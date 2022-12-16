ЕНП (единый налоговый платеж)

Расскажем о едином налоговом платеже и едином налоговом счете

Как работать с ЕНП и ЕНС, что они в себя включают и в чём преимущество перед старой системой оплаты.

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Расскажем о едином налоговом платеже и едином налоговом счете
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2022 году в пилотном режиме налоговая запустила ЕНП — единый налоговый платеж — оплату всех налогов в одной платёжке, в неё входят:

  • Налоги, кроме налогов, которые физлица платят сами.
  • Сбор, кроме госпошлины для уплаты которой суд не выдал исполнительный документ.
  • Авансовые платежи по налогам.
  • Страховые взносы.
  • Пени, штрафы и проценты.

Участие было добровольное, но с 2023 года платить по ЕНП нужно будет всем. 

ЕНП, что меняется

Платить проще

На уплату всех налогов теперь нужна всего одна платёжка в месяц — в ней только два реквизита: ИНН и сумма платежа.

Экономьте деньги и время.

Одно сальдо расчетов с бюджетом, одна операция, чтобы передать переплату, один день на возврат, до 30 дополнительных дней для уплаты, нет срока давности для платежей старше трёх лет и не нужно получать справки о долге.

Проще разобраться с долгом

Всего один документ взыскания и только один день, чтобы снять приостановки со счетов, если долг уже уплатили.

Платить налоги понятнее и доступнее

Налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов одинаково: онлайн можно посмотреть всю детализацию начислений и уплаты налогов. Через открытый АПИ можно настроить доступ в личный кабинет и в онлайн-банк налогоплательщика. 

Как работает ЕНП и ЕНС

Налоговая открывает единый налоговый счёт в казначействе по каждой организации, физическому лицу и ИП. ЕНС включает деньги, которые:

  • перечислили или взыскали в счёт уплаты налога, взносов, сборов;
  • начислили как проценты на излишне взысканные суммы;
  • должна возместить инспекция.

Появляется совокупная обязанность — общая сумма платежей в ФНС, ПФР, ФСС, которую платит юрлицо или предприниматель. 

К этой сумме может относиться и сумма налога, которую нужно вернуть в бюджетную систему, если такой случай прописан в кодексе. К совокупной обязанности не относятся суммы налога на доходы физлиц по статьей 227.1, и суммы госпошлины без исполнительного документа.

Если переплатить совокупную обязанность или наоборот, не доплатить сумму, то появится сальдо по счету – разница между ЕНП и совокупной обязанностью налогоплательщика.

Что входит в совокупную обязанность?

Сроки уплаты, переплата и задолженность

Когда обязанность уплатить налоги будет исполненной

  • с даты перечисления единого налогового платежа;
  • со дня, на который приходится срок уплаты налога (в случае зачета);
  • со дня учета на счете совокупной обязанности, если на нем есть достаточное положительное сальдо;
  • со дня удержания суммы налоговым агентом.

Налоговая зачтёт сумму по порядку сверху вниз:

  • недоимка с самого раннего момента выявления;
  • налоги, авансовые платежи по ним, сборы, взносы с момента обязанности по уплате;
  • пени;
  • проценты;
  • штрафы.

Если появилась задолженность

Когда налоговая обнаружит задолженность, она выставит требование. В документе ФНС расшифрует каких налогов, сборов, пени и штрафов касается задолженность. Если её не оплатить — в специальном реестре появится решение и поручение на перечисление долга — документ отправят в банк.

Чтобы не появилась задолженность, запрашивайте у налоговой инспекции справку (пп. «а» п. 7 ст. 1 закона № 263-ФЗ), чтобы проверить:

  • сальдо единого налогового счета на текущую дату. Готовят в течение пяти рабочих дней;
  • принадлежность денег, которые перечислили в уплату ЕНП. Готовят в течение пяти рабочих дней;
  • исполнена ли обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Готовят в течение десяти рабочих дней;

Формы справки пока на утверждении.

Как зачесть или вернуть переплату по ЕНП

ИП или юрлицо может зачесть сумму, которая формирует положительное сальдо ЕНС:

  • чтобы уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы или проценты за другое лицо;
  •  заплатить по налогам, сборам, страховым взносам в будущем;
  •  погасить задолженность, которую нельзя учесть в совокупной обязанности из-за давности срока взыскания;
  •  исполнить решение налогового органа.
  •  Зачесть можно не больше общего положительного сальдо ЕНС

ИП или юрлицо может вернуть на счёт в банке сумму положительное сальдо ЕНС, по:

  • заявлению о распоряжении возврата, который вы предоставите в инспекцию на бумажном носителе или в электронной форме. Индивидуальные предприниматели дополнительно могут отразить распоряжение в налоговой декларации по НДФЛ;
  •  заявлению о возврате переплаты по некоторым налогам, сборам. Сотрудник инспекции примет документ в произвольной форме;
  •  решению инспекции о возмещении суммы НДС или акциза, полном или частичном;
  •  решению инспекции предоставить вычет НДФЛ в упрощённом порядке.

Как будут считать пени

Ставка пеней для ИП и ООО отличается:

  • Для индивидуальных предпринимателей планируют установить 1/300 ключевой ставки ЦБ
  • У юрлиц могут быть две ставки пеней: 1/300 и 1/150 — зависит, как долго сохраняется отрицательное сальдо или недоимка. Временные правила на ставки продлятся до 31 декабря 2023 года.

Бухгалтерская отчётность

Бизнес сможет запросить справку, в которой налоговая отразит распределение суммы единого налогового платежа по налогам, чтобы деньги можно было отразить в бухгалтерском учёте и нигде не ошибиться.

Когда нужно будет перечислить налоги и взносы, когда нужно сдавать отчетность

Как перейти на ЕНП в 2023 году

Как сформируется начальное сальдо ЕНС

Если вы переплатили налог на прибыль, переплату не нужно учитывать при расчёте начального сальдо: налоговая зачтёт деньги без заявления налогоплательщика в счет предстоящей уплаты налога на прибыль. 

Если без учета этих денег сальдо единого налогового счета отрицательное, то переплату по налогу на прибыль на 31.12.2022 зачтут в счёт погашения налоговой обязанности, если после погашения будет остаток — его зачтут в счёт предстоящей уплаты налога на прибыль в региональный бюджет.

При расчёте начального сальдо совокупную налоговую обязанность увеличат на сумму уплаченных на 31.12.2022 налогов, авансовых платежей, страховых взносов. Срок представления налоговых деклараций по которым наступает совокупная обязанность — 01.01.2023.

Совокупную налоговую обязанность уменьшат на ту же сумму:

  • если в 2023 году предоставить соответствующие налоговые декларации или направление налоговой инспекцией сообщения об исчисленной сумме налога;
  • либо по истечении 10 дней со дня истечения установленного срока представления таких налоговых деклараций, если они их не предоставили в срок.

Формирование единого налогового счета по декларациям, представленным после 01.01.2023

Если предоставить декларации после 1 января 2023, и срок уплаты которых истек до 31.12.2022 тоже, суммы учтут при формировании сальдо единого налогового счета вместе с пени.

Нужно учитывать следующее:

  • если подача деклараций со сроком уплаты до 31.12.2022 привела к увеличению налоговой обязанности и на 01.01.2023 есть отрицательное сальдо единого налогового счета, то пени рассчитают на неуплаченную к дате подачи деклараций сумму за период с установленного срока уплаты налога, сбора, страхового взноса до 01.01.2023;
  • если подача деклараций со сроком уплаты до 31.12.2022 привела к увеличению налоговой обязанности и на 01.01.2023 есть положительное или нулевое сальдо единого налогового счета, пени рассчитают на сумму к уплате за минусом: положительного сальдо и налога на прибыль, который переплатили в региональный бюджет и зачли в счёт будущих платежей.

Пени рассчитывают за период с установленного срока уплаты налога, сбора, страхового взноса, обязанность по которым не исполнили полностью в срок, и до 01.01.2023.

Вычитаемые суммы можно использовать только один раз:

  • если из-за подачи декларации по налогу на прибыльсумма налога, которая подлежит уплате до 31.12.2022, увеличилась, то пени с 01.01.2023 рассчитают на сумму к уплате за минусом переплаты в региональный бюджет налога на прибыль, который зачли в счёт будущих платежей. Такой порядок применяют, если на дату подачи декларации есть зачтенный налог на прибыль;
  • если из-за подачи декларации уменьшилась налоговая обязанность, сумму пеней, которая подлежит уменьшению, рассчитают на сумму задолженности к уменьшению, со срока уплаты налога, сбора, страхового взноса до 01.01.2023.
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