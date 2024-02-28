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Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018

Подробно и с примерами проводок рассказали о том, как отражать в бухучёте предмет лизинга, лизинговые платежи, а также выкуп лизингового имущества.
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Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018
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Получили лизинговое имущество

Факт получения имущества по договору лизинга нужно подтверждать первичными документами. Их формы организация утверждает в учетной политике для целей бухучёта. Например, подойдёт акт приема-передачи и договор.

Для составления акта приема-передачи можно использовать самостоятельно разработанную форму. Либо можно взять за основу ранее применявшиеся унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств (№ ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б, № ОС-14). Их допустимо дополнить необходимыми реквизитами или удалить ненужные.

Также у лизингополучателя должны быть в наличии соответствующие первичные документы, которые обосновывают расходы, понесенные при получении этого имущества.

В любом случае первичные документы должны содержать все обязательные реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011.

Право пользования активом и обязательство по аренде

Порядок учета лизингового имущества зависит от того, признаёт ли лизингополучатель в бухучёте право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде или нет.

В общем случае ППА и обязательство по аренде признавать нужно. Но есть исключения, когда это делать не нужно. Это случаи, когда:

  • срок аренды ≤ 12 месяцев (решение об этом способе принимают по группе однородных объектов);

  • рыночная стоимость аналогичного нового объекта вне зависимости от возраста актива на момент предоставления его в аренду ≤ 300 тыс. руб. Решение об этом способе принимают по каждому объекту. Примерами таких объектов могут быть планшеты, персональные компьютеры, небольшие предметы офисной мебели, телефоны и даже земельные участки. Это может быть как отдельный имущественный объект, так и совокупность объектов, например, вся офисная мебель.

  • организация имеет право применять упрощенные способы ведения бухучёта. Например, это относится к малым, в том числе микропредприятиям. Решение о таком способе учета нужно принимать по каждому объекту.

Подробнее об упрощенном способе ведения бухучёта смотрите материал системы «Моё Дело Бюро».

Лизингополучатель признаёт ППА и обязательство по аренде.

Если лизингополучатель признаёт в бухучёте ППА и обязательство по аренде, он должен отразить их в бухучёте на дату получения имущества.

В стоимость ППА входит как первоначальная оценка обязательства по лизингу, так и сопутствующие затраты лизингополучателя, которые связаны с поступлением объекта и приведением его в состояние годности.

В стоимость ППА нужно включать также сумму авансовых платежей (без НДС), которые перечислены до даты получения имущества (включительно), и оценочное обязательство по будущему демонтажу, утилизации имущества, восстановлению окружающей среды.

Обязательство по аренде, по сути, представляет собой кредиторскую задолженность по уплате лизинговых платежей в будущем.

Сформированную фактическую стоимость ППА переносят со счета 08 на счет 01 на дату, когда предмет лизинга приведен в состояние, пригодное к использованию в запланированных целях. Пригодность объекта к использованию целесообразно подтвердить первичным документом, разработанным на основе формы № ОС-1.

Проводки могут быть такими:

1. На дату поступления предмета лизинга:

  • ДЕБЕТ 08 (07) субсчёт «ППА» КРЕДИТ 60 (23, ...) —

    отражены сопутствующие затраты лизингополучателя, которые связаны с поступлением объекта и приведением его в состояние годности (затраты на консультационные услуги, уплату комиссии по договору лизинга, доставку предмета лизинга и т.п.).

    Сюда относятся в том числе дополнительные услуги лизингодателя, указанные в п. 2 ст. 7 Федерального закона № 164-ФЗ от 29.10.1998;

  • ДЕБЕТ 08 (07) субсчёт «ППА» КРЕДИТ 76 субсчёт «Обязательство по аренде» — отражена первоначальная оценка обязательства по аренде.

    При этом счет 07 «Оборудование к установке» используют, если предмет лизинга требует монтажа;

  • ДЕБЕТ 08 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 76 субсчёт «Аванс» — отражены платежи, которые были перечислены до даты получения предмета лизинга (включительно);

  • ДЕБЕТ 08 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 96 — отражено оценочное обязательство (по будущему демонтажу, утилизации имущества, восстановлению окружающей среды).

Если объект требует проведения подготовительных работ (монтажа), то дополнительно будут проводки:

  • ДЕБЕТ 08 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 07 субсчёт «ППА» — передан объект в монтаж;

  • ДЕБЕТ 08 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 60 (23, ...) — отражены затраты на сборку, монтаж объекта и т.п.;

2. На дату готовности предмета лизинга к использованию:

  • ДЕБЕТ 01 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 08 субсчёт «ППА» – принято к учету ППА.

