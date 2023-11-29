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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Вся правда о франшизе BILLPROF

Честный и откровенный разговор, кому подойдет франшиза, кому не стоит в нее вступать, и самое главное — какие наши планы на ее развитие. Раскрываем нашу бизнес–модель.
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Вся правда о франшизе BILLPROF
Иллюстрация: pikisuperstar/freepik

Начало пути

Все началось в Красноярске с того, что в далеком 2014 году мы с Анатолием выстроили систему бух. агентства. Это была определенная бизнес модель, которая начала эффективно работать.

Мы выбрали четкий сегмент рынка и определенную целевую аудиторию: небольшие компании, примерно до 5 человек штата, которым нужна была одна услуга — бухгалтерское сопровождение и никаких сложных дополнительных услуг.

Дальше мы наняли бухгалтеров полного цикла, которые вели от 20 до 40 небольших компаний и максимально автоматизировали процесс: установили CRM  систему и наладили поток клиентов, запустив различные каналы продаж. Эта система довольно быстро начала работать максимально самостоятельно и мы, конечно, захотели масштабироваться.

Мы открыли еще один офис в Красноярске, затем еще один в Новосибирске. И дальше мы поняли, что просто открывать дальше офисы не очень хорошая идея, потому как это нужно было ездить по разным городам самим или нанимать людей, что не очень удобно. И единственный вариант масштабирования компании, который мы тогда для себя увидели — это открытие франшизной сети.

И в 2015 мы начали упаковывать франшизу, писать методологию и готовиться. В феврале 2016 года в городе Красноярск мы открыли первый франчайзи с Верой и она успешно работает до сих пор! 

Итак, почему же тогда франшиза была удобной для нас?

Первое — это потому что вскладчину было очень удобно покупать разное программное обеспечение и нанимать таких штатных специалистов, как системный администратор. Когда ты один — это очень дорого, когда вместе — намного легче. Именно это и было главным стимулом к организации франшизной сети.

И второе — это то, что мы сразу становимся масштабными, а значит более привлекательными для клиентов и для сотрудников. Доверия и лояльности гораздо больше у большой федеральной компании, чем у маленькой. Соответственно конверсия привлечения клиентов больше.

И это основные плюсы, из-за которой франшизы остается привлекательной историей для нас и почему мы продолжаем ее развивать.

Что сейчас получают наши партнеры франчайзи, вступая в  BILLPROF

  • Технологию работы  BILLPROF — базу знаний,  накопленную за 10 лет, которая поможет построить успешный бухгалтерский бизнес. И выйти на прибыль за 5 месяцев.

  • Наименование, бренд и фирменный стиль.

  • Маркетинговые инструменты для привлечения заявок.

  • Файловый сервер, сервер 1С.

  • CRM-систему  Bitrix 24, настроенную для бухгалтерского бизнеса (эксклюзивная разработка  BILLPROF).

  • Систему продаж.

  • Систему обучения и стажировки для менеджера по продажам.

  • Система расчета ценообразования.

  • Таблицы для оцифровки бизнес показателей.

  • Персональный сайт для вашего офиса.

  • Юридическую документацию, направленную на защиту Вашего бизнеса.

  • Опытного куратора, сопровождающего Вас с момента запуска офиса.

  • Более 1000 инструментов (таблиц, регламентов, инструкций, готовых решений), с ежемесячным обновлением.

  • Участие в тренингах, обучениях и корпоративах.

  • Окружение успешных предпринимателей, достигших отличных результатов.

Честно скажу про минус франшизы: из-за того, что мы крупная компания, мы не такие поворотливые, как маленькое бух агентство, и любые новшества внедряются чуть дольше.

Хочу еще отдельно сказать кому формат франшизы не подходит — это те, кто не хочет расти, не хочет внедрять автоматизацию и новые технологии. Тем, кто не хочет работать в команде!

О перспективах

Сейчас я работаю с бизнес–тренером, это бывший президент Альфа-банка, который работал с крупнейшими клиентами и мы очень рады, что начали с ним работать. 

Мы планируем внедрять новые технологии, которые позволят в дальнейшим расти нашим франчайзи не только до миллиона, но и до миллиарда. Соответственно, впереди нас и наших партнеров ждет масштабирование и крутые перемены. А вот будете ли вы развиваться и расти с нами, решать только вам.

Для тех, кто не хочет откладывать свое развитие на потом, дарю финансовую модель! Ответь на 3 вопроса и забирай совершенно бесплатно!

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БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

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Комментарии

1
  • Логотип okorsh
    okorsh 9 минут назад

    Руководитель

    Все, что даёт данная франшиза - это трата кровно заработанных денег. Вывеска ничего не даёт вообще. Из того, что за эти деньги можно получить: доступ в бухгалтерский корпоративный чат, коих бесплатно куча, несколько шаблонов документов, пара договоров о неконкуренции и об оказании услуг. Работаешь сам, программист свой, программа и все проблемы свои. Никаких плюсов вообще. 

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