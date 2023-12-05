Банкротство без суда стало доступнее

С ноября текущего года упростили процедуру несостоятельности, которую проходят в МФЦ, то есть во внесудебном порядке.

Популярность банкротства через МФЦ (напомним, оно применяется с 01.09.2020), неуклонно повышается. За первые 6 месяцев 2023 года в Федресурсе значится уже 5137 сообщений о внесудебном банкротстве, а теперь эти процедуры стали еще доступнее благодаря закону от 04.08.2023 № 474-ФЗ.

Изменение суммы долга

Прежде всего расширили «долговой» диапазон, то есть скорректировали допустимый минимум и максимум для запуска банкротной процедуры.

Ранее суммы долга должны были находиться в промежутке от 50 до 500 тысяч рублей, с 1 ноября 2023 года этот диапазон расширили: подать в МФЦ заявление теперь возможно при долге от 25 тысяч до 1 млн рублей.

Новые основания

Перечень оснований также расширили. Ранее можно было запустить внесудебный процесс только после того, как взыскателю вернули исполнительный документ на том основании, что отсутствует имущество должника, на которое может быть обращено взыскание. И после этого исполнительное производство больше не возбуждалось.

Сегодня заявить о своем банкротстве во внесудебном порядке могут граждане, для которых основной доход для жизни составляет пенсия или же ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Причем даже если исполнительное производство не закончилось, то теперь спустя год после предъявления исполнительного листа можно подать заявление на банкротство. Разумеется, при условии, что отсутствует имущество, доступное ко взысканию.

Должникам достаточно запросить свежие справки о получении пенсии или пособия и об исполнительном производстве не старше трех месяцев и представить их в МФЦ.

Право подать заявление на банкротство в МФЦ получили также люди, чьи долги приставы взыскивают семь и более лет, если при этом долг они до сих пор не погасили или погасили лишь частично.

Сократили срок для повторного банкротства

До ноября 2023 года подать заявление на внесудебное банкротство в МФЦ можно было лишь 10 лет спустя после предыдущей подачи такого заявления. Теперь срок сократили вдвое: можно подождать всего 5 лет.

Этот момент также можно расценивать как попытку упростить жизнь людям, которые не могут взять под контроль свои долговые обязательства.

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Хорошие новости для кредиторов

Кредиторам будет проще добиться запуска судебной процедуры с тем, чтобы обеспечить возврат долга. Для этого нужно:

Выдвинуть обоснованные предположения о том, что у должника есть имущество или доходы.

Или указать на то, что сам должник или другие лица за его счет совершают сделки, доход от которых позволит погасить большую часть долгов.

До ноября 2023 года нужно было не просто предположить наличие имущества, но и доказать его существование, указать на него.

Конечно, кредиторам по-прежнему необходимо мониторить данные Федресурса, чтобы не пропустить публикацию о внесудебном банкротстве.

Любое упрощение процедур банкротства ставит под угрозу прежде всего интересы кредиторов. Специалисты АКГ «Созидание и развитие» готовы обеспечить максимальное соблюдение ваших прав, если ваш должник решил обанкротиться во внесудебном порядке.

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