Стоимость ППА погашают через амортизацию. Ежемесячно с месяца, следующего за месяцем принятия ППА к учету, в течение срока его полезного использования (срока лизинга) делайте проводку:

  • ДЕБЕТ 20 (44, ...) КРЕДИТ 02 субсчёт «ППА» — отражена амортизация ППА.

При получении в лизинг инвестиционной недвижимости, в отношении которой применяется способ оценки по переоцененной стоимости (с пересчетом до справедливой стоимости), ППА нужно учитывать в аналогичном порядке, но не амортизировать. Сначала ППА принимают к учету по фактической стоимости. В последующем ППА пересматривают при изменении справедливой стоимости недвижимости. Разницу относят на прочие доходы или расходы.

Расчет амортизации целесообразно отражать в отдельном регистре бухучёта по форме, которая утверждена в учетной политике организации для целей бухучёта.

Лизингополучатель не признаёт ППА и обязательство по аренде

Если лизингополучатель не признаёт ППА и обязательство по аренде, то в учете признают лишь регулярные расходы по арендным платежам — равномерно в течение срока аренды или в порядке иного системного подхода.

При этом предмет лизинга учитывают на забалансовом счете в сумме, которая указана в договоре лизинга. Для этого используют проводку:

  • ДЕБЕТ 001 — принят на забалансовый учет предмет (основное средство), полученный в лизинг.

Затраты, связанные с получением имущества по договору лизинга, которые согласно договору или закону должен оплатить лизингополучатель (например, услуги по перевозке оборудования, переданного в лизинг), нужно отразить в бухучёте так:

  • ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, 29, 44, 91.2) КРЕДИТ 76 (10, 60, 70, 69, ...) — отражены расходы, связанные с получением имущества в лизинг (в зависимости от цели использования полученного имущества — в основной деятельности, для нужд управления и т.д.).

В этом же учитываются и дополнительные услуги лизингодателя, которые указаны в п. 2 ст. 7 Федерального закона № 164-ФЗ от 29.10.1998.

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Перечислили лизинговые платежи

Лизинговые платежи — это составная часть общей суммы, которую должен уплатить лизингополучатель по договору лизинга. Их размер, способ и периодичность перечисления — это существенные условия договора лизинга.

График уплаты лизинговых платежей стороны устанавливают в договоре лизинга. Лизингополучатель может перечислять лизинговые платежи ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и т.п.

Документы

Каждую хозяйственную операцию нужно оформлять первичным учетным документом, утвержденным в учетной политике для целей бухучёта. Однако законодательство не обязывает лизингодателя ежемесячно выставлять акты об оказании услуг.

Подтвердить расчеты можно любыми документами, в том числе договором лизинга, актом приемки-передачи имущества, счетами на оплату лизинговых платежей и т.д.

Бухучёт лизинговых платежей

Порядок учета лизинговых платежей зависит от того, признаёт ли лизингополучатель в бухучёте право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде, или нет.

Лизингополучатель признаёт ППА и обязательство по аренде

В общем случае, если организация признаёт ППА и обязательство по аренде, ежемесячно до момента полного списания процентов и уплаты лизинговых платежей, обязательства увеличивают на начисляемые проценты и уменьшают на фактически уплаченные лизинговые платежи:

  • ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ 76 (60, ...) субсчёт «Обязательство по аренде» — начислены проценты по обязательству по аренде.

    Начисленные по обязательству проценты отражают в составе расходов, кроме той их части, которая включена в стоимость актива. Включение процентов в стоимость инвестиционного актива предусмотрено п. 7 ПБУ 15/2008;

  • ДЕБЕТ 76 (60, ...) субсчёт «Обязательство по аренде» КРЕДИТ 51 — перечислен лизинговый платёж.

Лизингополучатель не признаёт ППА и обязательство по аренде

Если организация не признаёт ППА и обязательство по аренде, то начисление и уплату лизинговых платежей отражают равномерно. Например, ежемесячно на последнее число каждого месяца. При этом делают проводки:

  • ДЕБЕТ 91.2 (20, ...) КРЕДИТ 76 (60, ...) — признаны расходы по лизингу. Счет 91.2 используется, если предмет лизинга не участвует в производстве или продаже продукции, реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг;

  • ДЕБЕТ 76 (60, ...) КРЕДИТ 51 — оплачен лизинговый платёж.

Как отразить НДС

НДС, который предъявил лизингодатель, при расчетах по договору лизинга (в т. ч. по мере перечисления лизинговых платежей), нужно отразить следующим образом:

  • ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51 — перечислен НДС, предъявленный лизингодателем;

  • ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76) — отражён входной НДС, предъявленный лизингодателем.

