Как предпринимателю уменьшить УСН и патент на страховые взносы в 2024 году. Новые правила и примеры

ИП и организации привыкли уменьшать налог УСН «доходы» и патент на уплаченные взносы. Но недавно ситуация изменилась, и в 2024 году налог уменьшают на взносы по новым правилам. В статье разбираем изменения, приводим примеры уменьшения налога по УСН и патенту и объясняем, как пересчитать налог с учетом новых правил.

Как предприниматели уменьшали налог на взносы раньше?

До конца июня 2023 года предприниматели ориентировались на два способа зачета взносов в счет налога:

перечисляли взносы на ЕНС и отправляли заявления о зачете переплаты в счет взносов

или

перечисляли взносы отдельными платежками по соответствующим КБК.

В июле 2023 президент подписал закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который изменил для ИП на УСН и ПСН правила уменьшения налога (авансовых платежей) на сумму страховых взносов.

Важно! Новая норма распространилась задним числом на весь период 2023 года и действует теперь. О ней и пойдет речь в статье.

Что изменилось в порядке уменьшения налога на страховые взносы ИП

Если ранее взносы в уменьшение налога брались по факту оплаты, то с принятием изменений фактическая уплата взносов стала не важна, а налог уменьшается на взносы, подлежащие уплате в соответствующем налоговом периоде, независимо от даты осуществления платежа.

Как уточняется в письме ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, теперь для уменьшения налога не нужно:

представлять заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате взносов.

иметь переплату на ЕНП.

Порядок зачисления взносов в 2024 году

Согласно новым правилам, налог по УСН и патенту за 2023 год можно уменьшить:

на фиксированную часть за 2023 год в размере 45 842₽;

на оплаченные в 2023 году взносы прошлых лет, в том числе погашенную задолженность;

на переменную часть взносов в виде 1% с доходов свыше 300 000₽ за 2023 год (см. письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@).

В 2024 году в уменьшение авансов можно взять:

фиксированную часть за 2024 год в размере 49 500₽;

1% за 2023 год, если его не учитывали в 2023 году;

просроченные взносы прошлых лет, которые оплатите в 2024.

Когда бы вы ни отправили взносы на ЕНС, их спишут только после указанных сроков уплаты. Взносы за сотрудников по-прежнему платят ежемесячно.

Напомним, что ИП без сотрудников уменьшают налог полностью, а ИП с сотрудниками и все ООО — только на 50%. Это норма осталась неизмененной.

Важно! При отправке на ЕНС взносов, которые планируете зачесть в счет аванса УСН или патента, на счете не должно быть отрицательного сальдо, или налоговой недоимки. По новым правилам из любой суммы, поступающей на ЕНС, налоговики прежде всего списывают налоговые недоимки прошлых периодов. А значит сумма, предусмотренная в зачет взносов, может покрыть старый долг.

Пример 1: ИП на УСН без сотрудников

ИП Курочкин получил от заказчиков 500 000₽ в первом полугодии.

Авансовый платеж по УСН = 500 тысяч х 6% = 30 000₽

Из этой суммы ИП Курочкин вычел страховые взносы — всего 49 500 рублей. Выходит, что авансовый платеж по УСН за полугодие равен нулю, и платить его не нужно.

Пример 2: ИП на УСН с сотрудниками

С начала года до конца июня ИП Бережная заработала 600 000₽ и заплатила 50 000₽ взносов — за себя и за одного сотрудника.

Авансовый платеж по УСН = 600 000₽ х 6% = 36 000₽

Так как у ИП Бережной есть сотрудники, она может уменьшить налоговый платеж только наполовину. В итоге аванс по УСН за полугодие равен 18 000₽.

Важные нюансы уменьшения УСН 6% на взносы ИП в 2024 году

Нюанс 1

Как мы писали выше, по новым правилам налог уменьшается на сумму страховых взносов, которые подлежат уплате в соответствующем налоговом периоде. При этом взносы считаются подлежащими уплате в конкретном налоговом периоде, даже если дата их уплаты в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК переносится на первый рабочий день следующего года.

Эти же правила применяются и в отношении дополнительных взносов, которые уплачиваются в размере 1 % с доходов свыше 300 000₽. Они уменьшают налог того периода, в котором подлежат уплате.

Пример: по итогам 2023 года доход ИП составил 800 000₽. Соответственно, не позднее 01.07.2024 он должен перечислить в бюджет дополнительную сумму взносов в размере 5 000₽ (1 % х (800 000₽ – 300 000₽)). Соответственно на 5 000₽ предприниматель сможет уменьшить налог при УСН (авансовый платеж) как за 2024, так и за 2023 год, но только один раз.

В наше агентство часто обращаются с вопросом: обязательно платить взносы поквартально, чтобы уменьшить налог на УСН?

