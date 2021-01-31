Повод напомнить клиентам о себе: сегодня последний день, чтобы сдать…

Сегодня 20-ое число месяца и это не только крайний день для последнего отчета по ЕНВД, единой упрощенной декларации за 2021 год и годовой 4-ФСС на бумаге. Это отличный повод бухгалтеру-аутсорсеру напомнить потенциальному клиенту о своем существовании. Одно письмо или пост принесут пользу одновременно клиенту и бухгалтеру.

«Про СЗВ-ТД. В 2021 году отчет нужно сдавать не позднее следующего рабочего дня после кадрового мероприятия, если к вам устроился на работу новый сотрудник, или, наоборот, кто-то уволился. В прочих случаях срок — до 15 числа следующего месяца.»

Так просто и ненавязчиво может звучать информационная рассылка, с пользой для клиента и для продвижения вашего бизнеса.

Подобные напоминалки эффективно действуют на потенциальных, действующих и даже ушедших клиентов.

Приемы полезной рекламы в социальных сетях

Начнем обзор эффективных приемов с полезных постов, которые вы можете разместить на площадках соцсетей.

Ваша цель: мотивировать подписываться на аккаунты в соцсетях. Подписчиков мотивировать на заказ услуг.

Для этого отлично подходят регулярные посты. Частоту публикаций вы регулируете, исходя из своих возможностей и потребностей аудитории.

Возможные темы для публикаций:

напоминания о важных событиях (сроки сдачи отчетности и уплаты налогов);

новости законодательства;

примеры расчета налогов.

В каждом посте попутно предлагайте свои услуги, если что-то в публикации осталось непонятным. Оставляйте небольшую недосказанность, провоцируя задать вопрос. Полезные и правдивые статьи отрекламируют вас и составят мнение, как о профи в своем деле. А значит рост числа заинтересованных подписчиков вам гарантирован.

В соцсетях есть возможность настроить таргетинг. Выбранный пост площадка будет показывать только подходящей горячей или теплой аудитории. Найти свою аудиторию вы можете самостоятельно или с помощтью SMM-специалистов и таргетологов.

В Школе бухбизнеса мы целых два модуля курса уделяем продажам — в первом учим маркетингу и привлечению клиентов, во втором — системе и методикам продаж. Огромное количество ошибок как у начинающих, так и у опытных аутсорсеров возникают именно из-за неверного продвижения их услуг. О некоторых проблемах, связанных с психологией, мы уже рассказывали в прошлой статье.

Полезная e-mail рассылка

Для подключения автоматической рассылки на e-mail потенциальных клиентов сначала нужно добыть их адреса. В этом вам помогут приемы «полезной рекламы» в соцсетях, а также публикация в интернете на сайте или блоге различных полезных материалов:

чек-листы по проверке бизнеса или сбору документов для возврата налогов;

методички по заполнению отчетности;

календари с указанием сроков сдачи отчетности и уплаты налогов;

многое другое, что связано с услугами, которые вы предоставляете.

В обмен за скачивание информации пользователи оставляют свой обратный электронный адрес. Теперь на регулярной основе вы можете снабжать их полезной и ценной информацией с напоминанием о себе, и подогревая интерес к своим услугам.

Отсутствие ценности рассылки для клиента отправит ее в спам. Поэтому тщательно продумывайте содержимое письма, в первую очередь оно должно нести пользу подписчику. Избежать попадания в спам помогают также специальные программы (например, в Outlook — Send Personally).

Не лишним будет добавить контрольные звонки для уточнения потребности в ваших услугах. Так вы сможете актуализировать предложение, предлагая различные варианты сотрудничества.

В каждом письме оставляйте триггер для обратной связи:

Это может быть вопрос или опросник;

Интрига. Основная новость может быть до конца не раскрыта, тогда для уточнения дополнительной информации читающему нужно с вами связаться, перейти на сайт или в блог.

Таким образом, вы получаете заинтересованного потенциального клиента. При умелом консультировании его можно перевести из перспективного клиента в действующего.

Публикация чек-листов и методичек для заполнения каких-либо заявлений и отчетов будет свидетельствовать о вашем профессионализме и квалификации. Но может возникнуть ситуация, когда письмо прочитает действующий бухгалтер организации и воспользуется вашим трудом бесплатно. Поэтому важно, чтобы корреспонденция доходила до ИП и руководителей.

Действующих клиентов тоже не забывайте и уделяйте им внимание. Для них всегда найдется подходящая дополнительная услуга.

Для улучшения результатов рассылки классифицируйте темы по видам клиентов. Даже потенциальных клиентов можно разделить на несколько групп в зависимости от того, на какой стадии сотрудничества они находятся.

Эффект от информационной рассылки будет тогда, когда основной акцент сделан на действительной пользе для получателя. Реклама ваших услуг должна быть ненавязчивой, логичной, понятной и уместной. Клиенты на ведение бухгалтерии зреют довольно долго, толчком может послужить проблема бизнесе. Тогда первому, к кому они обратятся, будете именно вы.

Существуют бесплатные инструменты для привлечения клиентов. Еще раз напомню, что о них и других полезных для аутсорсера фишках, вы можете узнать на моем YouTube-канале: