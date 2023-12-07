Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам

Президент подписал 8 ноября 2023 года Указ № 844, согласно которому российские инвесторы вправе реализовать заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Сумма выкупа не должна превышать 100 тыс. руб. на человека. Расскажем подробно о других условиях совершения сделки.

О чем речь

На сегодняшний день порядка 1,5 трлн рублей, принадлежащих 3,5 млн россиян, остаются замороженными за рубежом на счетах НРД в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Еще в августе 2023 года Минфин и ЦБ предложили схему продажи отечественных активов и покупки заблокированных бумаг иностранцев со счетов типа С.

По замыслу ведомств, должен получиться взаимовыгодный обмен средств между гражданами РФ и «недружественными» нерезидентами.

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Что такое счет типа «С».

Специальный счет, открытый для инвестора-нерезидента, на который могут начисляться только рубли.

Вывести деньги со счета типа «С» невозможно, можно только направить на ограниченный круг целей, в частности, оплату налогов и сборов, а также покупку ОФЗ. Однако купленные ОФЗ тоже не поступят в свободный доступ инвестора-нерезидента — они (как и купонный доход по ним), также будут зачислены на специальные счета депо типа С.

С марта прошлого года активы нерезидентов оказались заморожены. Примерный объем по оценке ЦБ — 280 млрд руб. (на ноябрь 2022 года). Именно эти деньги теперь предлагается использовать для выкупа заблокированных ценных бумаг россиян.

Каков механизм продажи заблокированных ценных бумаг иностранцам

Шаг 1. Иностранцы на деньги с заблокированных счетов «С» приобретают замороженные ценные бумаги российских инвесторов. Стоимость активов в совокупности не должна превышать 100 тыс. руб. для одного портфеля.

Шаг 2. После выкупа бумаги зачисляются на специальные транзитные счета депо владельца, которые открыты российскими депозитариями на имя покупателей-нерезидентов.

Шаг 3. Далее, на основании поручения покупателя, ценные бумаги списываются на счета иностранных компаний, либо другому лицу в пределах РФ.

В Указе Президента сказано, что подобные сделки могут совершаться только через торги.

Условия торгов дополнительно установит правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Эта же организация займется определением (расчетом) стоимости заблокированных активов.

На ЦБ возложена задача регламентации порядка взаимодействия брокеров и инвесторов в рамках обмена, а также идентификации покупателей-иностранцев.

Брокеры и торговые площадки не имеют права взимать комиссию с физических лиц-резидентов при проведении обмена замороженных активов.

Сроки действия нового НПА

Указ Президента от 08.11.2023 № 844 уже вступил в силу с момента опубликования. Теперь отслеживаем решения ЦБ, которые должны регламентировать исполнение подзаконного акта. Если в ходе применения возникнут дополнительные вопросы, Центробанк также уполномочен давать официальные разъяснения.

Основная идея нового НПА — это возможность обмена замороженных активов двух сторон (российских и иностранных инвесторов).

Пока механизм прописан «широкими мазками», время и практика расставит все точки над «i». Главное, что первые шаги к снятию ограничительных мер уже сделаны.

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