Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Воинский учет

Новые штрафы за нарушения в воинском учете

1 октября начинают действовать поправки в КоАП, которые относятся к воинскому учету. Их вводит в действие закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ. Расскажем, как по новому закону изменятся штрафы для граждан и организаций.
9
Новые штрафы за нарушения в воинском учете
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Уклонение от медосвидетельствования и уничтожение военного билета

При уклонении от медосвидетельствования или прохождения обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, либо от медицинского обследования, гражданина оштрафуют на сумму 15-25 тысяч рублей. А если призывник уничтожил, испортил или вследствие небрежного хранения потерял военный билет или заменяющий его документ, он получит предупреждение или штраф в 3-5 тысяч рублей.

Уклонение от обязанностей по воинскому учету гражданами 

Существенно увеличились штрафы по ст. 21.5 КоАП — их назначат, если гражданин не выполняет обязанность по воинскому учету. Полный список правонарушений и предусмотренная за них ответственность — в таблице.

Сейчас за эти виды правонарушений штрафы составляют от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Неисполнение военно-транспортной обязанности

Закон существенно увеличивает штрафы за нарушения, связанные с мобилизационными мероприятиями.

Если юрлица и граждане не выполняют военно-транспортную обязанность, штраф для граждан до 1 октября 2023 года составляет 300-500 рублей, а для организаций — 10-20 тысяч рублей. 

Военно-транспортная обязанность означает, что органы исполнительной власти, организации и физлица во время мобилизации и в военное время предоставляют в соответствии с мобилизационными заданиями транспортные средства вооруженным силам РФ, воинским формированиям, например, Росгвардии, а также другим спецформированиям.

Такая обязанность относится и к организациям, которые оказывают транспортные услуги — аэропортам, нефтебазам, автозаправочным станциям, портам и другим.

Перечни транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам устанавливаются Министерством обороны. Ведение учета транспортных средств возложено на военные комиссариаты.

Компании и физлица, которые нарушат это требование 1 октября и позже, вынуждены будут заплатить больше:

  • граждане — 15-25 тысяч рублей;

  • должностные лица — 40-50 тысяч рублей;

  • организации — 350-400 тысяч рублей. 

Правовое сопровождение АКГ «Созидание и Развитие» включает в себя консультирование клиентов по вопросам воинского учета любой сложности. 

Запись на консультацию

Неоказание содействия военкоматам

В КоАП добавляется статья 19.38, по которой привлекают к ответственности, если не оказать содействие военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Что это за нарушения и какие штрафы за них установлены — показали в таблице.

Неуведомление сотрудников о вызове в военкомат

Руководители и другие лица, которые несут ответственность за воинский учет в организации, должны оповещать работников, если тем пришла повестка. 

Сделать это нужно не позднее чем за три календарных дня до определенного повесткой срока. После того как получатель распишется в отрезной части повестки, работодатель направляет ее заказным письмом с уведомлением. Это доказывает выполнение обязанности по оповещению.

Если работник, который должен явиться в военкомат, трудится дистанционно, находится в отпуске или на больничном, необходимо составить акт о невозможности вручения повестки и передать его комиссариату. 

В случае, если не сообщить работнику о повестке или не дать ему возможность в указанные сроки прибыть в военкомат, предусмотрен административный штраф по ст. 21.2 КоАП. С 1 октября он составит:

  • для должностного лица — 40-50 тысяч рублей;

  • для организации — 350-400 тысяч. 

Эксперты компании «Созидание и Развитие» проконсультируют по любым вопросам, связанным с воинским учетом, помогут принять правильные решения в спорных вопросах любой степени сложности. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.

Непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета

В течение 5 дней со дня принятия или увольнения гражданина с работы (учебы) необходимо отправить в военный комиссариат и (или) орган местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету. В этот же срок необходимо проинформировать военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, должности, места жительства, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

Кроме того, работодатель в 2-недельный срок обязан направить сведения о гражданах состоящих на воинском учете, а также о гражданах не состоящих, но  обязанных состоять на воинском учете по запросу военного комиссариата и(или) органа местного самоуправления.

Не реже одного раза в год в год работодатель обязан сверять сведения, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащихся в документах граждан и сверять их с данными, имеющимися в распоряжении военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления.

Если работодатель не отправил или отправил несвоевременно сведения, необходимые для воинского учета работников, на должностных лиц могут наложить штраф в размере 40-50 тысяч рублей. 

Воинский учет военнообязанных и призывников должны вести только юридические лица. На ИП, имеющих сотрудников, эта обязанность не распространяется, поэтому они не привлекаются к ответственности за нарушение правил его ведения.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083

АКГ «Созидание и Развитие»

АКГ «Созидание и Развитие»

17136 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Астрал
    Астрал
    Ведение бизнеса

    API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

    API (Application Programming Interface) или программный интерфейс приложения — это механизм, благодаря которому можно передавать информацию от одного проекта другому. По сути благодаря API вы можете соединить разные интерфейсы программ между собой, тем самым упростив процессы и работу.

    API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно
    306
    Логотип Lifehacker Coffee
    Lifehacker Coffee
    Индивидуальный предприниматель

    ИП уехал за границу: как вести бизнес удаленно в 2023 году

    Временная или постоянная смена места жительства индивидуального предпринимателя не всегда означает закрытие бизнеса в России. Собственным делом можно руководить из-за рубежа. Расскажем, как ИП вести деятельность, платить налоги и получать на счет деньги, находясь в другой стране.

    ИП уехал за границу: как вести бизнес удаленно в 2023 году
    24
    Логотип OKR_Stoyanov
    OKR_Stoyanov
    Бизнес-планирование

    Почему ваши цели не работают? ТОП-3 ошибки целеполагания

    Поставили цели → ничего не делали → огорчились, что цели не работают. Вы удивитесь, но подобная ситуация происходит в большинстве команд, которые только начинают осознанно работать с целеполаганием. В статье расскажу 3 причины, почему цели не работают, и дам короткую инструкцию, как это исправить.

    Почему ваши цели не работают? ТОП-3 ошибки целеполагания
    17
    Логотип HOHORO
    HOHORO
    Личные финансы

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

    Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
    384
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ипотека

    Рынок вторичного жилья в ипотеку F из-за льгот на первичном рынке и дорогих денег

    ЦБР и аналитики, а мы с вами ведь тоже своего рода аналитики, прогнозируют, что пузырь раздувается и скоро лопнет (нет, он вечный). Льготные ипотеки на новостройки поддерживают строителей, а вторичное жильё можно покупать либо за нал, либо по ставкам от 14–15%. Давайте посчитаем.

    Рынок вторичного жилья в ипотеку F из-за льгот на первичном рынке и дорогих денег
    1
    17
    Логотип Александр42
    Александр42
    Самозанятые

    Закон обязал самозанятых указывать о себе сведения в рекламе товаров при продаже в Интернет

    Самозанятые граждане обязаны с 01.09.2023 указывать ФИО и ИНН в рекламе своих товаров при дистанционном способе их продажи. Опубликован и вступил в силу федеральный закон от 10.07.2023 № 302-ФЗ.

    Закон обязал самозанятых указывать о себе сведения в рекламе товаров при продаже в Интернет
    27
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4

    Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за август 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.

    Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4
    244
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    1,1 тыс.
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они? Вот пример

    По необоснованной налоговой выгоде в НК есть статья 54.1. Обязанность по доказыванию необоснованности налоговой выгоды лежит на налоговом органе.

    206
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете

    С 1 октября серьезно измениться система отчетности по воинскому учету. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Узнайте, к каким изменениям в законодательстве надо срочно готовиться.

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете
    391
    Читать еще