Расскажем о едином налоговом платеже и едином налоговом счете

В 2022 году в пилотном режиме налоговая запустила ЕНП — единый налоговый платеж — оплату всех налогов в одной платёжке, в неё входят:

Налоги, кроме налогов, которые физлица платят сами.

Сбор, кроме госпошлины для уплаты которой суд не выдал исполнительный документ.

Авансовые платежи по налогам.

Страховые взносы.

Пени, штрафы и проценты.

Участие было добровольное, но с 2023 года платить по ЕНП нужно будет всем.

ЕНП, что меняется

Платить проще

На уплату всех налогов теперь нужна всего одна платёжка в месяц — в ней только два реквизита: ИНН и сумма платежа.

Экономьте деньги и время.

Одно сальдо расчетов с бюджетом, одна операция, чтобы передать переплату, один день на возврат, до 30 дополнительных дней для уплаты, нет срока давности для платежей старше трёх лет и не нужно получать справки о долге.

Проще разобраться с долгом

Всего один документ взыскания и только один день, чтобы снять приостановки со счетов, если долг уже уплатили.

Платить налоги понятнее и доступнее

Налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов одинаково: онлайн можно посмотреть всю детализацию начислений и уплаты налогов. Через открытый АПИ можно настроить доступ в личный кабинет и в онлайн-банк налогоплательщика.

Как работает ЕНП и ЕНС

Налоговая открывает единый налоговый счёт в казначействе по каждой организации, физическому лицу и ИП. ЕНС включает деньги, которые:

перечислили или взыскали в счёт уплаты налога, взносов, сборов;

начислили как проценты на излишне взысканные суммы;

должна возместить инспекция.

Появляется совокупная обязанность — общая сумма платежей в ФНС, ПФР, ФСС, которую платит юрлицо или предприниматель.

К этой сумме может относиться и сумма налога, которую нужно вернуть в бюджетную систему, если такой случай прописан в кодексе. К совокупной обязанности не относятся суммы налога на доходы физлиц по статьей 227.1, и суммы госпошлины без исполнительного документа.

Если переплатить совокупную обязанность или наоборот, не доплатить сумму, то появится сальдо по счету – разница между ЕНП и совокупной обязанностью налогоплательщика.

Что входит в совокупную обязанность?

Сроки уплаты, переплата и задолженность

Когда обязанность уплатить налоги будет исполненной

с даты перечисления единого налогового платежа;

со дня, на который приходится срок уплаты налога (в случае зачета);

со дня учета на счете совокупной обязанности, если на нем есть достаточное положительное сальдо;

со дня удержания суммы налоговым агентом.

Налоговая зачтёт сумму по порядку сверху вниз:

недоимка с самого раннего момента выявления;

налоги, авансовые платежи по ним, сборы, взносы с момента обязанности по уплате;

пени;

проценты;

штрафы.

Если появилась задолженность

Когда налоговая обнаружит задолженность, она выставит требование. В документе ФНС расшифрует каких налогов, сборов, пени и штрафов касается задолженность. Если её не оплатить — в специальном реестре появится решение и поручение на перечисление долга — документ отправят в банк.

Чтобы не появилась задолженность, запрашивайте у налоговой инспекции справку (пп. «а» п. 7 ст. 1 закона № 263-ФЗ), чтобы проверить:

сальдо единого налогового счета на текущую дату. Готовят в течение пяти рабочих дней;

принадлежность денег, которые перечислили в уплату ЕНП. Готовят в течение пяти рабочих дней;

исполнена ли обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Готовят в течение десяти рабочих дней;

Формы справки пока на утверждении.

Как зачесть или вернуть переплату по ЕНП

ИП или юрлицо может зачесть сумму, которая формирует положительное сальдо ЕНС:

чтобы уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы или проценты за другое лицо;

заплатить по налогам, сборам, страховым взносам в будущем;

погасить задолженность, которую нельзя учесть в совокупной обязанности из-за давности срока взыскания;

исполнить решение налогового органа.

Зачесть можно не больше общего положительного сальдо ЕНС

ИП или юрлицо может вернуть на счёт в банке сумму положительное сальдо ЕНС, по:

заявлению о распоряжении возврата, который вы предоставите в инспекцию на бумажном носителе или в электронной форме. Индивидуальные предприниматели дополнительно могут отразить распоряжение в налоговой декларации по НДФЛ;

заявлению о возврате переплаты по некоторым налогам, сборам. Сотрудник инспекции примет документ в произвольной форме;

решению инспекции о возмещении суммы НДС или акциза, полном или частичном;

решению инспекции предоставить вычет НДФЛ в упрощённом порядке.

Как будут считать пени

Ставка пеней для ИП и ООО отличается:

Для индивидуальных предпринимателей планируют установить 1/300 ключевой ставки ЦБ .

. У юрлиц могут быть две ставки пеней: 1/300 и 1/150 — зависит, как долго сохраняется отрицательное сальдо или недоимка. Временные правила на ставки продлятся до 31 декабря 2023 года.

Бухгалтерская отчётность

Бизнес сможет запросить справку, в которой налоговая отразит распределение суммы единого налогового платежа по налогам, чтобы деньги можно было отразить в бухгалтерском учёте и нигде не ошибиться.

Когда нужно будет перечислить налоги и взносы, когда нужно сдавать отчетность

Как перейти на ЕНП в 2023 году

Как сформируется начальное сальдо ЕНС

Если вы переплатили налог на прибыль, переплату не нужно учитывать при расчёте начального сальдо: налоговая зачтёт деньги без заявления налогоплательщика в счет предстоящей уплаты налога на прибыль.

Если без учета этих денег сальдо единого налогового счета отрицательное, то переплату по налогу на прибыль на 31.12.2022 зачтут в счёт погашения налоговой обязанности, если после погашения будет остаток — его зачтут в счёт предстоящей уплаты налога на прибыль в региональный бюджет.

При расчёте начального сальдо совокупную налоговую обязанность увеличат на сумму уплаченных на 31.12.2022 налогов, авансовых платежей, страховых взносов. Срок представления налоговых деклараций по которым наступает совокупная обязанность — 01.01.2023.

Совокупную налоговую обязанность уменьшат на ту же сумму:

если в 2023 году предоставить соответствующие налоговые декларации или направление налоговой инспекцией сообщения об исчисленной сумме налога;

либо по истечении 10 дней со дня истечения установленного срока представления таких налоговых деклараций, если они их не предоставили в срок.

Формирование единого налогового счета по декларациям, представленным после 01.01.2023

Если предоставить декларации после 1 января 2023, и срок уплаты которых истек до 31.12.2022 тоже, суммы учтут при формировании сальдо единого налогового счета вместе с пени.

Нужно учитывать следующее:

если подача деклараций со сроком уплаты до 31.12.2022 привела к увеличению налоговой обязанности и на 01.01.2023 есть отрицательное сальдо единого налогового счета, то пени рассчитают на неуплаченную к дате подачи деклараций сумму за период с установленного срока уплаты налога, сбора, страхового взноса до 01.01.2023;

если подача деклараций со сроком уплаты до 31.12.2022 привела к увеличению налоговой обязанности и на 01.01.2023 есть положительное или нулевое сальдо единого налогового счета, пени рассчитают на сумму к уплате за минусом: положительного сальдо и налога на прибыль, который переплатили в региональный бюджет и зачли в счёт будущих платежей.

Пени рассчитывают за период с установленного срока уплаты налога, сбора, страхового взноса, обязанность по которым не исполнили полностью в срок, и до 01.01.2023.

Вычитаемые суммы можно использовать только один раз: