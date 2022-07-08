Как делить прямые и косвенные расходы для налогообложения

Прямые расходы

Прямые расходы непосредственно связаны с процессом создания конкретного товара (работы, услуги). Они учитываются в налоговом учете только тогда, когда возникает соответствующий им доход (например: реализовали продукцию — учли расходы на материалы, из которых она изготовлена). Перечень прямых расходов предприятия утверждают в учетной политике.

Что относится к прямым расходам

Перечень прямых расходов приведен в п. 1 ст. 318 НК. К ним относятся расходы:

на приобретение материалов и сырья , которые используются в производстве товаров, а также при осуществлении работ или оказании услуг;

на приобретение комплектующих для монтажа или полуфабрикатов для дополнительной обработки;

на оплату труда персонала , занятого в производстве товаров ( оказании услуг, выполнении работ ). Сюда относятся также расходы на обязательное пенсионное страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности, медицинская страховка, социальное страхование от профзаболеваний и несчастных случаев, финансирование накопительной части пенсии;

оказании услуг, выполнении работ на амортизацию основных средств , если таковые используются в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Поскольку у каждой организации своя специфика, перечень прямых расходов можно пополнять — ведь он не является закрытым.

Для торговых компаний есть отдельный список прямых расходов, который строго регламентирован и не подлежит изменениям. Доходы от продажи покупных товаров такие организации могут уменьшить на (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК):

стоимость приобретения покупных товаров;

сумму расходов, непосредственно связанных с реализацией покупных товаров. В том числе, на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемых товаров.

Также к прямым расходам могут быть отнесены затраты, приходящиеся на транспортировку от склада поставщика до склада покупателя (доставку).

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Косвенные расходы

Все расходы, которые не вошли в перечень прямых расходов (кроме внереализационных), считают косвенными. Они уменьшают доходы от реализации текущего месяца в полном объеме.

Например: для производственного предприятия аренда офиса, где сидит административный персонал, будет косвенным расходом.

Внереализационные расходы не могут быть ни прямыми, ни косвенными. Они сами по себе.

Зачем делить расходы?

Положения статей 252, 318 и 319 НК разрешают налогоплательщикам самостоятельно делить расходы на прямые и косвенные, исходя из специфики деятельности.

И, поскольку косвенные расходы сразу уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, предприятиям выгодно больше расходов отнести к косвенным. Но следует учитывать, что такое распределение должно быть экономически оправданным.

Относить расходы к косвенным нужно только тогда, когда отнести их к прямым невозможно. При проверке налоговики особенно тщательно проверяют экономическую обоснованность косвенных расходов. И суды поддерживают ФНС в спорах с налогоплательщиками, указывая на получение ими необоснованной налоговой выгоды.

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Принцип деления расходов

Основной принцип отнесения расходов к прямым или косвенным, следует из их названия.

Так, например, в косвенных расходах нельзя учесть оплату услуг субподрядчиков или переработчиков давальческого сырья, а также аренду и коммунальные платежи по производственным помещениям. Эти расходы напрямую связаны с производством, поэтому должны относиться к прямым.

Амортизация по основным средствам, которые предназначены для управленческих нужд, например, компьютеры, мебель, транспорт, — это косвенные расходы.

А вот с распределением амортизационных отчислений по зданиям, в которых одновременно расположены и производственные, и непроизводственные, придется потрудиться. Нужно сделать расчет.

Например, определить сколько процентов площади занято производственными помещениями, а сколько — непроизводственными и распределить расходы пропорционально.

Амортизационная премия — особый случай и по нему в налоговом учете предусмотрены свои правила.

Премию нужно учитывать как косвенный расход, включая случаи, когда она применяется при модернизации, реконструкции, достройке.

С арендными платежами проще: нужно учитывать прямое назначение предмета аренды. В частности, арендную плату за производственные помещения, за станки или компьютеры, которые используются в производстве, нужно отнести к прямым расходам.

Но если арендуемое помещение используется и для производства, и в непроизводственных целях, то также придется выполнять расчеты.

Важно описать способ распределения расходов по их долям и закрепить его в учетной политике. Это обезопасит организацию от возможных претензий со стороны проверяющих.

Еще раз подчеркнем: перечень прямых расходов нужно зафиксировать в учетной политике. Косвенные расходы описывать не обязательно. Все, что не отнесено к прямым расходам, будет отнесено к косвенным.

Отдельно стоит сказать о распределении расходов организациями, оказывающими услуги, так как у них такое распределение — условное.

Дело в том, что для целей налогообложения услуга — это деятельность, результат которой не имеет материального выражения.

Например, основным видом деятельности компании является предоставление помещений в аренду.

Помещение предоставлено в аренду по акту приема-передачи и на конец отчетного периода у арендодателя нет никакого незавершенного производства или незаконченных объемов работ. И у него нет необходимости распределять расходы каким-либо способом на стоимость принятых и непринятых арендаторами услуг за пользование объектом. Поскольку такой проблемы при осуществлении деятельности по предоставлению помещений в аренду просто нет.

Сразу списывать все расходы, и прямые, и косвенные, в уменьшение доходов налогоплательщикам, оказывающим услуги, разрешает абз. 3 п. 2 ст. 318 НК.

Но в то же время ст. 318 НК не освобождает такие компании от разделения расходов на прямые и косвенные. При заполнении декларации по налогу на прибыль в ней должны быть указаны и прямые, и косвенные расходы. Отражение только косвенных расходов может быть только при полном отсутствии доходов.