Первое собрание кредиторов: полезные советы

Арбитражный управляющий: «свой» или «чужой»?

Общеизвестно, что «свой» арбитражный управляющий — залог успеха. При «упрощенном» банкротстве, когда процедуры наблюдения нет, отстранение управляющего практически невозможно. Разве что получится доказать, что он допустил нарушения законодательства о банкротстве. Такая схема чаще всего применяется в отношении ликвидируемого или отсутствующего должника.

При стандартной процедуре смена арбитражного управляющего, предложенного заявителем, возможна именно на первом собрании. Причем требуется большинство голосов. Поэтому на первом собрании и должник, и кредитор(-ы) имеют возможность обеспечить контроль над всей процедурой.

Дело о несостоятельности — сложный и многоступенчатый вопрос. Ориентироваться в нем под силу только опытному профессионалу. Клиенты АКГ «Созидание и Развитие» могут быть уверенными в том, что их интересы в процессе банкротства на 100% защищены.

Затянуть — и не допустить

Закон о банкротстве не разъясняет, что арбитражный управляющий обязан извещать о первом собрании кредиторов лицо, требование которого не включено в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания.

На практике часто происходит следующее: арбитражный управляющий совместно с кредитором, его заявившим, намеренно затягивают рассмотрение требований кредиторов, чтобы не допустить их к участию в первом собрании.

Арбитражный управляющий может заявить об отложении рассмотрения дела о банкротстве по существу и не проводить первое собрание кредиторов без участия иных кредиторов, чьи требования по существу еще не рассмотрены (п. 6 ст. 71 № 127-ФЗ закона о банкротстве).

Настаиваю на «своем» арбитражном управляющем!

На практике нередки и такие случаи:

дело о банкротстве должника возбуждено по заявлению одного из его кредиторов;

он протаскивает «своего» арбитражного управляющего;

против него возражают и сам должник, и иные кредиторы;

мнение кредиторов суд не учел и утвердил предложенную заявителем кандидатуру.

И заявителю, так и «его» арбитражному управляющему очевидно, что на первом же собрании другие кредиторы будут настаивать на иной кандидатуре арбитражного управляющего.

Чтобы затянуть вопрос рассмотрения судом требований иных кредиторов имеется масса инструментов:

многочисленные ходатайства об истребовании доказательств;

ссылки на аффилированность кредиторов и должника;

отводы суду.

Все они с успехом применяются. После чего осталось сделать немного: на совершенно законном основании (абз. 2 п. 1 ст. 72 № 127-ФЗ закона о банкротстве) арбитражный управляющий назначает первое собрание кредиторов на дату за две недели до окончания процедуры наблюдения и извещает об этом единственного конкурсного кредитора (само собой, заявителя).

Осталось еще немного потянуть время и добиться отложения судебного заседания. Например, со ссылкой на необходимость представить дополнительные, пока отсутствующие доказательства. И есть возможность провести первое собрание кредиторов с участием единственного конкурсного кредитора (заявителя). А он, само собой, проголосует «за» утверждение кандидатуры временного управляющего в качестве конкурсного управляющего должника.

Таким изящным образом можно лишить кредиторов возможности реализовать право заявить о запрете на проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения их требований по существу.

Игры с уведомлениями

Управляющий назначает дату собрания, направляет всем лицам, имеющим право участвовать в нем, уведомления. А потом просто публикует уведомление на Федресурсе, изменив дату и (или) время собрания на более ранние.

Подобная комбинация, отметим, возможна на любом этапе банкротства. Все выглядит законно, но глобально лишают кредиторов надежды получить максимальное удовлетворение.

Где эта улица?

Нередко местом проведения ключевых мероприятий — прежде всего первого собрания, — назначаются загадочные места, которые с первого раза не найдешь.

Например, какое-нибудь строение с невнятным адресом, расположенное в промзоне.

Расчет прост: если «неугодный» кредитор не найдет вовремя данное помещение, то или опоздает на собрание, или вообще не примет участие в нем. В судебной практике есть еще более вопиющие случаи, например, первые собрания кредиторов проходили вообще не по месту нахождения должника, а то и в другом регионе (см., например, постановления АС Волго-Вятского округа от 22.09.2020 по делу № А29-836/2019, 13-ААС от 12.09.2014 по делу № А56-3607/2012-СОБР.1).

АКГ «Созидание и Развитие» обеспечивает профессиональное сопровождение дел о банкротстве. Опытные специалисты готовы обеспечить максимальное соблюдение интересов на стороне кредиторов и на стороне собственников компании-банкрота.

Некоторые советы

Универсальный совет — постоянно мониторить Федресурс, своевременно подавать ходатайства о запрете на проведение первого собрания кредиторов. А также использовать право на отмену ранее принятых решений собрания кредиторов через созыв нового внеочередного собрания после рассмотрения по существу требований тех кредиторов, которые своими голосами могут повлиять на принятие соответствующих решений.

А еще лучше: поручить сопровождение процедур банкротства эксперту, знакомому со всеми хитростями этого процесса. Потому что в рамках одной статьи все лайфхаки рассмотреть невозможно, а в банкротстве последнее дело — рассчитывать на чью-то порядочность.

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