Как устроен отчёт об изменениях капитала

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Давным-давно я писал в нашем блоге, какая информация раскрывается в главных формах финансовой отчётности: бухгалтерском балансе, отчёте о финансовых результатах и отчёте о движении денежных средств. Но кроме этих форм есть ещё, как минимум, парочка, которой стоит уделить внимание при анализе финансового положения компании. Сегодня расскажу об одной из них.

Отчёт об изменениях капитала (Statement of Changes in Equity) – форма финансовой отчётности, в которой раскрывается изменение собственного капитала за отчётный и предшествующий ему периоды. В России этот отчёт составляется по форме, утвержденной Приказом Минфина № 66н от 02.07.2010 и состоит из трёх разделов:

1. Движение капитала. Здесь раскрываются суммы и причины увеличения и уменьшения составляющих собственного капитала компании: уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, нераспределённой прибыли и собственных акций, выкупленных у акционеров. Оказывается, о последних ещё не писал – запланировал на будущее. Раздел построен по принципу шахматки: в строках приводятся причины изменения, в столбцах – статьи капитала, на пересечении – суммы изменений. Это основной раздел отчёта, он помогает понять за счёт чего менялись статьи капитала.

Пример 1. В бухгалтерском балансе ПАО «Огромный торговый центр» добавочный капитал на 31.02.2020 составил 1 млрд руб., на 31.01.2021 – 5 млрд руб. Такое увеличение может быть связано, например, с получением эмиссионного дохода при выпуске акций – рынок заплатил за них цену выше номинала. Но отчёт об изменениях капитала показывает, что добавочный капитал вырос из-за дооценки основных средств. А в 2022 году коммерческая недвижимость уже не выглядит настолько ценным активом.

2. Корректировки в связи с изменением учётной политики и исправлением ошибок. В этом разделе приводятся раскрытия сумм увеличения и уменьшения статей капитала в разрезе двух причин:

изменений учётной политики в отчётном периоде. Подробнее о том, как они влияют на финансовую отчётность я писал здесь;

исправления бухгалтерских ошибок прошлых периодов. Такие корректировки влияют на нераспределённую прибыль, но ошибка может затронуть и другую статью капитала.

В обоих случаях используется ретроспективный пересчёт – показатели финансовой отчётности исправляются, как если бы измененная учётная политика применялась и раньше, а ошибка предшествующего отчётного периода никогда не была допущена. Поэтому корректировки вносятся в прошлый период. Этот раздел объясняет, почему величины капитала на конец прошлого периода в бухгалтерских балансах за отчётный и прошлый годы отличаются друг от друга.

Пример 2. В бухгалтерском балансе ООО «Рога и копыта» за 2020 год нераспределенная прибыль на 31.12.2020 составляет 80 млн руб., а в балансе за 2021 год – 100 млн руб. на ту же дату. Отчёт об изменениях капитала подсвечивает причину расхождений – исправление ошибок. Теперь понятно. Правда в достоверности финансовой отчётности и квалификации главбуха «Рогов и копыт» поневоле начинаешь сомневаться.

3. Чистые активы. Самый простой раздел: здесь приводится величина чистых активов компании на отчётную дату и две предшествующих. Нужен, чтобы понять какая сумма останется у собственников, если компания погасит все долги.

Резюмирую: отчёт об изменениях капитала может дать аналитику полезную информацию, которая не раскрывается в балансе и отчёте о финансовых результатах. Поэтому для более глубокого знакомства с компанией желательно смотреть и в него.