Если лизингополучательплательщик НДС и выполнил все необходимые условия, то входной налог можно принять к вычету, отразив это в бухучёте проводкой:

  • ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету входной НДС, предъявленный лизингодателем.

Подробно о том, кто является плательщиком НДС, см. материал системы «Мое Дело Бюро».

Выкупили предмет лизинга

Если договором предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, то в общую сумму договора включают лизинговые платежи и выкупную стоимость.

Обратите внимание: по общему правилу платежи по договору выкупного лизинга включают в себя сумму финансирования, предоставленного лизингодателем, и вознаграждение за названное финансирование, которое зависит от продолжительности пользования им. Такие платежи нельзя делить на плату за пользование предметом лизинга и его выкупную стоимость (п. 1 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда РФ 27.10.2021). В том числе поэтому в бухучёте в целях применения ФСБУ 25/2018 платежи, связанные с выкупом предмета лизинга, включают в состав арендных платежей.

Если договор лизинга предусматривает выкуп имущества, лизингополучатель на момент получения предмета лизинга в общем порядке признаёт ППА и обязательство по аренде. Через лизинговые платежи выкупная стоимость уже учтена при первоначальной оценке обязательства по аренде и, соответственно, в фактической стоимости ППА.

Когда по договору выкупная стоимость включена в состав лизингового платежа, на дату выкупа (перехода права собственности к лизингополучателю) её не признают в качестве отдельного расхода. При погашении кредиторской задолженности перед лизингодателем на сумму лизинговых платежей отдельную бухгалтерскую запись по уплате выкупного платежа в учете не делают.

Если выкупная цена выделена в договоре отдельно, то её уплату по окончании срока договора можно отражать отдельно, но так же, как перечисление лизингового платежа.

Проводки будут такими:

  • ДЕБЕТ 76 (60, ...) субсчёт «Обязательство по аренде» КРЕДИТ 51 — погашена задолженность перед лизингодателем по лизинговым платежам с учётом выкупного платежа (в течение срока действия договора) либо уплачена выкупная стоимость (по окончании срока действия договора);

  • ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ 76 (60, ...) субсчёт «Обязательство по аренде» — начислены проценты по обязательству по аренде;

  • ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76) — отражен входной НДС, предъявленный лизингодателем с лизингового платежа с учётом выкупной стоимости или с выкупной стоимости;

  • ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51 — перечислен НДС, предъявленный лизингодателем.

Если лизингополучатель — плательщик НДС и выполнил все необходимые условия, то входной налог можно принять к вычету, отразив это в бухучёте проводкой:

  • ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету входной НДС, предъявленный лизингодателем.

На дату перехода права собственности на предмет лизинга балансовую стоимость признанного ППА нужно перенести на стоимость собственного основного средства (ОС), если актив соответствует критериям признания в качестве ОС (п. 4 ФСБУ 6/2020):

  • ДЕБЕТ 01КРЕДИТ 01 субсчёт «ППА» — принят к учёту в составе собственных ОС выкупленный предмет лизинга;

  • ДЕБЕТ 02 субсчёт «ППА» КРЕДИТ 02 учтена как амортизация по собственному ОС амортизация по ППА.

Далее ОС продолжают амортизировать в общем порядке в течение оставшегося СПИ выкупленного предмета лизинга (ежемесячно или с иной установленной в учетной политике периодичностью):

  • ДЕБЕТ 20 (25, 44, ...) КРЕДИТ 02 — начислена амортизация.

В случае досрочного выкупа проводки те же. Однако в результате изменения величины лизинговых платежей и графика их уплаты может измениться величина обязательства по аренде. Сумму такого изменения следует отнести на стоимость ППА в размере, не превышающем балансовой стоимости ППА. Сумму превышения (при наличии) включают в прочие доходы текущего периода.

Проводки такие:

  • ДЕБЕТ 76 (60, ...) субсчёт «Обязательство по аренде» КРЕДИТ 01 субсчёт «ППА» — отражено уменьшение обязательства по аренде (не более балансовой стоимости ППА);

  • ДЕБЕТ 76 субсчёт «Обязательство по аренде» КРЕДИТ 91.1 — отражён прочий доход в виде разницы между величиной обязательства по аренде и балансовой стоимостью ППА (при наличии).

О налоговом учёте расчетов по договору лизинга смотрите материал «Мое Дело Бюро».

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Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018

Подробно и с примерами проводок рассказали о том, как отражать в бухучёте предмет лизинга, лизинговые платежи, а также выкуп лизингового имущества.

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