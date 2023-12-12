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Страховые взносы

Страховые взносы и предельная база в 2024 году

Работодатели уплачивают взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также взносы на травматизм. Порядок их расчёта и уплаты меняется каждый год, и 2024 не стал исключением. В статье расскажем, какой процент с отчислений работникам нужно будет переводить в государственные службы в новом году.
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Страховые взносы и предельная база в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Предельная база и размер страховых взносов в 2024 году

С нового года проценты для исчисления страховых взносов не изменятся, а вот предельная база для определения этих процентов — да. Напомним, что в этом году была установлена единая база для расчёта взносов, которая составила 1 917 000 ₽.

Если в течение одного года суммарные выплаты работнику нарастающим итогом превышают эту сумму, то работодатель использует пониженный коэффициент для расчёта взносов — 15,1%. Такой процент применяется для расчёта взносов с выплат, превышающих единую базу, начиная с месяца, следующего за месяцем превышения.

Например, если в октябре сумма всех выплат работнику превысила 1 917 000 ₽, то с последующих выплат в ноябре и декабре выплачивается 15,1% взносов.

Если же сумма выплат не превысила единую базу, работодатель уплачивает 30% от суммы выплат работнику каждый месяц.

С 1 января 2024 года правительство устанавливает новый размер единой предельной базы. Она составит 2 225 000 ₽ (постановление Правительства России от 10.11.2023 № 1883). Такая величина базы обусловлена средней заработной платой в РФ, увеличенной в 12 раз, и применённого к ней коэффициента 2,3. 

Это значит, что если зарплата сотрудников в компании ниже среднего, то работодатели будут платить 30% от выплат работникам весь год без возможности снижения процента.

Такой размер базы, так же как и в 2023 году, установлен на следующие виды обязательного страхования: пенсионное, медицинское и ВНиМ.

Дополнительные и пониженные тарифы в 2024 году

Взносы по дополнительным тарифам исчисляются по установленным процентным ставкам в независимости от того, превысила ли сумма всех выплат сотрудникам предельную базу, или нет. Дополнительные тарифы варьируются от 0% до 8%, их полный список представлен в ст. 428 НК РФ.

Что касается пониженных тарифов для МСП, IT-компаний и других организаций, то единая база для исчисления взносов имеет значение: 

  • Если сумма выплат превысила единую базу, то взносы с последующих выплат не начисляются. 

  • Если сумма выплат осталась в рамках предельной базы, взносы начисляются по установленному тарифу. 

Полный список плательщиков, которые применяют пониженные тарифы, представлен в ст. 427 НК РФ.

Scloud рекомендует рассчитывать страховые взносы в 1С: ЗУП в облаке. Программа автоматически рассчитает взносы по общим, пониженным или дополнительным тарифам. А также учтёт все изменения законодательства и процентных ставок в 2024 году.

Взносы на травматизм в 2024 году

Взносы на травматизм не зависят от предельной базы и уплачиваются в соответствии с утверждёнными тарифами. Согласно ФЗ от 27.11.2023 № 549-ФЗ, тарифы взносов на травматизм в 2024 году останутся такими же, как и в 2023 году.  

Тарифы устанавливаются на основе класса профессионального риска, который, в свою очередь, определяется по основному виду деятельности компании. Всего применяется 32 тарифа, процентные ставки которых варьируются от 0,2% до 8,5%. Их полный список представлен в ст. 1 N 179-ФЗ.

Плательщики, применяющие АУСН, уплачивают фиксированную сумму взносов на травматизм без применения тарифов. В 2024 году сумма взносов на травматизм составит 2434 ₽.

Сроки перечисления страховых взносов в 2024 году

В 2024 году для уплаты взносов действуют те же сроки, что и в 2023 году:

  • Для взносов на медицинское, пенсионное страхование и на ВНиМ — до 28-го числа месяца, следующего за отчётным.

  • Для взносов на травматизм — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

Общие страховые взносы переводятся в составе ЕНП и поступают в ИФНС, а взносы на травматизм уплачиваются отдельными платёжками в Социальный фонд России. 

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