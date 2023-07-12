Налоговый учёт переноса убытков на будущее

Компания, которая получила убытки, может уменьшить свои платежи по налогу на прибыль, УСН или ЕСХН в следующих периодах. Расскажем о том, как перенести убытки на будущее и отразить эту операцию в учёте.

Перенос убытков по налогу на прибыль

Что такое убыток по налогу на прибыль и в чём смысл его переноса на будущее

Убыток по налогу на прибыль — это отрицательная разница между доходами и расходами, которые определены по правилам главы 25 НК РФ. Облагаемая база в данном налоговом периоде равна нулю (п. 8 ст. 274 НК РФ).

Однако полученный налоговый убыток не будет просто списан. В общем случае организация может перенести убыток на будущий период (п. 1 ст. 283 НК РФ). Это значит, что можно уменьшить на сумму убытка облагаемую базу в следующем налоговом периоде или периодах, когда у компании будет прибыль.

Пример 1

В 2020 году доходы компании «Старт», признаваемые для налогового учёта, составили 850 млн руб., а расходы — 920 млн руб. Налоговый убыток был равен:

850 млн руб. - 920 млн руб. = -70 млн руб.

В 2021 году компания получила 950 млн руб. доходов, а расходы составили 800 млн руб. Облагаемая прибыль без переноса убытков:

950 млн руб. - 800 млн руб. = 150 млн руб.

Налог на прибыль:

150 млн руб. х 20% = 30 млн руб.

Но так как компания воспользовалась правом на перенос убытков, то фактически она заплатила меньше налога:

(150 млн руб. - 70 млн руб.) х 20% = 16 млн руб.



Кто не может переносить на будущее убытки по налогу на прибыль

Нельзя переносить на будущее следующие убытки по налогу на прибыль:

1. От деятельности, облагаемой по ставке 0% для следующих категорий налогоплательщиков:

работающих в сфере образования и медицины;

сельскохозяйственных и рыбохозяйственных организаций;

занимающихся социальным обслуживанием граждан;

региональных операторов по обращению с коммунальными отходами;

резидентов «Сколково» и других инновационных центров;

компаний, которые реализовали акции или доли в уставном капитале после владения ими более 5 лет.

2. От участия в инвестиционном товариществе, полученные в том году, когда налогоплательщик присоединился к данному товариществу.

3. Полученные на специальных режимах налогообложения: УСН или ЕСХН.

Но если компания временно переходила на спецрежим, а затем вернулась на общую систему налогообложения (ОСНО), то можно перенести на текущий период убытки, ранее полученные на ОСНО (письмо Минфина РФ от 25.10.2010 № 03-03-06/1/657).

Например, организация работала на ОСНО в 2019–2020 годах и получила убыток. В 2021 году компания использовала УСН, а в 2022 году — вернулась на ОСНО. Можно уменьшить прибыль, полученную на ОСНО в 2022 году и далее, на убытки 2019-2020 года.

Особенности переноса на будущее убытков по налогу на прибыль

За счёт убытков прошлых лет можно уменьшить облагаемую базу по налогу на прибыль как за налоговый, так и за отчётный период.

Если убытки получены в нескольких налоговых периодах, то их нужно переносить последовательно, в порядке получения (п. 3 ст. 283 НК РФ).

В 2017–2024 годах облагаемую базу по налогу на прибыль в общем случае можно уменьшить за счёт убытков прошлых лет не более, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).

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Пример 2

Компания «Альфа» получила в 2020 году убыток в сумме 150 млн руб., а в 2021 году — убыток в сумме 180 млн руб. В 2022 году организация получила прибыль в размере 400 млн руб.

За счёт убытков прошлых лет прибыль 2022 года можно уменьшить только наполовину, т.е. на 200 млн руб. Для этого компания использовала весь убыток за 2020 год — 150 млн руб. и часть убытка за 2021 год — 50 млн руб. В итоге организация заплатит налог на прибыль за 2022 год с суммы 200 млн руб.

200 млн руб. х 20% = 40 млн руб.

Остаток убытка за 2021 год в сумме 130 млн руб. можно использовать в 2023 году и далее, когда организация снова получит прибыль.

Из рассмотренного выше правила есть исключения. Без ограничений могут уменьшать облагаемую базу по налогу на прибыль за счёт убытков прошлых лет следующие компании:

резиденты особых и свободных экономических зон;

резиденты территорий опережающего развития;

участники региональных инвестиционных проектов;

участники специальных инвестиционных контрактов, заключенных с РФ.

Пример 3

Воспользуемся условиями примера 2 и предположим, что компания «Альфа» является резидентом одной из свободных экономических зон. За 2020–2021 годы в целом компания получила убыток 330 млн руб. Она может уменьшить свою прибыль за 2022 год на всю сумму ранее накопленного убытка. Таким образом, облагаемая прибыль организации за 2022 год составит:

400 млн руб. - 330 млн руб. = 70 млн руб.

