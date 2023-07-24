ЕГАИС начнет работать с МЧД. Как подготовиться

ЕГАИС — один из последних госпорталов, который наконец начинает тестирование машиночитаемых доверенностей и КЭП физлиц. К 1 сентября 2023 года новый порядок взаимодействия станет обязательным для всех. В статье рассказываем, что нужно знать участникам оборота алкогольной продукции.

Что такое МЧД и что такое ЕГАИС

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, создается и представляется в файле формата XML.

Главная задача МЧД — подтвердить, что сотрудник или внештатный работник, может подписывать электронные документы от имени организации.

ЕГАИС — это единая государственная автоматизированная информационная система, которая контролирует оборот спиртосодержащей продукции в России. Все, кто работает с крепким алкоголем, пивом, сидром, медовухой или пуаре, обязаны отчитываться в систему.

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Когда нужна МЧД для работы с ЕГАИС

С осени 2023 года машиночитаемые доверенности совместно с ЭЦП станут обязательными при взаимодействии бизнеса с государственными структурами. Без них работник не сможет сдать отчетность и подписать электронные документы от лица компании.

Сейчас МЧД уже принимают налоговая инспекция и Социальный фонд, также планируется внедрить новую схему на портал Росстата, Честного знака и ЕГАИС.

Сертификат КЭП для работы с ЕГАИС требуется всем участникам алкогольного рынка:

производителям спиртосодержащих напитков;

поставщикам;

объектам общественного питания;

розничным продавцам.

Электронная подпись нужна на двух этапах:

При авторизации нового пользователя в личном кабинете системы ЕГАИС (для формирования ключа RSA и установки УТМ — универсального транспортного модуля, который передает данные в систему). При последующей работе.

УТМ обращается к КЭП всякий раз при отправке или получении файлов из системы. В частности, электронный документооборот в ЕГАИС происходит, когда:

производитель алкоголя вносит данные о производстве и оптовой отгрузке продукции,

поставщик получает товар и оформляет поставку своим покупателям,

рестораны и розничные магазины — принимают алкоголь у поставщика и реализовывают его конечному потребителю.

Таким образом, все перемещения товара отображаются в информационной системе. До недавнего времени для оборота достаточно было КЭП организации, содержащей сведения о сотруднике-подписанте.

Но с 1 сентября с ЕГАИС работникам организации можно будет продолжить работу только при наличии:

сертификата электронной подписи физического лица,

машиночитаемой доверенности, оформленной от компании.

В отсутствие указанных документов система просто перестанет обслуживать пользователя (касается работников за исключением гендиректора, руководитель компании сможет работать без МЧД).

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Работа по внедрению МЧД в ЕГАИС уже началась

В июле 2023 г. планируется протестировать взаимодействие ЕГАИС с внешними информационными системами, которые используют МЧД. Сейчас дорабатывается УТМ, чтобы дать возможность формировать RSA-ключ участникам алкогольного рынка после загрузки электронной доверенности в систему.

Что важно знать:

Формирование, отзыв и получение сведений о МЧД для работы с ЕГАИС, будут происходить посредством специального сервиса ФНС, операторов ЭДО или аккредитованные УЦ. Выполнение этих действий через информационные ресурсы Росалкогольрегулирования невозможно.

Формат доверенности такой же, как размещен на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Этот образец является универсальным для всех систем.

Для определения полномочий работника следует пользоваться общим классификатором, созданным Минцифрой в соответствии с приказом №856.

Классификатор доступен на портале ЕСНСИ, однако сейчас он включает только идентификаторы для электронного документооборота с ФНС, Федеральным казначейством, ЦБ и Минстроем. В ближайшее время добавят полномочия по направлению документов в ФС РАР.

На сайте Росалкогольрегулирования появится специальный подраздел «МЧД», он будет содержать актуальные новости и поможет участникам алкогольного рынка быстрее адаптироваться к новым правилам.

Итак, функционал ЕГАИС будет полностью доступен к старту обязательного использования МЧД, т.е. к 1 сентября 2023 года. До этой даты еще действует переходный период, в течение которого компании могут подготовиться к новой схеме работы.

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Оборот алкогольной продукции в обход ЕГАИС (в т.ч. дальнейшая реализация товара при неактуальной КЭП и без машиночитаемой доверенности) грозит бизнесу крупными штрафами, конфискацией, лишением лицензии на продажу алкоголя, приостановкой деятельности и даже лишением свободы руководителя, если нарушения будут многократными.

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