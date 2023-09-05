Новые штрафы за нарушения в воинском учете

1 октября начинают действовать поправки в КоАП, которые относятся к воинскому учету. Их вводит в действие закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ. Расскажем, как по новому закону изменятся штрафы для граждан и организаций.

Уклонение от медосвидетельствования и уничтожение военного билета

При уклонении от медосвидетельствования или прохождения обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, либо от медицинского обследования, гражданина оштрафуют на сумму 15-25 тысяч рублей. А если призывник уничтожил, испортил или вследствие небрежного хранения потерял военный билет или заменяющий его документ, он получит предупреждение или штраф в 3-5 тысяч рублей.

Уклонение от обязанностей по воинскому учету гражданами

Существенно увеличились штрафы по ст. 21.5 КоАП — их назначат, если гражданин не выполняет обязанность по воинскому учету. Полный список правонарушений и предусмотренная за них ответственность — в таблице.

Сейчас за эти виды правонарушений штрафы составляют от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Неисполнение военно-транспортной обязанности

Закон существенно увеличивает штрафы за нарушения, связанные с мобилизационными мероприятиями.

Если юрлица и граждане не выполняют военно-транспортную обязанность, штраф для граждан до 1 октября 2023 года составляет 300-500 рублей, а для организаций — 10-20 тысяч рублей.

Военно-транспортная обязанность означает, что органы исполнительной власти, организации и физлица во время мобилизации и в военное время предоставляют в соответствии с мобилизационными заданиями транспортные средства вооруженным силам РФ, воинским формированиям, например, Росгвардии, а также другим спецформированиям.

Такая обязанность относится и к организациям, которые оказывают транспортные услуги — аэропортам, нефтебазам, автозаправочным станциям, портам и другим.

Перечни транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам устанавливаются Министерством обороны. Ведение учета транспортных средств возложено на военные комиссариаты.

Компании и физлица, которые нарушат это требование 1 октября и позже, вынуждены будут заплатить больше:

граждане — 15-25 тысяч рублей;

должностные лица — 40-50 тысяч рублей;

организации — 350-400 тысяч рублей.

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Неоказание содействия военкоматам

В КоАП добавляется статья 19.38, по которой привлекают к ответственности, если не оказать содействие военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Что это за нарушения и какие штрафы за них установлены — показали в таблице.

Неуведомление сотрудников о вызове в военкомат

Руководители и другие лица, которые несут ответственность за воинский учет в организации, должны оповещать работников, если тем пришла повестка.

Сделать это нужно не позднее чем за три календарных дня до определенного повесткой срока. После того как получатель распишется в отрезной части повестки, работодатель направляет ее заказным письмом с уведомлением. Это доказывает выполнение обязанности по оповещению.

Если работник, который должен явиться в военкомат, трудится дистанционно, находится в отпуске или на больничном, необходимо составить акт о невозможности вручения повестки и передать его комиссариату.

В случае, если не сообщить работнику о повестке или не дать ему возможность в указанные сроки прибыть в военкомат, предусмотрен административный штраф по ст. 21.2 КоАП. С 1 октября он составит:

для должностного лица — 40-50 тысяч рублей;

для организации — 350-400 тысяч.

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Непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета

В течение 5 дней со дня принятия или увольнения гражданина с работы (учебы) необходимо отправить в военный комиссариат и (или) орган местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету. В этот же срок необходимо проинформировать военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, должности, места жительства, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

Кроме того, работодатель в 2-недельный срок обязан направить сведения о гражданах состоящих на воинском учете, а также о гражданах не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете по запросу военного комиссариата и(или) органа местного самоуправления.

Не реже одного раза в год в год работодатель обязан сверять сведения, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащихся в документах граждан и сверять их с данными, имеющимися в распоряжении военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления.

Если работодатель не отправил или отправил несвоевременно сведения, необходимые для воинского учета работников, на должностных лиц могут наложить штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

Воинский учет военнообязанных и призывников должны вести только юридические лица. На ИП, имеющих сотрудников, эта обязанность не распространяется, поэтому они не привлекаются к ответственности за нарушение правил его ведения.

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