Налог на прибыль по льготной ставке 13,5%:

70 млн руб. х 13,5% = 9,45 млн руб.

Перечисленные выше резиденты особых территорий и участники инвестиционных проектов пользуются льготными ставками по налогу на прибыль.

Налогоплательщики обязаны отдельно определять налоговую базу по стандартной и по льготным ставкам. Для этого необходимо организовать раздельный учёт доходов и расходов (п. 2 ст. 274 НК РФ).

Минфин считает, что можно уменьшать налогооблагаемую прибыль, рассчитанную по определённой ставке только на убытки, которые были в прошлом получены по этой же ставке (письмо от 19.10.2021 № 03-03-06/1/84274).

Например, налогоплательщик получил убытки в период, когда он ещё не был резидентом особой территории и платил налог на прибыль по стандартной ставке 20%. В таком случае он, по мнению Минфина, не может уменьшить на сумму этих убытков прибыль, облагаемую по льготной ставке.

После реорганизации компании правопреемник имеет право на общих основаниях использовать налоговые убытки, перенесенные на будущее исходной организацией или организациями. Но если налоговики докажут, что основной целью реорганизации было уменьшение облагаемой базы правопреемника, то перенести убытки исходных компаний будет нельзя (п. 5 ст. 283 НК РФ).



Документы, подтверждающие право на перенос убытка по налогу на прибыль

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие размер убытка в течение всего срока, когда он использует этот убыток для уменьшения облагаемой базы (п. 4 ст. 283 НК РФ).

По общему правилу документы, подтверждающие данные бухгалтерского и налогового учёта, нужно хранить в течение пяти лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

По мнению Минфина, пятилетний срок начинается по истечении того отчётного (налогового) периода, когда организация в последний раз использовала документ для исчисления налога (письмо от 19.07.2017 № 03-07-11/45829).

Например, организация использовала убыток за 2015 год для уменьшения налоговой базы за 2021–2022 годы. В этом случае документы за 2015 год нужно хранить до 2027 года включительно.

Перечень документов, которые нужно хранить для подтверждения переноса убытков, в НК РФ не установлен.

По мнению судов, включая высшую инстанцию, у компании должны быть не только налоговые регистры и декларации, но и все первичные документы за период формирования убытка (постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 № 3546/12).

Налоговые разницы при переносе на будущее убытков по налогу на прибыль

В налоговом учёте отрицательная облагаемая база не отражается. Если получен налоговый убыток, то облагаемая база равна нулю. Поэтому весь бухгалтерский убыток образует вычитаемую временную разницу (ВВР).

В бухучёте при получении убытка следует признать условный доход по налогу на прибыль и отложенный налоговый актив (ОНА). Оба этих показателя равны произведению ВВР (в данном случае — равной убытку) и ставки налога на прибыль (п. 11, 14, 20 ПБУ 18/02). Для учёта ОНА используется одноимённый счет 09.

Дт 68.4 Кт 99.2 — отражён условный доход по налогу на прибыль

Дт 09 Кт 68.4 — отражён ОНА

При получении бухгалтерской прибыли в следующих периодах компания признает условный расход по налогу на прибыль:

Дт 99.2 Кт 68.4

Когда организация начнёт использовать для уменьшения облагаемой базы налоговый убыток, перенесенный на будущее, проводка по ОНА будет следующей:

Дт 68.4 Кт 09

Пример 4

Воспользуемся условиями примера 1.

В 2020 году компания «Старт» получила убыток 70 млн руб. На 31.12.2020 были признаны условный доход по налогу на прибыль и ОНА:

Дт 68.4 Кт 99.2 (70 млн руб. х 20% = 14 млн руб.)

Дт 09 Кт 68.4 (70 млн руб. х 20% = 14 млн руб.)

В 2021 году была получена прибыль 150 млн руб. и признан условный расход по налогу на прибыль:

Дт 99.2 Кт 68.4 (150 млн руб. х 20% = 30 млн руб.)

Убыток в сумме 70 млн руб. был в полном объёме перенесён на 2021 год и уменьшил облагаемую базу по налогу на прибыль. Поэтому ОНА был полностью погашен:

Дт 68.4 Кт 09 14 млн руб.



Перенос убытков при специальных налоговых режимах



Общие правила переноса убытков для УСН

Убыток для УСН «Доходы минус расходы» — это превышение расходов, определённых по статье 346.16 НК РФ над доходами, рассчитанными по статье 346.15 НК РФ.

Налогоплательщик может использовать при УСН налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды, в течение 10 лет после их получения (п. 7 ст. 346.18 НК РФ). Например, в 2023 году можно использовать для уменьшения налоговой базы по УСН убытки за 2013–2022 годы.

Переносить убытки за несколько лет следует по порядку их получения.

Переносить убытки по УСН можно только по итогам налогового периода — календарного года. Уменьшать на убытки прошлых лет налоговую базу при расчёте авансовых платежей по УСН нельзя (письмо Минфина РФ от 19.05.2014 № 03-11-06/2/23437).

