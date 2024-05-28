Отпускные в 2024 году: как рассчитать, примеры

По ТК каждому работнику положено 28 дней оплачиваемого отпуска, а за три календарных дня до начала отдыха он должен получить отпускные. Рассказываем, как рассчитать оплату отпуска и показываем на примерах.

Какие законы учитываем

Все нормы прописаны в:

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Расчёт отпускных: порядок действий

Расчёт отпускных включает несколько этапов.

Этап 1. Определите расчётный период — это 12 календарных месяцев перед месяцем начала отпуска.

Например: работник идёт в отпуск с 15 мая 2024 года, значит расчётный период — с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Если в расчётном периоде вообще не было заработка, его заменяют на 12 месяцев перед ним. Основание — п. 6 Положения.

Из расчётного периода исключите дни, когда работник:

получал больничное пособие, в том числе по беременности и родам;

не работал из-за простоя не по своей вине;

не мог трудиться в связи с забастовкой, в которой сам не участвовал;

получал дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами;

освобождался от работы с сохранением зарплаты (полным или частичным) или без;

получал сохраняемый за ним средний заработок — отпуска, командировки и т.п.

Основание — п. 5 Положения.

Этап 2. Выясните, какие выплаты в расчётном периоде нужно принять для расчёта — учитывайте все виды выплат, которые предусмотрены системой оплаты труда:

зарплата за отработанное время — по окладам, тарифным ставкам, сдельным расценкам;

зарплата в неденежной форме;

надбавки, доплаты к зарплате — за профмастерство, выслугу лет, работу с гостайной, руководство бригадой;

районные надбавки и коэффициенты;

доплаты — за «вредность», за работу в ночное время, в выходные и праздники, сверхурочные;

премии, которые предусмотрены системой оплаты труда;

другие выплаты, которые работодатель утвердил в локальном акте.

Основание — п. 2 Положения.

Премии учитывайте особым образом:

Годовую премию за предшествующий отпуску год учитывайте в полной сумме. Неважно, начислена она в расчётном периоде или позже.

Премии за месяц, квартал, полугодие, которые начислили в расчётном периоде, учитывайте не более одной за каждый показатель. Например, за один квартал расчётного периода можно взять начисленные за тот же квартал — одну премию за выполнение плана и одну за объём продаж. То есть, за 12 месяцев можно включить максимум по четыре таких премии.

Основание — п. 15 Положения.

Учитывайте только трудовые выплаты. Матпомощь, оплату отпусков, больничных, стоимости питания, проезда, командировочные, премии к праздникам учитывать не надо. Также не учитывать оплату за дни, исключаемые из расчётного периода. Основание — п. 3, 5 Положения.

Как считать, когда не было дохода:

Если в расчётном периоде и перед ним нет дохода — делайте расчёт из зарплаты и отработанного времени в месяце начала отпуска.

Если нет дохода в месяце наступления отпуска — определяйте средний заработок из установленного работнику оклада или тарифной ставки. Такая ситуация возможна, если сотрудник уходит в отпуск авансом — сразу, как устроился на работу. Основание — п. 7, 8 Положения.

Этап 3. Рассчитайте средний дневной заработок (СДЗ) — если весь расчётный период отработан полностью, используйте формулу:

СДЗ = Выплаты, учитываемые за расчётный период / 12 / 29,3.

где:

12 — количество месяцев расчётного периода;

29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Если в расчётном периоде были не полностью отработанные месяцы, считайте так:

СДЗ = Выплаты, учитываемые за расчётный период / (29,3 х Число полностью отработанных месяцев + Дни в месяце, отработанном не полностью) ,

Дни в месяце, отработанном не полностью = 29, 3 / Календарные дни месяца х Календарные дни, приходящиеся на отработанное в месяце время.

Этап 4. Рассчитайте сумму отпускных — используйте формулу:

Отпускные = СДЗ х Календарные дни отпуска.

Не забудьте на сумму отпускных начислить страховые взносы, а при их выплате работнику — удержать НДФЛ.

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МРОТ при расчёте отпускных

Среднедневной заработок для отпускных не должен быть меньше СДЗ, который рассчитан из федерального МРОТ. Основание — п. 18 Положения.

МРОТ в 2024 году — 19 242 руб.

Если в расчётном периоде сотрудник полностью отработал норму рабочего времени,за день отпуска сотрудник должен получить 656,72 руб. или больше. (19 242 / 29,3).

Если СДЗ сотрудника меньше этой суммы — делайте расчёт не из фактического заработка, а из МРОТ.

Если сотрудник работал неполный рабочий день или неделю — расчёт из МРОТ делайте пропорционально рабочему времени. Основание — п. 12 Положения.

Расчёт отпускных на примерах

Возможны разные ситуации.

Пример 1. Расчётный период отработан полностью. Очередной отпуск В.В. Чернова на 14 календарных дней начинается с 20.05.2024. За расчётный период с 01.05.2023 по 30.04.2024 ему начислено:

зарплата — 620 000 руб.;

премия к празднику 23 февраля — 20 000 руб.

Исключаемых дней в расчётном периоде нет. В расчёт СДЗ не войдет премия 20 000 руб., так как она не относится к оплате труда.

Расчёт:

СДЗ = 620 000 / 12 / 29,3 = 1 763,37 руб. Отпускные = 1763,37 х 14 = 24 687,18 руб.

Пример 2. В расчётном периоде есть исключаемые дни. И.И.Жукова уходит в отпуск с 03.06.2024 на 7 календарных дней. С 04.09.2023 по 17.09.2023 (14 дней) она была в очередном отпуске, а с 22.01.2024 по 25.01.2024 (4 дня) находилась на больничном.

Начисления в расчётном периоде с 01.06.2023 по 31.05.2024:

зарплата — 640 000 руб.;

отпускные (14 дн.) — 26 000 руб.;

больничное пособие (4 дн.) — 9 500 руб.;

премия по итогам 2023 года — 40 000 руб.

Расчёт:

1. К расчёту принимаем суммы зарплаты и премии, а больничный и отпускные исключаем.

Учитываемые выплаты = 640 000 + 40 000 = 680 000 руб.

2. Полностью в отчётном периоде отработаны 10 месяцев, а неполные месяцы — сентябрь и январь:

Дни, учитываемые в сентябре = 29,3 / 30 дн. х (30 – 14) = 15,62 дней.

Дни, учитываемые в январе = 29,3 / 31 дн. х (31 – 4) = 25,51 дней.

3. СДЗ = 680 000 / (29,3 х 10 мес. + 15,62 + 25,51) = 680 000 / 334,13 = 2 035,14 руб.

4. Отпускные = 2035,14 х 7 = 14 245,98 руб.

Пример 3. Работник отработал не полный год. Если работник трудился до начала отпуска менее 12 месяцев, расчёт отпускных делайте из фактически отработанного времени.

Сотрудник О.С. Зайцев принят на работу с 01.12.2023. С 17.06.2024 О.С. Зайцев идёт в отпуск на 14 дней.

Расчётный период для определения СДЗ — с 01.12.2023 по 31.05.2024. В нём О.С. Зайцев отработал 6 полных месяцев, за которые ему начислено 320 000 руб. зарплаты.

Расчёт:

СДЗ = 320 000 / (6 мес. х 29,3) = 320 000 / 175,8 дн. = 1 820,25 руб. Отпускные = 1820,25 х 14 = 25 483,50 руб.

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