Мы рекомендуем платить раз в квартал, чтобы постепенно уменьшать налог. Если заплатить взносы в конце года, может возникнуть переплата на ЕНС.

Нюанс 2

Есть переходный период: в 2023-2025 годах разрешено взять в уменьшение УСН взносы, которые были уплачены за периоды до 2023 года, в том числе с опозданием.

Пример: ИП 22.01. 2024 погасил задолженность по страховым взносам за 2022 год. На эту сумму он вправе уменьшать авансовые платежи (единый налог) по УСН с I квартала 2024 года.

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Важные нюансы уменьшения патента на взносы ИП в 2024 году

ИП на ПСН вправе уменьшить стоимость патента на страховые взносы, которые подлежат уплате в календарном году действия патента независимо от факта их уплаты в период действия патента.

Как и прежде, плательщики ПСН должны подавать уведомление об уменьшении стоимости патента на страховые взносы. Форма этого уведомления утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.

Как правильно подать уведомлением? Есть несколько вариантов:

отнести в налоговую лично;

отправить по почте с описью вложения;

в электронном виде через оператора ЭДО, если есть квалифицированная электронная подпись.

Теперь перейдем непосредственно к нюансам, которые важно учитывать в 2024 году:

Нюанс 1

Если в 2023 предприниматель действовал по рекомендациям контролирующих ведомств (подал заявление о зачете для уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов), то в 2024 году предпринимать дополнительных действий не надо.

Нюанс 2

Для ИП на ПСН также действуют переходные положения об уменьшении в 2023–2025 годах суммы патента на сумму задолженности по страховым взносам, уплаченную после 01.01.2023 за налоговые периоды до 2023 года.

Если в 2023 году вы погасили долги по взносам за 2022 год, их можно будет учесть в уменьшение налога за 2023 год. Аналогично это будет работать и в 2024 и 2025 годах — можно будет уменьшить налог на взносы за прошлые годы, которые перечислены в 2024 или/и 2025 году.

Нюанс 3

ИФНС пересчитает сумму налога, если налогоплательщик уменьшил патент на сумму страховых взносов большую, чем исчислена в этом календарном году и при этом:

утратил статус ИП (т. е. снялся с учета в этом качестве);

в период действия патента перешел на НПД (т. е. стал самозанятым);

появились периоды, за которые ИП не должен уплачивать страховые взносы (например, период, в котором приостановлен статус адвоката).

Перерасчет производится не позднее двух лет со дня окончания срока действия патента, в отношении которого установлено такое превышение. В этом случае налоговая направит налогоплательщику через личный кабинет уведомление о произведенном перерасчете, а при отсутствии (прекращении) у него доступа к личному кабинету — по почте заказным письмом.

Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и патента

Взносы за ИП важно распределять между УСН и патентом пропорционально доходам. ИП без сотрудников Минфин разрешает полностью уменьшить один из налогов (п. 3.1 ст. 346.21 и п. 1.2 ст. 346.51 НК). Тут выбор за вами.

Пример: Ирина совмещает УСН и патент. За годовой патент на 2024 год ей подлежит уплатить 65 000 ₽ в срок до окончания действия патента. А 1 июля уплатила дополнительные страховые взносы 1% за 2023 год — 5000 ₽, и задолженность по фиксированным взносам за 2022 год — 10 000 ₽. На эти уплаченные взносы Ирина решила уменьшить стоимость патента за 2024 год. То есть всего за патент она заплатит только 50 000 ₽ (65 000 ₽ − 5000 ₽ − 10 000 ₽).

Если у вас есть сотрудники, то взносы учитывайте в налоге того бизнеса, в котором они заняты. Налог УСН можно уменьшить только на взносы за сотрудников, которые работают в деятельности по УСН. И так же с патентом.

Важно! Следите, чтобы общая сумма к уменьшению не превышала суммы уплаченных страховых взносов.

Выводы: что нужно запомнить предпринимателям

Порядок уменьшения налогов по УСН 6% и ПСН на страховые взносы ИП за себя изменен. Теперь фактическая уплата взносов не важна, а налог уменьшается на взносы, подлежащие уплате в соответствующем налоговом периоде, независимо от даты осуществления платежа.

Согласно новым правилам, предпринимателям для уменьшения налога не нужно: представлять заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате взносов. иметь переплату на ЕНП.

При отправке на ЕНС взносов, которые планируете зачесть в счет аванса УСН или патента, на счете не должно быть отрицательного сальдо, или налоговой недоимки.

Есть переходный период: в 2023-2025 годах разрешено взять в уменьшение УСН и патента взносы, которые были уплачены за периоды до 2023 года, в том числе с опозданием.

ИФНС сделает перерасчет налога, если предприниматель уменьшил патент на сумму страховых взносов большую, чем исчислена в этом календарном году и при этом утратил статус ИП и/или перешел на НПД в период действия патента

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