Убытки должны быть получены только на УСН «Доходы минус расходы». Но если налогоплательщик сменил объект налогообложения или налоговый режим, а затем вернулся на УСН «Доходы минус расходы» до истечения 10 лет, то ранее полученный убыток можно перенести. Подход здесь такой же, как мы рассмотрели выше для ОСНО, но с учетом ограничения срока переноса убытков (письма Минфина РФ от 16.03.2010 № 03-11-06/2/35 и от 05.11.2014 № 03-11-06/2/55687).

Порядок хранения документов для УСН также аналогичен ОСНО. Нужно хранить все первичные документы, регистры и декларации в течение пяти лет после завершения переноса убытка (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.07.2019 № Ф01-3303/2019).

Можно использовать для переноса не только убытки, сформированные по текущим доходам и расходам, но и разницу между минимальным налогом и налогом, рассчитанным по обычным правилам. Минимальный налог следует платить тогда, когда сумма налога с разницы между доходами и расходами составит менее 1% от дохода (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).



Как выгоднее всего уменьшить облагаемую базу при УСН на убытки прошлых лет

Убыток можно переносить как полностью, так и частично. В отличие от налога на прибыль, на УСН нет ограничений по уменьшению налоговой базы. Но лучше не снижать облагаемую базу до нуля, так как заплатить минимальный налог всё равно придётся.

Если сумма накопленного убытка большая, то целесообразнее использовать его частично так, чтобы налог, рассчитанный по обычной ставке, и минимальный налог были равны. А оставшийся неиспользованный убыток лучше перенести на следующие периоды, если компания планирует и далее работать на УСН «Доходы минус расходы».

Пример 5

Компания «Дельта» работает на УСН «Доходы минус расходы» и платит налог по ставке 15%.

Информация о доходах, расходах и налогах компании за 2021–2022 годы без учёта переноса убытков приведена в таблице:

Показатели 2021 год 2022 год Выручка 6000 8000 Текущие расходы 5500 6200 Облагаемая база 500 1800 Налог, рассчитанный по обычным правилам 75 270 Минимальный налог 60 80

За оба года налог, рассчитанный по обычным правилам, превышает минимальный, поэтому компания заплатит стандартный налог. Общая сумма платежей за два года без учёта переноса убытка:

УСНо = 75 + 270 = 345 тыс. руб.

Накопленный убыток на начало 2021 года равен 600 тыс. руб.

Вариант 1

Компания обнулила облагаемую базу за 2021 год, использовав 500 тыс. руб. убытка. В этом случае налог, рассчитанный по обычным правилам, будет равен нулю, и организация заплатит за 2021 год минимальный налог, равный 60 тыс. руб.

На 2022 год перейдут дополнительные расходы:

1. Неиспользованный остаток убытка в сумме 100 тыс. руб.

2. Разница между минимальным и стандартным налогом в размере 60 тыс. руб.

Налог за 2022 год:

(8 000 тыс. руб. - 6 200 тыс. руб. - 100 тыс. руб. - 60 тыс. руб.) х 15% = 246 тыс. руб.

Общая сумма платежей по УСН за два года:

60 тыс. руб. + 246 тыс. руб. = 306 тыс. руб.

Экономия по сравнению с вариантом без переноса убытка:

345 тыс. руб. - 306 тыс. руб. = 39 тыс. руб.

Вариант 2

Компания использовала в 2021 году 100 тыс. руб. убытка. При этом минимальный и стандартный налог будут одинаковы.

6 000 руб. х 1% = (6 000 тыс. руб. - 5 500 тыс. руб. - 100 тыс. руб.) х 15% = 60 тыс. руб.

На 2022 год были перенесены оставшиеся 500 тыс. руб. убытка:

(8 000 тыс. руб. - 6 200 тыс. руб. - 500 тыс. руб.) х 15% = 195 тыс. руб.

Общая сумма платежей по УСН за два года:

60 тыс. руб. + 195 тыс. руб. = 255 тыс. руб.

Экономия по сравнению с вариантом без переноса убытка:

345 тыс. руб. - 255 тыс. руб. = 90 тыс. руб.

Экономия при втором варианте увеличилась более, чем в два раза.

Есть смысл обнулять облагаемую базу по УСН только в случае, когда убыток старый, и наступил последний год, когда его можно использовать. Тогда получится перенести на расходы следующего года хотя бы разницу между минимальным и текущим налогом.



Особенности переноса убытков при ЕСХН

Правила переноса убытков для единого сельхозналога в целом аналогичны правилам для УСН «Доходы минус расходы» (п. 5 ст. 346.6 НК РФ). Это касается десятилетнего срока, порядка хранения документов, последовательности переноса и других рассмотренных выше положений.

Единственное отличие от упрощёнки в том, что для ЕСХН не предусмотрен минимальный налог. Поэтому здесь во всех случаях будет выгодно обнулить налоговую базу, если сумма убытка позволяет это сделать.

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