо получить патент, руководствуясь ограничениями (п. 5 ст. 346.45 НК), информируя налоговую службу заявлением унифицированной формы № 26.5-1 минимум за 10 банковских дней до планируемого применения.

При досрочном прекращении использования режима или закрытии ИП изначально указанный налоговый период будет пересчитан. Субъект предпринимательства вправе возвратить излишне уплаченный налог, произвести зачет по другим поступлениям либо направить возникшую переплату в счет будущих платежей.

Стандартные и льготные налоговые ставки

Установленная на федеральном уровне стандартная налоговая ставка – 6% от теоретически возможного к получению дохода (п. 1 ст. 346.50 НК). Законодательными актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023-2024 году может вводиться пониженная ставка до 0 % без права на повышение на протяжении периодов, начиная с года понижения (п. 2.1 ст. 346.50 НК).

Власти любого региона по собственной инициативе вправе ввести нулевую ставку налога в любой период до конца 2023 года. Правом на налоговые каникулы могут воспользоваться предприниматели при выполнении двух условий (п. 3 ст. 346.50 НК):

впервые внесенные в ЕГРИП после введения регионального законодательного акта о применении льготы;

ведущие деятельность в производственной, социальной и научной области или оказывающие бытовые услуги для конечного потребления по видам и продукции в соответствии с Общероссийскими классификаторами ОК 029-2014 и ОК 034-2014, утвержденными Росстандартом.

Для предоставления налоговых каникул региональные власти могут ввести дополнительные ограничения по численности и доходу от реализации. При выявлении нарушений предприниматель лишается права на нулевую ставку и должен оплатить налог по стандартной за период, в котором нарушены установленные ограничения.

При совмещении «льготируемой» деятельности с прочими видами в рамках ПСН или с иными налоговыми режимами налогоплательщик обязан обеспечить разграничение доходов. Программа «1С:Бухгалтерия» позволяет обеспечить раздельный учет выручки в формируемых регистрах. Для корректного отображения операций по видам предпринимательской деятельности в главном меню следует выбрать опцию «Персональные настройки» и установить значок «Показывать счета учета в документах», где по субсчетам будут формироваться операции с разграничением требуемых показателей.

Законодательные и региональные ограничения

Субъекту предпринимательства разрешено применение ПСН при отсутствии запрета со стороны регионов и соблюдении установленных ограничений (п. 3, 5 ст. 346.43, подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК) относительно предельных величин:

среднесписочной численности персонала, определяемой по правилам Росстата – 15 человек;

числа автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов – 20 единиц;

доходов от реализации, рассчитываемых нарастающим итогом с начала года – 60 млн рублей;

площади одной торговой точки или зала общепита – 150 квадратных метров.

Каждым субъектом могут быть установлены дополнительные ограничения по площади, количеству автотранспорта, общему числу залов обслуживания и иным физическим показателям (подп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК). Однако ограничители не могут превышать предельно допустимые значения, установленные законодательно.

Независимо от территории, ПСН не может применяться в оптовой торговле, совместной деятельности в рамках определенных видов договоров, добыче и реализации полезных ископаемых, а также при оказании кредитных или аналогичных финансовых услуг (п. 6 ст. 346.43 НК).

Контроль показателей и совмещение режимов

При превышении любого из установленных предельных показателей ИП обязан перейти на альтернативный льготный режим налогообложения, уведомив ИФНС на протяжении десяти дней, иначе налоговый орган переведет бизнесмена на общую систему.

При этом доход должен контролироваться с начала года независимо от начального момента применения ПСН. При совмещении режимов пороговый показатель рассчитывается по-разному в целях соблюдения ограничения.

Если ИП совмещает патент:

с УСН , то при расчете дохода следует учитывать выручку, полученную по обоим специальным режимам (подп. 4 п.6 ст. 346.45 НК);

с ОСНО или ЕСХН, то для контроля пороговой величины необходимо считать только доходы, относящиеся к патентной деятельности.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения выручки раздельно по видам деятельности, относящимся к ПСН и совмещаемому режиму, в отражающих реализацию документах (расходной накладной, акте выполненных работ) и отчетном регистре о розничных продажах предусмотрена пометка «Патент». При автоматическом создании отчета на основании расчетных операций перед формированием сводного документа о реализации необходимо выбрать налоговую систему. Тогда при закрытии смены по специальной кнопке будут сформированы два отдельных документа, позволяющие контролировать доход в разрезе режимов налогообложения.

Уменьшение налога на страховые взносы и пособия

С 2021 года предприниматели могут уменьшить величину налога на уплаченные страховые взносы в фонды обязательного страхования, по договорам личного страхования с лицензированными страховыми компаниями, а также выплаченные суммы пособия по нетрудоспособности за счет средств работодателя (п. 1.2 ст. 346.51 НК) в размере:

50% – при наличии наемных работников;

100% – при самостоятельном ведении бизнеса.

Если у ИП несколько патентов, то страховые взносы, «перекрывающие» стоимость одного из них, можно направить в счет уменьшения стоимости других патентов, действующих в одном и том же календарном году. Для зачета предпринимателю следует представить в налоговый орган соответствующее уведомление.

Сроки уплаты и отчетность

Применяющий ПСН бизнесмен освобожден от представления налоговых деклараций (ст. 346.52 НК). Все денежные поступления необходимо отражать кассовым методом в книге учета доходов, предъявляемой по требованию налоговиков во избежание финансовых санкций.

Механизм оплаты стоимости патента зависит от периода выдачи. Если срок планируемого действия составляет (п. 2 ст. 346.51 НК):

менее полугода – оплату необходимо произвести не позднее даты завершения действия;

свыше 6 месяцев – 1/3 стоимости нужно заплатить в течение 90 дней, а оставшиеся 2/3 до дня окончания действия включительно.

Решая вопрос о переходе на ПСН, предпринимателю помимо действующих ограничителей важно сопоставить реально полученную выручку с прогнозным показателем – фундаментом для определения расчетного значения налога.

Если фактический доход выше теоретического, то это веский аргумент в пользу режима, в противном случае целесообразно рассмотреть другие системы налогообложения.

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