Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку

Опытные криптотрейдеры успешно справляются с покупкой и продажей криптовалют, в отличие от новичков, которые могут столкнуться с мошенниками и потерять деньги. Чтобы избежать этого, важно выбирать только проверенные обменники криптовалют, отвечающие строгим требованиям!

Как выбрать обменник криптовалют*

Если вас не устраивают условия обмена криптовалют, предлагаемые биржами и P2P-сервисами, стоит остановиться на простом и проверенном варианте – онлайн- и офлайн-обменниках крипты.

Сегодня обменники криптовалют в России работают абсолютно легально, предлагая клиентам выгодные условия обмена и высокий уровень безопасности.

Выбирая лучшие из них, стоит учитывать следующие моменты:

Как давно работает сервис . Если он открыт пару недель (месяцев) назад, велики риски, что это — «фирма-однодневка», которая скоро лопнет вместе с инвестициями клиентов. И напротив — если компания работает много лет, это повод ей доверять;

Какая репутация у сервиса . Очевидно, что не стоит связываться с обменниками, у которых много отрицательных отзывов. В идеале соотношение условных лайков и дизлайков должно быть не ниже 10/1;

Какие обменные курсы вам предлагают . Помните, что они всегда должны примерно соответствовать текущим биржевым котировкам, и если вам предлагают слишком низкий курс — это скорее всего «сыр в мышеловке»;

Какие направления обмена вам будут доступны . Все сервисы работают с Биткоином, Эфиром и USDT, но если вам нужны менее популярные коины, придется хорошо поискать среди доступных обменников. Также учитывайте доступные способы оплаты: банковские карты, ЮМани, PayPal и т.д.;

Какая комиссия взимается за крипто-обмен. Лучшие обменники криптовалют вообще не берут с клиентов комиссию, чего нельзя сказать о менее надежных компаниях, взимающих до 10–15% с каждой транзакции.

Чтобы действовать наверняка, воспользуйтесь одним из надежных мониторингов типа Exnode.ru, в рейтинг которых входят только проверенные обменники, работающие более 2–3 лет. Insight, EastChange, Investcoin — эти, и многие другие сервисы доступны во всех крупных городах РФ, и работают как с безналом, так и с наличными рублями.

Офлайн криптообменники или онлайн

Сегодня обменивать крипту на деньги и наоборот можно онлайн и офлайн.

Новичкам однозначно стоит отдать предпочтение второму варианту, так как он прост, понятен, не требует опыта и каких-то специальных знаний. Чтобы купить или продать криптовалюты офлайн, вам достаточно:

Выбрать подходящий сервис через мониторинг обменников, например — через Exnode.ru. Создать заявку на обмен — с указанием направления и суммы. Дождаться сообщение от оператора, который назначит вам время визита и уточнит курс. Посетить офис компании и совершить обмен.

Комиссии обменников криптовалют нужно уточнять заранее, чтобы не возникло недоразумений во время обмена (например, вам может банально не хватить средств с учетом комиссии). Впрочем, на Exnode.ru и так представлены только те компании, которые работают без комиссии: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и многих других городах РФ и ближнего зарубежья.

Самое главное — в отличие от онлайна, офлайн-сделки проходят полностью анонимно, без предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. Кроме того, вам не придется разбираться в сложном интерфейсе сайта, вникать в непонятную терминологию, аббревиатуры и т.д. Вам достаточно только выбрать один из сервисов по рейтингу, отзывам и местоположению, договориться о встрече и осуществить обмен!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств