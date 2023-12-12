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Что меняется в ЕФС-1 и НДФЛ в 2024 году / БухСтрим

Меньше месяца остается до конца 2023 года. Бухгалтерам нужно готовиться к глобальным изменениям в работе: снова меняются сроки перечисления НДФЛ и правила отправки уведомлений, а еще обновят отчетность за работников.
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НДФЛ

До 2023 года про удержание НДФЛ вспоминали только к выплате зарплаты за вторую половину месяца или к моменту расчета за выполненную работу по договору ГПХ. В целях НДФЛ доход работника признавался в последний календарный день месяца. 

С 2023 года НДФЛ нужно удерживать с каждой выплаты: с аванса, с зарплаты за первую половину месяца, с любой выплаты в пользу работника. Выплачиваете зарплату раз в неделю, значит удерживаете каждый раз НДФЛ.

Поменялся момент признания дохода, а также срок перечисления НДФЛ в бюджет.

Начиная с 2023 года, для НДФЛ установлен единый срок перечисления, независимо от характера выплаты: зарплата, гонорар по договору ГПХ, отпуск, больничный или премия. В общем случае платить налог нужно ежемесячно до 28 числа в составе единого налогового платежа. 

Таким образом, если компания выплачивает аванс, например, 25 числа, а зарплату – 10, то НДФЛ удержанный при каждой из этих выплат, можно перечислить в ФНС единым платежом.

Теперь посмотрим, что при таком подходе происходит с уведомлениями.

В уведомлении компания указывает КБК и суммы налога, которые подлежат уплате 28 числа текущего месяца. Срок подачи уведомления в общем случае – до 25 числа месяца, следующего за месяцем исчисления налога.

Но на 2023 год объявлен переходный период. Налогоплательщики вправе продолжать уплачивать НДФЛ и другие налоги отдельными платежками с указанием КБК налога и ОКТМО почти по прежним правилам. Заполненные таким образом платежные документы – альтернатива подачи уведомления о начисленных налогах.

По ОКТМО и КБК налоговики идентифицируют принадлежность платежа и разнесут на нужный налог. Eсли платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 проставляется статус – 02.

Теперь эти правила будем называть старыми, они останутся в истории ЕНС, как правила переходного периода, периода проб и ошибок налоговой службы. Зовите к экрану кадровиков с 2024 года от их участия будет зависеть количество уведомлений. Но обо всем по порядку.

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С 1 января 2024 года перечислять НДФЛ в бюджет нужно по новым срокам.

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.

Для последнего месяца в году, как всегда будут действовать особые условия:

  • за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Так как в 2024 году налоговая не будет принимать платежки со статусом 02, то о том, что вы удержали НДФЛ и зарезервировали под него денежные средства на ЕНС, нужно отправлять уведомления.

Сдавать уведомления надо будет так:

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – до 25-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – до 3-го числа следующего месяца.

У последнего месяца в году опять действуют исключения:

  • за период с 23 по 31 декабря – отправляется третье уведомление до последнего рабочего дня текущего года.

То есть, уведомления теперь будет два в обязательном порядке.

Для читателей портала Клерк мы уже выложили подробную таблицу, о том, когда нужно платить НДФЛ и сдавать уведомления. Смотрите по ссылке

Ещё раз акцентирую ваше внимание, уведомления об удержанном НДФЛ будет два из-за того, что появилось два обязательных периода для его уплаты в бюджет. 

Понимаю, что сдавать два раза за месяц уведомления это нагрузка г бухглтерию и увеличение вероятности ошибок ровно в 2 раза. К тому же всегда будет присутствовать пресловутый человеческий фактор - забыть сдать в нужный срок или оттянуть на последний день.

Поэтому сейчас до вступления в 2024 год у вас ещё есть возможность адаптироваться и внести изменения в кадровые документы, чтобы сдавать все-таки одно уведомление.

Чтобы НДФЛ, исчисленный за один месяц, попадал в одно уведомление, а не распределялся по двум, надо платить аванс до 22 числа – например, зарплата — 5-го, аванс — 20-го числа. Для наглядности наши эксперты подготовили таблицу, куда внесли сроки выплаты зарплаты и варианты сдачи уведомлений.

В 2023 году некоторые компании поменяли сроки выплаты зарплаты, чтобы «подогнать» их под сроки сдачи уведомлений по ЕНП. В 2024 году ситуация меняется и коллеги уже думают над тем, не поменять ли эти сроки снова.

Провести переход на новые сроки выплаты зарплаты надо на основании приказа работодателя. Внести изменения нужно и в другие документы - положение о зарплате, трудовые и коллективные договоры 

6-НДФЛ

Из-за того, что в 2024 году меняются правила по НДФЛ, в декларации 6-НДФЛ также будут изменения. Теперь удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.

Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:

  • 161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;

  • 162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;

  • 163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;

  • 164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Смотрите в нашей таблице, какие данные будут в строках 160 – 164 за 1 квартал.

№ строки раздела 2 формы 6-НДФЛ

Налог за период

160

с 01.01.2024 по 31.03.2024

161

с 01.01.2024 по 22.01.2024

162

с 23.01.2024 по 22.02.2024

163

с 23.02.2024 по 22.03.2024

164

с 23.03.2024 по 31.03.2024

Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.

На этом новости, касающиеся НДФЛ, заканчиваются. Если остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях или нашим экспертам в Клерк.Консультациях.

СФР

Переходим к новостям от нового объединенного социального фонда.

Во-первых, меняется форма ЕФС-1. В проекте нового отчета предусмотрены коды для совместителей для граф 5 и 6 подраздела 1.1, то есть мы сейчас говорим про бывшую СЗВ-ТД.

Для графы 5 (трудовая функция):

  •  «1» – трудовой договор по совместительству;

  •  «1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  •  «1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Для графы 6 (код выполняемой функции):

  • «НЕПД» – для неполного рабочего дня;

  • «НЕПН» – для неполной рабочей недели.

Во-вторых, при приеме нового сотрудника на работу нужно фиксировать срок его трудового договора. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Коды в графе 5 такие:

  • «0» – бессрочный трудовой договор;

  • «0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

  • «1» – трудовой договор по совместительству;

  • «1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

То есть, надо будет указывать срок – более 6 месяцев или менее.

И в третьих, в новой форме ЕФС-1 в разделе о стаже, который сейчас заменяет бывшую форму СЗВ-СТАЖ, появится поле для досрочной сдачи этого отчета – «Назначение выплат по ОСС».

То есть, будут типы сведений:

  • «Исходная»;

  • «Назначение пенсии»;

  • «Назначение выплат по ОСС»;

  • «Корректирующая»;

  • «Отменяющая».

Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» сдают на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.

Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Отчет за 2023 года надо будет видимо сдавать по старой форме.

Напомним, в общем случае сдавать подраздел 1.2 надо один раз в год – до 25 января и то не на всех сотрудников.

В случае с больничными придется сдавать ЕФС-1 досрочно, чтобы отразить стаж заболевшегов текущем году.

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Комментарии

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