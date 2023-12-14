Как составить договор с самозанятым иностранцем (образец)

Чем отличается договор с самозанятым иностранцем от договора с гражданином РФ? Что в нём важно прописать и можно ли обойтись без него? Разбираемся в статье.

Сразу обрадуем: договор с самозанятым иностранцем почти ничем не отличается от договора с гражданином России, по сути разница только в одном пункте. Но обо всём — по порядку.

Напомним, что вы можете оформить договор ГПХ с самозанятым гражданином Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Украины, Донецкой Народной Республики, а также Луганской Народной Республики. Однако есть исключение: самозанятый не может работать с компанией, если он уволился из неё меньше 2 лет назад.

Какие документы потребуются для заключения договора

Паспорт иностранного гражданина.

ИНН для проверки статуса самозанятого.

справку из приложения «Мой налог».

А что насчёт разрешения на работу и патента?

Иностранным гражданам эти документы нужны, чтобы работать в РФ. Но, во-первых, граждане ЕАЭС при регистрации статуса самозанятого обязаны получить РВП или ВНЖ. С этими документами работать можно без патента. Во-вторых, гражданам ЕАЭС в принципе не нужно получать разрешение на работу.

Что необходимо включить в договор

Как и при работе с гражданином России, здесь подойдёт любой договор ГПХ: подряда, возмездного оказания услуг или авторского заказа.

Главное — не забыть про следующие пункты:

Обязательно укажите, что к договору применяются законы РФ. В противном случае в спорных ситуациях исполнитель может потребовать применить право страны по месту жительства.

Это единственный пункт, который отличает договор с самозанятым иностранцем от договора с гражданином России.

Пропишите, что иностранец — самозанятый. Это будет одним из доказательств того, что вы работаете не с простым физлицом. Можно сформулировать так: «Исполнителей является плательщиком налога на профессиональный доход (НПД)».

Добавьте пункт о том, что исполнитель обязуется формировать чеки в приложении «Мой налог» и передавать их вам. Больше об этом — здесь.

Также упомяните, что за аннулирование чека без согласования с вами исполнитель обязан возместить убытки. Иногда при помощи аннулирования самозанятые уходят от налогов, и тогда вся ответственность ложится на заказчика — так что вам следует подстелить соломку.

Укажите, что исполнитель обязан сообщить об утрате статуса самозанятого. Добавьте, что в противном случае он обязан возместить возможные убытки заказчику.

Если вы не хотите разборок с ФНС: что не нужно включать в договор

А теперь остановимся подробнее на том, что не следует включать в договор. Главное правило — договор не должен содержать признаков трудовых отношений (как со штатным работником). Иначе налоговая может признать договор ГПХ трудовым — это называется переквалификацией договора. Что чревато штрафами — и не только ими.

Когда договор ГПХ с самозанятым иностранцем могут признать трудовым

В целом налоговая и Роструд приноровились к тому, чтобы вычислять тех работодателей, которые подменяют трудовые отношения самозанятостью. Так что следует быть максимально аккуратными.

Что может насторожить налоговую:

в компании резко сократилось количество сотрудников и отчётов в налоговую;

самозанятый работает только с одним заказчиком;

исполнитель регулярно получает выплаты в один и тот же день. Особенно если сроки совпадают с выплатами зарплат штатным сотрудникам, а сам размер выплат — не меняется;

договор ГПХ заключен на длительный срок или постоянно продлевается на тех же условиях;

заказчик предоставил оборудование самозанятому;

нет подписанных актов выполненных работ;

у исполнителя есть доступ к корпоративным аккаунтам заказчика.

Чем опасна переквалификация договора из ГПХ в трудовой: штрафы и другие последствия

По закону налоговые инспекторы могут обратиться в суд, если заподозрят, что вы работает с исполнителем не как с самозанятым. К слову, обратиться в суд может и сам исполнитель, если решит пожаловаться.

Если сделку признают притворной и договор переквалифицируют в трудовой, вам придётся выплатить исполнителю всё, что полагается (и полагалось) по трудовому кодексу: НДФЛ и страховые взносы за всё время, что самозанятый работал с вами.

Плюс работодателя и должностных лиц могут привлечь к административной ответственности за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми) и оштрафовать.

Штрафы за подмену трудового договора договором ГПХ:

от 10 000 до 20 000 ₽ — для должностных лиц;

от 5000 до 10 000 ₽ — для предпринимателей;

от 50 000 до 100 000 ₽ — для организаций.

Штрафы за повторное нарушение:

дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет — для должностных лиц;

от 30 000 до 40 000 ₽ — для предпринимателей;

от 100 000 до 200 000 ₽ — для организаций.

Можно ли обойтись без договора с самозанятым иностранцем

Тут всё просто: если вы не хотите проблем с законом, то нельзя. Как минимум вы будете обязаны предоставить копию договора при уведомлении МВД о начале сотрудничества с самозанятым иностранцем. Без этого вы просто не сможете работать легально.

Что будет, если вы не уведомите МВД о сотрудничестве с самозанятым иностранцем или сделаете это неправильно

Тут есть два варианта: штраф или приостановление деятельности. Обращаем внимание, что компанию могут привлечь к ответственности в течение года с момента неподачи уведомления. Подробнее о том, как уведомить МВД, мы рассказывали здесь.

🔥🦃🔥 Если вы неправильно заполните форму уведомления или подадите в МВД устаревший бланк вместо нового, то наказание будет таким же, как и при неподаче заявления. От себя добавим, что самая частая ошибка — это заполнение устаревшего бланка. МВД время от времени вносит изменения в бланк, так что важно проверять его на актуальность.

За что могут оштрафовать:

за неуведомление МВД о заключении или расторжении договора;

за неуведомление о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту;

за нарушение сроков уведомления: по закону вы обязаны уведомить МВД в течение трёх рабочих дней с момента заключения или расторжения договора.

А теперь посмотрим на сами штрафы.

Ответственность для юрлиц

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области — штраф от 400 000 до 1 000 000 ₽ или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 календарных дней.

В других регионах — штраф от 400 тысяч или 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 календарных дней.

За нарушения при подаче уведомления о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту — штраф от 400 тысяч до 1 млн рублей вне зависимости от региона.

Ответственность для ИП и граждан

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области — штраф от 5 до 7 тысяч рублей.

В других регионах — штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Шаблон договора с самозанятым иностранцем

Прикрепляем шаблон договора . Цветом выделено то, что нужно обязательно заполнить, а остальной текст — можно оставить таким же или адаптировать под себя.

Если остались вопросы, пишите их в комментариях — будем разбираться.

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