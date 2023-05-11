Переизбрание Совета Директоров с одновременным изменением устава АО после передачи акций новому владельцу

На практике возможна ситуация, когда в непубличном АО необходимо переизбрать совет директоров с одновременным изменением устава, но на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров меняется состав акционеров.

Такая ситуация может возникнуть, когда, например, иностранный акционер выходит из непубличного АО, при этом, условиями сделки предусматривается, что после такого выхода действующие члены Совета Директоров, представляющих своего акционера, должны прекратить свои полномочия.

Сама по себе ситуация вполне стандартная, однако на практике она может быть сопряжена с другими корпоративными вопросами, например, внесением изменений в устав непубличного АО, при том, что ходящий акционер является контролирующим акционером в АО, то есть обладает пакетом акций, который совместно с другими акционерами определяет в непубличном АО кворум по вопросам исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Ситуация

В непубличном АО (далее – общество) несколько акционеров: у акционера «А» 51% голосующих акций, у акционера «Б» 4% голосующих акций, у акционера «В» - 45% голосующих акций. Акционеры «А» и «Б» выходят из общества, продавая свои акции третьему лицу – будущему акционеру юридическому лицу, являющемуся стопроцентным дочерним обществом нашего непубличного АО, фактически оставляя акционера «В» в обществе единственным акционером и единственным бенефециарным владельцем.

Дополнительными условиями выхода акционеров «А» и «Б» является прекращение полномочий членов совета директоров от данных акционеров и переизбрание новых и внесение изменений в устав общества. Акционеры «А» и «Б» на дату проведения общего собрания акционеров уже не будут являться акционерами общества, однако остаются лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В чем гипотетическая сложность данной ситуации

Ситуация может осложниться тем, что акционеры «А» и «Б», например, не захотят обременять себя дальнейшим участием в управлении обществом.

Кворум будет не соблюден, а назначение нового внеочередного собрания отодвинет срок замены членов совета директоров и внесения изменений в устав после ухода названных акционеров.

Что делать в данной ситуации

Назначить ВОСА с повесткой дня о переизбрании совета директоров и внесении изменений в устав Общества. Определить, каким образом будет происходить голосование в дату проведения общего собрания акционеров, когда сменится состав реальных акционеров.

Назначение и проведение ВОСА

Полномочия общего собрания акционеров, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 48 закона об акционерных обществах, по внесению изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции и определению количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также по избранию его членов и досрочному прекращению их полномочий, в соответствии с пунктом 2.1. данной статьи, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Поэтому в нашем случае необходим созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то, в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 55 Закона об акционерных обществах, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Такой долгий срок обусловлен тем, что минимальный срок для внесения предложений по кандидатам в Совет директоров общества составляет 30 дней (пункта 2 статьи 53 закона об акционерных обществах). А сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения (абзац 2 пункта 1 статьи 52 закона об акционерных обществах), тогда как для обычного внеочередного собрания сроки меньше.

Кроме того, увеличенный срок проведения внеочередного собрания акционеров с повесткой о переизбрании членов совета директоров зависит от даты, на которую определяются акционеры, которые будут голосовать на предстоящем собрании. В нашем случае такая дата определяется следующими интервальной формулой – «не может быть ранее 10 дней и более чем за 55 дней», об этом говорится в абзаце 2 пункта 1 статьи 51 закона об акционерных обществах.

Таким образом, если вы хотите провести внеочередное собрание в максимально сжатые сроки, то с момента принятия решения о назначении собрания и до даты проведения собрания пройдет не менее 62 дней, но не более 70 дней.

Кворум собрания по вопросу досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров - большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (пункт 2 статьи 49 закона об акционерных обществах).

Определение способа голосования по акциям, в отношении которых произошла смена владельца

Пунктом 2 статьи 57 закона об акционерных обществах предусмотрено две опции, определяющие, как и каким образом по акциям, по которым после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, произошла смена владельца:

«выбывший» акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование на внеочередном общем собрании акционеров; «выбывший» акционер обязан голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Как мы видим, объективно простым способом голосования на собрании после смены владельца является способ, предложенный в первом варианте – выдача доверенности новому акционеру. Второй вариант будет предпочтителен, если рассмотреть нашу отдельную ситуацию.

Вернемся к нашей ситуации и вспомним, что приобретателем акций непубличного АО является стопроцентное дочернее общество нашего непубличного АО, а акции акционеров «А» и «Б» выкупаются за счет денежных средств, которые дочернему обществу передает само непубличное АО. В данном случае, как мы понимаем, у данной сделки есть изъян: она, по сути, представляет из себя выплату дивидендов.

Если следствием такой сделки станет заметное ухудшение платежеспособности компании, то может идти речь о ее развороте уже после банкротства непубличного АО. Поэтому в целях митигации дополнительных рисков для генерального директора общества рекомендуется идти по второму пути, дав старому акционеру указание голосовать таким образом, как бы проголосовал остающийся акционер и он же единственный бенефициарный владелец.

Соответственно, можно обоснованно предполагать, что инструкция по голосованию должна быть одобрена именно этим акционером.

Внесение изменений в устав непубличного АО:

В нашей ситуации, с точки зрения сроков проведения внеочередного собрания акционеров, изменение устава непубличного АО является вторичным, так как в любом случае сроки проведения собрания будут увеличены. Однако, как мы понимаем, для внесения изменений в устав или принятие устава в новой редакции требуется соблюдение соответствующего кворума.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти (т. е. квалифицированным большинством) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом об акционерных обществах (пункт 4 статья 49).

Под иным понимается ряд исключений, когда в устав вносятся положения, по которым требуется единогласное принятие всеми акционерами соответствующего решения, например, предусмотренного пунктом 3 статьи 11, пунктом 6 статьи 32, пунктом 2.1 статьи 48, пунктом 5.1 статьи 49 закона об акционерных обществах и др.

Антон Свирякин, эксперт по налогам, корпоративному управлению и GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО»

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