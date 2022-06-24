Проверка контрагентов. Риски, критерии, чек-лист для бухгалтера и руководителя

Расскажем, какие возможны риски существуют при работе с сомнительными фирмами и как их снизить.
Риски при работе с недобросовестными контрагентами
В процессе работы организация взаимодействует с различными компаниями, предпринимателями и физическими лицами. Контрагенты могут выступать в качестве покупателей, поставщиков или в других ролях.
Вступая в гражданско-правовые отношения, фирма несет риски не только за свои действия, но и за действия своего контрагента. Если он уклоняется от уплаты налогов или нарушает закон другим способом, то у вас могут быть проблемы с контролирующими службами, прежде всего с ФНС. Поэтому перед заключением сделок контрагентов всегда нужно проверять. Подобный контроль называется должной осмотрительностью.
Если организация по незнанию или умышленно подпишет договор и будет проводить операции с сомнительными поставщиками и покупателями, она может столкнуться со следующими рисками:
1. Налоговые риски
Отказ в зачете, возврате, учете в расходах, вычете по НДС, применении льгот и другие негативные последствия для законопослушного налогоплательщика. Также честную компанию могут включить в группу высокого налогового риска при проверках деклараций по НДС, что влечет за собой дополнительные углубленные камеральные проверки.
В особых случаях это может стать причиной проведения выездной налоговой проверки.
2. Риски материальных потерь
В операциях с недобросовестными контрагентами компания может лишиться денег, столкнувшись с мошенничеством. Если незнакомый поставщик с сомнительной репутацией получит аванс или задаток в счет будущих поставок, он может вывести деньги и скрыться, оставив компанию без денег и без товаров.
3. Риск перед третьими лицами
В части полноты заявленной поставки, оплаты, сроков и качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) для других покупателей и поставщиков. Если у неблагонадежного поставщика отсутствует необходимый персонал и оборудование для выполнения соглашения, компания рискует не только своей репутацией перед другими контрагентами, но и возможными штрафными санкциями.
Например, если компания не осуществит поставку товаров из-за сомнительного поставщика, то она может получить обоснованную претензию от покупателей. Может быть нарушена цепочка поставок, которая приведет к существенным убыткам.
4. Банковские риски
Банк также строго следит за взаимоотношениями своих клиентов. С 1 июля 2022 года заработает платформа «Знай своего клиента» от ЦБ РФ. Банки будут относить клиентов к разным категориям. Если у вас сомнительные партнеры или вы сами ведете незаконную деятельность (например, оптимизируете налоги с помощью технических компаний), то вас внесут в список неблагонадежных, запретят отдельные операции и будут тщательно проверять каждый платеж.
Сервис «Риск — контроль» от Локо-Банка поможет понять, насколько надежна ваша компания в глазах ФНС, и провести «Спецпроверку контрагентов». Для самопроверки вы можете использовать еще один сервис — «Проверь себя». Банк вовремя даст рекомендации по операциям и существенно сократит риски блокировки счета.
Критерии неблагонадежных контрагентов
При выборе партнеров для заключения договоров необходимо ориентироваться на комплекс критериев, которые показывают сомнительных поставщиков и покупателей. Часть признаков определена налоговой службой.
Среди них:
- отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ;
- «массовый» учредитель и/или руководитель контрагента;
- «массовый» адрес регистрации;
- отсутствие обычных характерных для ведения деятельности расходов (аренда, зарплаты, канцелярские принадлежности и т. д.);
- отсутствие персонала, основных средств и недвижимого имущества, необходимого для выполнения условий договора;
- отсутствие обязательных разрешений (например, лицензий) и/или состава контрагента в специализированных организациях (например, в строительной СРО).
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Компания может самостоятельно разработать дополнительные признаки, по которым будет проверять контрагентов. При этом компания может разработать локальное положение о проверке контрагентов, в котором будет описан порядок сбора и анализа информации по поставщикам и покупателям, а также — источники информации и обязательные к составлению отчеты о проверках.
Важно понимать: наличие того или иного критерия у контрагента не является причиной реализации рисков (материальных, налоговых, репутационных). Если сделка реальная и компания способна подтвердить этот факт документами и иными способами, то вероятность претензий от ИФНС и других контрагентов значительна ниже.
Источники информации для проверки контрагентов
Для сбора данных по потенциальным и действующим контрагентам компания может использовать разнообразные источники. В частности:
- Сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС, в котором можно получить основные сведения об организации, выписку из ЕГРЮЛ, а также бухгалтерскую отчетность из ГИРБО.
- Раздел «Как меня видит налоговая» в личном кабинете налогоплательщика. Чтобы вы смогли получить доступ к этим сведениям, контрагент должен добавить вашу компанию «в друзья».
- На сайте судебных приставов, вы сможете получить сведения о долгах вашего потенциального поставщика (покупателя) по исполнительным документам.
- Картотека арбитражных делпоможет собрать информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент. Например, сведения о возбуждении дела о банкротстве.
- Государственная система «Единый реестр проверок», выполняемых Генеральной прокуратурой РФ и иными надзорными органами.
- Федеральный реестр недобросовестных поставщиков — это информация по сомнительным поставщикам государственных закупок. Нахождение в этом реестре — косвенный признак будущих проблем при поставках (оплатах).
- Сведения в открытых источниках: сайт компании, порталы СМИ, новостные агентства и другие.
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Много важных данных предоставляет непосредственно сам контрагент.
Например, наличие необходимых материально-технических ресурсов, персонала, сведений о доверенностях, учредительные документы и прочие.
Если объем и перечень запрашиваемой документации разумен и обоснован, то у контрагента нет оснований не предоставить эту информацию.
Полученные в ходе проверки сведения должны использоваться только для внутренних целей и не должны разглашаться. Если полученная информация относится к персональным данным, компания должна обеспечить надлежащее хранение и обработку этих данных.
Алгоритм проверки контрагентов
Типовой порядок оценки благонадежности контрагентов следующий:
- Сбор информации об организации и ее руководителе из доступных источников. Это может быть сбор из государственных реестров, прямой запрос информации или иные способы. До момента заключения договора компания должна обладать доступной информацией о деятельности потенциального поставщика (покупателя).
- Формирование досье на контрагента. Это может быть формализованный отчет с перечнем основных данных об организации или иной документ, который формируется в бумажном или электронном виде. Собранные сведения необходимо хранить достаточное время, чтобы покрыть риски налоговых запросов о деятельности по этому контрагенту.
- Анализ сведений и принятие решения о сотрудничестве. На основе полученной информации руководитель компании принимает решения о подписании договора или отклонении предложения о взаимодействии с контрагентом. Выбор дальнейших действий должен учитывать не только потенциальную выгоду от сотрудничества, но и вероятность наступления неблагоприятных последствий.
При необходимости, компания может составить собственный порядок проверки контрагентов, включив в него, например, личные встречи, запрос дополнительных документов и другие необходимые шаги.