Можно ли взыскать налоговые долги организации с физлица

За налоговые правонарушения организаций могут нести ответственность лица, которые ими управляют. При этом налоговая может привлекать их к ответственности разными способами. Расскажем о них подробнее.

Способ 1. В рамках дела о банкротстве

Налоговый орган может привлечь контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по правилам главы III.2 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Такое физлицо погасит налоговые долги организации, если для этого не хватит конкурсной массы должника.

Кого могут привлечь к ответственности

Задолженность могут взыскать с физлица, которое имело право давать организации обязательные для исполнения указания или иначе влиять на ее деятельность. Такие полномочия необходимо получить не раньше чем за три года до появления признаков банкротства, а также обладать ими после возникновения таких признаков (ст. 61.10 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Например, контролирующим должника лицом может быть учредитель, ген.директор, главный бухгалтер, финансовый директор.

В каких случаях привлекают к ответственности

При привлечении к субсидиарной ответственности действует презумпция ответственности. Изначально предполагается, что именно действия контролирующего должника лица привели к невозможности погашения задолженности, если соблюдается хотя бы одно условие из п. 2 ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Например, если такое лицо:

совершило или одобрило сделку, которая причинила существенный вред правам кредиторов;

не внесены или внесены недостоверные сведения о юрлице и т.д.

Контролирующему лицу придется опровергать эту презумпцию, если налоговая или другие кредиторы подадут заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности.

Способ 2. По правилам Налогового кодекса

Основание — ст. 45 НК.

Налоговая может использовать этот способ для взыскания задолженности в судебном порядке.

Кого могут привлечь к ответственности

Налоговую задолженность могут взыскать с физлица, которое суд признал зависимым с организацией–налогоплательщиком.

В п. 3 ст. 45 НК нет четких критериев аффилированности. НК закрепляет возможность взыскания задолженности в случае признания судом лица, зависимым с налогоплательщиком, за которым числится задолженность.

Есть правило, предусмотренное ст. 105.1 НК — зависимое лицо может повлиять на условия и результаты сделок, которые совершает организация, а также на общий экономический результат ее деятельности. Причем это относится как к физлицу, так и к юрлицу.

В каких случаях привлекают к ответственности

Чтобы привлечь физлицо к ответственности, налоговой нужно соблюсти ряд условий:

провести налоговую проверку;

требовать взыскать задолженность, которая числится за организацией более трех месяцев;

установить, что налогоплательщик не может самостоятельно оплатить долг;

доказать, что организация и физлицо аффилированы;

подтвердить, что зависимые лица пытались уменьшить налоговую базу, за счет которой должна была быть исполнена налоговая обязанность.

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Способ 3. По нормам гражданского законодательства

Основание — ст. 15, 1064 ГК.

Этот способ применяют, если два предыдущих использовать не удалось. Речь идет о возмещении вреда, причиненного налоговым преступлением.

В такой ситуации вред выражается в том, что в бюджет не поступила нужная сумма налогов и пеней. При этом штрафы, наложенные на организацию-налогоплательщика, в сумму вреда не включают (постановление КС от 08.12.2017 № 39-П).

Кого могут привлечь к ответственности

Налоговая может взыскать долги организации с физлица:

которое осудили за преступление, связанное с неуплатой налогов организацией;

в отношении которого уголовное преследование за налоговое преступление прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Такие физлица фактически определяют действия организации, дают обязательные для исполнения указания. Важное условие возможности взыскания ущерба с него — действия именно этого лица привели к тому, что организация не уплатила налоги.

В каких случаях привлекают к ответственности

Этот способ применяют, когда за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, компенсировать убытки невозможно, а все правовые механизмы для взыскания задолженности из НК и закона о банкротстве исчерпаны.

О том, что за счет организации взыскать долги невозможно, свидетельствуют такие обстоятельства (письмо ФНС от 09.02.2024 № Д-5-18/23@):

исполнительный лист возвратили из-за того, что его невозможно исполнить;

производство по делу о банкротстве прекратили из-за того, что недостаточно средств для возмещения расходов на банкротные процедуры;

организация-налогоплательщик — фактически недействующее лицо;

у организации не хватит ресурсов для уплаты обязательных платежей и это установили по результатам анализа ее финансово-хозяйственного состояния;

в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений об организации.

Есть лишь одно исключение, когда не нужно выяснять, может ли организация самостоятельно погасить свои долги. Речь идет о ситуации, когда организация служила «прикрытием» для действий лица, которое ее контролировало, и фактически не являлось самостоятельным участником экономических отношений.

Что учитывают при взыскании долгов

Определяя степень вины, суд оценит степень обогащения физлица. Например, в центре внимания будут такие обстоятельства:

материальное благосостояние причинителя вреда или его семьи улучшилось в период совершения налогового преступления;

расходы этого лица или членов его семьи превысили его официально задекларированные доходы во время или после совершения преступления;

у него появились активы с неизвестными источниками происхождения;

любой иной финансовый интерес, выгода, которые получает физлицо и т.д.

Если виновных лиц несколько, будут учитывать, как каждое из них могло влиять на деятельность организации. На основе этой информации определяют степень вины и меру ответственности для каждого из них.

Если сумма ущерба полностью или частично возмещена, с физлица необходимо взыскать только остаток суммы. Это позволит исключить ситуации, когда происходит взыскание ущерба в двойном размере: один раз — с юрлица в порядке НК, а второй — с физлица в порядке ГК.

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