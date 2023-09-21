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Самозанятые

Как отвечать на требования ФНС о сотрудничестве с самозанятыми

Бывает, что ИП и руководители компаний получают требования от налоговой: ФНС просит что-то заплатить или пояснить. Зачем их присылают, причем тут самозанятые и что с этим делать, — разбираемся в статье.
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Как отвечать на требования ФНС о сотрудничестве с самозанятыми
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что это за требование 

Компаниям выгодно работать с самозанятыми, потому что за них не нужно платить НДФЛ и страховые взносы — самозанятый сам заплатит 4 или 6% от суммы дохода. Из-за такой выгоды компании могут злоупотреблять и оформлять сотрудников по самозанятости, а не по трудовому договору.

Если налоговая посчитает, что произошла подмена трудовых отношений, она может потребовать пояснения. 

Что будет, если не ответить на требование

Если проигнорировать требование о предоставлении документов, за каждый документ вы заплатите 200 рублей.

Если не предоставить информацию о сделке, которую запросила налоговая, заплатите штраф от 5000 до 10 000 рублей. Если в течение года повторно проигнорировать требование налоговой, придется заплатить штраф 20 000 рублей. 

Почему присылают требование 

Налоговая в принципе интересуется компаниями, которые работают с самозанятыми. А если есть какой-то намек на трудовые отношения, — точно не пройдёт мимо. 

В письме № ЕА-4-15/4674 налоговая описала признаки нелегальной схемы работы. Подробнее о них — читайте в нашей статье.

Наглядный пример: вы работаете с  рекламщиком, который один раз настроил рекламу, а остальное время следит за ней и корректирует — логично не нанимать его по трудовому договору. Но если в договоре вы пропишете, что исполнитель каждый месяц раз в две недели получает оплату 10 тысяч рублей и вы даёте ему в аренду компьютер, — это повод заподозрить вас в подмене трудовых отношений.  

Какие еще доказательства нарушений могут использовать налоговики: 

  • оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал прихода и ухода сотрудников, 

  • график работы, отпусков, направление в командировку,

  • подписанные работником документы по охране труда,

  • товарные накладные, счета-фактуры.  

ФНС может запросить пояснения, если в компании мало сотрудников, но при этом ее деятельность требует наличие полноценного штата

Например, онлайн-магазин не может работать только по договорам ГПХ с копирайтером и маркетологом. На постоянной основе там должны быть онлайн-консультанты, продавцы или упаковщики. 

Что будет, если нарушения подтвердят

За подмену трудовых отношений придётся заплатить 13% НДФЛ, пенсионные и страховые взносы с каждой оплаты самозанятому. И штраф: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. 

За какое время нужно ответить

  • Требование пришло на почту — в течение 6 дней отправить квитанцию о приеме. Если не сделать этого, через 10 дней налоговая заблокирует расчётный счет. Когда отправите квитанцию, у вас есть 5 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения и 10 дней, чтобы предоставить документы.

  • Требование пришло бумажным письмом — считается, что вы его получили на шестой день. Если почта задержала его, то это проблема налогоплательщика. 

  • А еще вас могут пригласить в налоговую. Тогда нужно расписаться о получении требования и предоставить информацию в течение 5—10 рабочих дней.

Как ответить на требование 

Регламента как такового нет, поэтому отвечать нужно в свободной форме, но убедительно.

Главная задача ИП или руководителя компании — доказать, что самозанятый не заменяет сотрудника  в компании.

То есть предоставить договор, в котором нет признаков трудовых отношений. И закрепить чеками об оплате, актами выполненных работ и перепиской с самозанятым. 

Какие документы собрать для доказательства

Договоры, акты, накладные, которые могут подтвердить сделки. Также могут пригодиться переписки с самозанятым. Если исполнитель создает материальные ценности, например, шьет одежду — документы о доставке, приемке и списанию. 

В чеках должно быть указано название работ или услуг, которые выполнял самозанятый. То есть должно быть «Настройка рекламы» или «Пошив платья», а не «Услуги самозанятого».

Если работы описаны невнятно, придется предоставить другие документы. Но самое важное договор с самозанятым

Как еще можно доказать легальность отношений с самозанятым

  • Работа в принципе не подразумевает трудовых отношений.

Предположим, вам нужно было покрасить стены в офисе. Для этого вы наняли маляра. Понятно, что это разовая работа, не нужно перекрашивать стены каждый месяц. И этим аргументом можно доказать, что нет смысла заключать с ним трудовой договор. 

  • Справка самозанятого о постановке на учет.

Если в ней указано, что самозанятый встал на учет за несколько месяцев до составления договора, это тоже может быть доказательством. 

  • Поиск исполнителей на фриланс-платформах.

Если бы вам был нужен постоянный сотрудник, вероятно, вы бы пошли на сайт по поиску работы. 

  • Административные отчеты.

Графики работы, отпусков, отчеты о приходе и уходе работников, командировочные документы, акты медосмотра, отчеты о проверке знаний по охране труда, — все это можно использовать. Покажите, что в этих документах есть только имена тех, кто работает по трудовому договору.

Как отвечать на уведомления от ФНС о сотрудничестве с самозанятыми

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