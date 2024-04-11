Статус самозанятого: что нужно знать компании, чтобы не потерять деньги

Рассказываем, зачем проверять статусы внештатных исполнителей, сколько денег компания может потерять, если не проверит статус, и как ускорить этот процесс, если заказчик сотрудничает с сотнями самозанятых.

Зачем проверять статусы самозанятых

Самозанятые, которые сотрудничают с юрлицами, платят налог на профдоход — 6% с вознаграждения. Заказчик при этом не выступает налоговым агентом — он не обязан удерживать НДФЛ с доходов исполнителя и перечислять его в бюджет.

Если самозанятый утратил статус плательщика НПД, для налоговой это значит, что компания–заказчик сотрудничает с ним как с физлицом по гражданско-правовому договору. Заказчик автоматически становится налоговым агентом.

Если заказчик делает выплаты физлицу без статуса самозанятого и не исполняет обязанность налогового агента, ФНС начислит штраф, пени за просрочку уплаты налогов, а также НДФЛ и страховые взносы. Сумма штрафов:

40% от суммы налогов и взносов, если нарушение умышленное;

20% от суммы налогов и взносов, если нарушение неумышленное, например, заказчик не знал об утрате исполнителем статуса самозанятого.

Например, ООО «Весна» работает с сотней самозанятых курьеров. Перед очередной выплатой бухгалтер не проверил статусы всех исполнителей и перевел им вознаграждение. Один из курьеров пообещал отправить чек позднее, но потом перестал выходить на связь.

При проверке налоговая выяснила, что этот курьер уже не был самозанятым на момент выплаты вознаграждения в размере 40 000 рублей. Закрывающих документов у ООО «Весна» не оказалось. В итоге заказчику пришлось перечислить дополнительно 17 200 рублей налогов и взносов, а также 3 440 рублей штрафа. Вместо 40 000 ему пришлось заплатить 60 640 рублей.

Если пренебречь проверкой и перечислить вознаграждение простому физлицу без статуса плательщика НПД, заказчику придется уплатить 43–60% от суммы вознаграждения сверху.

В компании из примера такая ситуация произошла только с одним исполнителем. Если заказчик сотрудничает с сотнями самозанятых и сразу несколько человек утратят этот статус, сумма доначислений будет более существенной.

В каких случаях самозанятый может утратить статус

Утрата самозанятым статуса бывает в двух случаях:

По желанию самозанятого. Исполнитель может сделать это в пару кликов в приложении «Мой налог». Заявление автоматически формируется и поступает в налоговую. Датой снятия с учета будет день, когда человек нажал кнопку «Снять себя с учета».

По инициативе налоговой. Если ФНС обнаружила, что исполнитель не соответствует критериям самозанятости из закона № 422-ФЗ, она аннулирует его статус. Это возможно, если самозанятый:

продает подакцизные товары и товары, которые подлежат обязательной маркировке;

перепродает товары и имущественные права;

добывает и реализует полезные ископаемые;

имеет наемных сотрудников;

индивидуальный предприниматель, который ведет деятельность в интересах другого лица, на основании агентского договора;

индивидуальный предприниматель, который применяет другие спецрежимы (УСН, ЕСХН, патент);

доставляет товары и принимает платежи за них в интересах других лиц;

доходы превышают 2,4 млн рублей в текущем календарном году.

Если самозанятый узнает об утрате своего статуса в приложении «Мой налог», то заказчик — только если специально проверит статус исполнителя.

Когда и как проверять статусы самозанятых

Перед тем как заключить договор с исполнителями, компания–заказчик проверяет их статусы — запрашивает у самозанятых справки из приложения «Мой налог».

Выше мы приводили пример: он показывает, что проверка статуса нужна и перед каждой выплатой вознаграждения.

Есть три способа проверить статусы самозанятых:

Способ 1. Запросить справку из приложения «Мой налог»

Такой документ самозанятые могут сформировать в приложении «Мой налог» в любой момент. Справку создают в электронном формате по форме КНД 1 122 035, она подписана ЭП. В приложении самозанятый получает справку мгновенно после отправки запроса.

В справке можно посмотреть:

ФИО исполнителя;

номер и дату документа;

ИНН исполнителя;

сведения о документе, удостоверяющем личность;

дату постановки на учет и снятия с учета;

данные о налоговой инспекции, к которой прикреплен исполнитель;

период, за который предоставлена информация.

Способ 2. На сайте ФНС

Для этого заказчику нужно зайти в бесплатный сервис ФНС, ввести ИНН исполнителя, дату, на которую нужна информация, и нажать «Найти». Сервис проверит данные в режиме онлайн.

Эти способы подходят, если вы сотрудничаете с небольшим количеством самозанятых, так как требуют времени бухгалтера. В первом случае нужно проконтролировать, что каждый из сотни исполнителей прислал справку с нужной датой, во втором случае каждого самозанятого придется проверить через сервис вручную. Если исполнителей больше десятка, такие проверки — слишком долго и дорого. Оптимальный вариант — автоматизировать процесс.

Способ 3. Автоматически через платформу

Если самозанятых много, удобно проверять их статусы через платформы сотрудничества с самозанятыми, например, Консоль.Про.

Платформа Консоль.Про автоматически проверит статусы по реестру налоговой. Если какой-либо из самозанятых утратил свой статус, организация получит уведомление. Такой исполнитель не сможет подписать акт, а заказчик — перевести вознаграждение.

Функция проверки исполнителей работает так:

Зарегистрируйтесь на Консоль.Про.

Пригласите исполнителей.

Платформа автоматически проверит статусы.

Также Консоль.Про проверяет надежность исполнителя: анализирует данные о нем из открытых источников данных и указывает вероятные риски.

Что делать, если исполнители утратили статус самозанятых, а заказчик перевел оплату

Если заказчик автоматизировал проверку исполнителей через Консоль.Про, такой вопрос у него не возникнет. Если компания проверяет статусы с помощью справок или на сайте ФНС, то в какой-то момент может ошибиться и не уследить. Перевели вознаграждение — а кто-то из исполнителей превысил годовой лимит или по своей инициативе закрыл самозанятость.

В этом случае компании-заказчику нужно:

Уплатить страховые взносы 30% и пени, а также сформировать отчетность по исполнителю, который утратил статус самозанятого.

Перечислить НДФЛ 13%, пени за просрочку уплаты налога в ФНС, отправить отчетность по НДФЛ.

Тогда компания-заказчик исполнит свои обязательства налогового агента и сможет избежать штрафов.

Заключение

Проверять статусы самозанятых нужно не только перед тем, как заключить договор, но и перед каждой выплатой.

Самозанятые могут утратить статусы плательщиков НПД, если снимутся с учета по собственной инициативе или налоговая снимет их с учета, если исполнители перестали соответствовать критериям самозанятости.

Проверять статусы исполнителей можно в сервисе на сайте ФНС или с помощью справки из приложения «Мой налог». Ее нужно запрашивать у самозанятых перед каждой выплатой.

Эти способы подойдут только тем, кто сотрудничает с небольшим числом самозанятых. Если исполнителей много, это слишком трудозатратный способ.

При массовом сотрудничестве с самозанятыми проверку их статусов удобно автоматизировать с помощью платформы Консоль.Про.

Консоль.Про упрощает сотрудничество с сотнями исполнителей и экономит время бухгалтера: не только проверяет статусы, но и позволяет массово подписывать договоры с внештатными специалистами, перечислять выплаты, автоматизирует получение чеков и закрывающих документов от самозанятых. Платформа выпускает электронные подписи для исполнителей, благодаря чему все документы можно быстро и удобно подписать в электронном виде.

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