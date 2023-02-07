Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Какие ИП платят страховые взносы и когда их можно не платить

Обязанность платить страховые взносы появляется у каждого предпринимателя сразу после регистрации ИП. Деньги идут на пенсионное и медицинское страхование предпринимателя. Отказаться от уплаты взносов нельзя. Обязанность платить сохраняется до тех пор, пока ИП не будет ликвидирован.

Для уплаты страховых взносов не имеет значения, вёл ли предприниматель деятельность и получал ли доходы. Обязанность платить привязана не к доходу, а к самому факту регистрации ИП.

Есть два режима налогообложения, которые позволяют не платить взносы:

Налог на профессиональный доход (НПД), или самозанятость. ИП на НПД могут не платить взносы, но и пенсионные баллы им при этом не начисляются. Чтобы копить баллы, можно в добровольном порядке перечислять взносы любыми суммами в приложении «Мой налог». Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Это экспериментальный налоговый режим, который действует пока только в четырёх регионах: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. ИП на АУСН не платят взносы – они компенсируются за счёт повышенного налога. Пенсионные баллы при этом начисляются.

При других режимах налогообложения полного освобождения от страховых взносов нет, но есть случаи, когда согласно п.7 ст. 430 НК РФ можно не платить за отдельные периоды:

Военная служба по призыву. Уход за ребёнком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Необоснованное содержание под стражей и в местах лишения свободы. Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет. Проживания с супругом-военнослужащим в местностях, где нет возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. Проживание за границей с супругом-дипломатом, но не более пяти лет в общей сложности.

Чтобы получить освобождение от взносов за эти периоды, нужно отправить в налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы.

Освобождение не действует, если несмотря на перечисленные обстоятельства ИП продолжал вести предпринимательскую деятельность. В таком случае придется заплатить взносы пропорциональному тому времени, когда велась деятельность.

Мобилизованные предприниматели также не платят страховые взносы – служба по мобилизации приравнивается к военной службе (письмо ФНС от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@). Но при этом заявление и подтверждающие документы подавать не нужно. ФНС получит данные от Минобороны, и от взносов на период службы мобилизованного ИП освободят автоматически.

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Сумма страховых взносов ИП на 2023 год

Сумма складывается из фиксированной части, которая не зависит от доходов, и дополнительных взносов, привязанных к доходам свыше 300 тыс. руб.

Фиксированная часть

За полный 2023 год нужно заплатить 45 842 руб. Эту сумму платят те, кто весь 2023 год был в статусе ИП и не имел права на освобождение ни по одной из причин.

Сумма будет меньше, если предприниматель:

Стал ИП не с начала года. В течение года перестал быть ИП. Перешёл на НПД (самозанятость). Был призван по мобилизации или получил освобождение от взносов по другим причинам.

В таких случаях взносы за год нужно рассчитать пропорционально тому времени, за которое ИП обязан их платить. Например, если ИП снимется с учёта в качестве предпринимателя с 1 июля 2023 года, то должен будет заплатить только половину от годовой суммы.

Рассчитать сумму за неполный год можно с помощью калькулятора на сайте ФНС.

Дополнительные взносы

Если сумма годового дохода предпринимателя превысит 300 тыс. руб., то помимо фиксированной части нужно еще заплатить 1% с суммы превышения. Эти деньги пойдут на пенсионное страхование. Порядок расчёта зависит от системы налогообложения ИП.

На ОСНО, УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН сумма превышения – это разница между доходами и подтвержденными расходами. То есть база та же, что и для расчёта налога, но за минусом 300 тыс. руб.

Например, доход ИП на ОСНО за год составил 3 500 тыс. руб., а расходы – 2 100 тыс. руб.. Дополнительный взнос будет равен: (3 500 тыс. руб. – 2 100 тыс. руб. – 300 тыс. руб.) х 1% = 11 тыс. руб.

На УСН «Доходы» нужно брать все доходы, не вычитая расходы.

Например, при доходе в те же 3 500 тыс. руб. дополнительный взнос будет равен: (3 500 тыс. руб. – 300 тыс. руб.) х 1% = 32 тыс. руб.

