Как работодателю исчислять НДФЛ, если сотрудник потеряет или восстановит статус налогового резидента РФ

Как известно, на исчисление НДФЛ работодателем влияют два фактора:

источник получения дохода;

налоговый статус получателя дохода (работника).

Источник дохода от осуществления трудовых обязанностей определяется по месту работы сотрудника, указанному в трудовом договоре:

Если работа осуществляется на территории России, такой доход считается полученным от источников в России (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК). Если трудовые обязанности выполняются за рубежом, такой доход является полученным от источников за пределами РФ (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК).

На налоговый статус работника влияет срок его пребывания в России. Для того чтобы стать налоговым резидентом, по общему правилу работник должен находиться в России в совокупности не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК).

Налоговые обязательства работников с учетом указанных двух условий можно наглядно представить в таблице:

Место работы/ налоговый статус Налоговый резидент РФ Неналоговый резидент РФ Трудится в России Платит налоги в России, а, значит, работодатель должен удерживать из его доходов НДФЛ (налоговая ставка 13% / 15%) Платит налоги в России, а, значит, работодатель должен удерживать из его доходов НДФЛ (налоговая ставка 30%) Трудится за пределами России Самостоятельно исчисляет и уплачивает с доходов от такой деятельности налог (пп. 3 п. 1 ст. 228 НК), поэтому работодатель перечисляет ему доходы без удержания НДФЛ Налог с таких доходов не уплачивается, поэтому работодатель перечисляет ему доходы без удержания НДФЛ

Как видно из таблицы, исполнение работодателем обязанностей налогового агента по НДФЛ напрямую зависит от налогового статуса работника. Поэтому для решения вопроса о выполнении обязанностей налогового агента, а также для применения корректной ставки налога, работодатель должен определить налоговый статус физического лица – получателя дохода.

При этом работодатель несет ответственность не только за исчисление, удержание и перечисление НДФЛ, но и за правильность определения налогового статуса сотрудника (письмо ФНС России от 22.05.2018 № БС-4-11/9701@).

Работодатель при исчислении налога должен определять налоговое резидентство любого физического лица, в том числе гражданина РФ.

В целях определения налогового статуса сотрудника организация может запрашивать у него необходимые сведения и документы. Вместе с тем и сотрудник может самостоятельно представить работодателю документы, необходимые для удержания налога в соответствии с его налоговым статусом.

Перечень документов, подтверждающих сроки пребывания работника в России, налоговым законодательством не предусмотрен. Основанием для подсчета периода его нахождения в РФ будут являться документы, в которых фиксируется дата пересечения сотрудником государственной границы или подтверждается период, в течение которого он находился в РФ.

Такими документами могут, в частности, являться копии паспорта с отметками о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, внутренние документы организации и другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение сотрудника в России и за ее пределами, проездные документы (особенно в случаях, когда при пересечении границы РФ отметки в паспорте не проставляются).

Если на дату получения дохода работник не имеет статуса налогового резидента РФ, причитающийся ему доход облагается работодателем по ставке 30% без предоставления налоговых вычетов. Если сотрудник на дату получения дохода является налоговым резидентом России, его доход облагается работодателем по ставке 13% (15%).

Если работник на дату получения дохода потерял статус налогового резидента РФ и этот статус не изменится до конца календарного года, то суммы НДФЛ, удержанные работодателем с его доходов в данном календарном году по ставке 13% (15%), пересчитываются по ставке в размере 30% (письмо Минфина от 03.10.2013 № 03-04-05/41061). Если есть вероятность изменения налогового статуса работника до конца календарного года, указанный пересчет не производится.

Далее налоговый агент определяет сумму НДФЛ, которая оказалась недоудержана из-за пересчета налога по ставке 30%.

Сумму недоудержанного НДФЛ налоговый агент будет удерживать из последующих выплат физическому лицу (сотруднику), начиная с ближайшей. Удерживаемая сумма налога не может превышать 20% денежной выплаты (ст. 138 ТК). Если до конца года полностью удержать такой налог не получилось, работодатель должен сообщить об этом налоговому органу и работнику (п. 5 ст. 226 НК). В этом случае налог подлежит уплате в бюджет работником самостоятельно на основании уведомления, полученного от налоговых органов (п. 6 ст. 228 НК).

Указанный порядок пересчета НДФЛ применяется и по итогам года, если сотрудник не является налоговым резидентом РФ.

Если по итогам года физическое лицо сохранило статус налогового резидента РФ, то в случае если на отдельные даты работник был определен как налоговый нерезидент РФ и к его доходам была применена ставка налога в размере 30%, сумма исчисленного налога также будет подлежать пересчету с применением ставки 13% (15%).

Пересчет будет происходить по аналогии с рассмотренным ранее порядком по пересчету налога с 13% (15%) на 30%, при этом, как правило, в результате пересчета возникает сумма излишне удержанного налога.

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о достаточности имеющихся в организации документов для установления налогового статуса работника;

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