На ПСН (патент) нужно брать потенциально возможный доход, от которого считали стоимость патента. Если потенциальный годовой доход меньше 300 тыс. руб., то дополнительные взносы платить не нужно, даже если фактически ИП заработал больше. Сумма потенциального дохода указана в патенте.

Срок уплаты страховых взносов ИП

Фиксированную часть нужно заплатить до 31 декабря того года, за который перечисляют взносы. Платить можно в течение года любыми суммами, или в конце года перечислить всё сразу. Но лучше платить равными частями поквартально, чтобы уменьшать налог. Дополнительную часть с доходов свыше 300 тыс. руб. нужно заплатить до 1 июля следующего года.

Как ИП платить страховые взносы в 2023 году

С 2023 года ПФР и ФСС объединили в единый Социальный фонд России, а всем предпринимателям и организациям открыли единый налоговый счёт. Это повлияло и на перечисление страховых взносов ИП.

Если раньше для перечисления фиксированной части нужно было оформлять две отдельные платёжки на пенсионное и медицинское страхование, то теперь делить на виды страхования не нужно. Главное – перечислить все 45 842 руб. до конца года.

Все налоги и взносы теперь будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), который с 2023 года открыт каждой организации и предпринимателю. Все долги ИП перед бюджетом и переплаты будут в одном «котле» с единым балансом счёта. Чтобы заплатить взносы, нужно пополнить ЕНС на нужную сумму. Но если при этом у ИП были более ранние долги перед бюджетом, деньги сначала пойдут на погашение долгов.

Чтобы налоговая инспекция могла списать с ЕНС нужные суммы, с 2023 года организации и предприниматели должны до 25-го числа отправлять уведомление с исчисленными суммами налогов и взносов. Но сумма фиксированных взносов известна заранее, и 31 декабря её просто спишут с ЕНС. Поэтому уведомление для таких платежей отправлять не нужно.

2023 год – переходный для ЕНП, и в течение этого года закон разрешает платить налоги и взносы привычными платёжками со стандартными реквизитами, которые будут служить одновременно и уведомлениями. Но оформлять такие платёжки нужно с некоторыми особенностями.

На промостранице ФНС про единый налоговый платёж описано как оформлять платёжные поручениями в обоих случаях: при пополнении ЕНС и при перечислении денег отдельными платёжками. Подробная инструкция есть также в нашей статье «Как заполнить платёжное поручение на уплату налогов с 1 января 2023 года».

Как уменьшить налог за счёт фиксированных взносов

В зависимости от режима налогообложения взносы можно либо вычесть из налога, либо включить в расходы. Это касается и фиксированной части, и дополнительной в виде 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.

На ОСНО, УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН перечисленные страховые взносы включают в расходы и тем самым уменьшают налогооблагаемый доход.

На УСН «Доходы» и ПСН взносы можно вычесть из самого налога, но с ограничениями: ИП без сотрудников могут вычесть до 100% от налога, с сотрудниками – только в пределах 50% от налога.

При этом нужно учитывать следующее:

Если взносы у ИП без сотрудников окажутся больше, чем рассчитанный налог, то налог платить не придётся, но остаток взносов не вернут. То есть вычет не может быть больше суммы налога. Уменьшить можно только налог за тот период, в котором были уплачены взносы.

Например, если ИП заплатил взносы в 2022 году, то он может уменьшить налог 2022 года. Но 31 декабря был выходным и крайний срок платежа за 2022 год перенесли на первый рабочий день 2023 года – 9 января. Если ИП воспользовался этим переносом и заплатил в январе, то он уже не сможет уменьшить налог по итогам 2022 года, но сможет применить вычет к налогу за 2023 год.

Можно уменьшать и квартальные авансовые платежи по налогу на УСН, но для этого взносы нужно перечислить в том периоде, аванс за который хотите уменьшить. Пока непонятно, как это будет работать в связи с переходом на ЕНП. Возможно, для этого нужно будет отправлять уведомление с перечисленной суммой или писать заявления, чтобы сумму с ЕНС зачли в счёт страховых взносов.

При применении патентной системы налогообложения, для уменьшения стоимости патента на взносы нужно отправить в налоговую инспекцию уведомление по специальной форме. Подробная инструкция как это сделать – в этой статье.