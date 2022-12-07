Инвестиционные новости: девальвации рубля не будет, Китай ослабляет ограничения

В этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

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Инвестиционные новости: девальвации рубля не будет, Китай ослабляет ограничения
Иллюстрация: Josh Redd/unsplash

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается на тех же уровнях, что и неделей ранее — чуть выше средних уровней. На СПБ Бирже активность незначительно подросла.

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок на Мосбирже были акции НОВАТЭКА, Магнита и Лукойла. Акции НОВАТЭКА могли привлечь инвесторов на фоне растущих цен на газ в ЕС, а вот бумаги Магнита в последнюю торговую сессию были лидерами падения, что также могло побудить инвесторов к активных закупкам. Интерес к акциям Лукойла связан с объявлением дивидендных выплат.

В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Сбера, Полиметалла и Полюс Золота. Золотодобытчики активно росли без каких-либо позитивных корпоративных новостей, а в четверг рост поддержал еще и рост драгметаллов.

Возможно, инвесторы предпочли избавляться от перегретых бумаг.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах онлайн-платформы для розничной торговли Farfetch. Акции Farfetch резко упали в четверг после публикации обновленного прогноза. Компания ожидает роста товарооборота (GMV) в 2023 финансовом году на 20-22% до $4,9 млрд, а в 2025 около $10 млрд при выручке ~$3,5 млрд.

Избавлялись на СПБ Бирже от китайских бумаг — Vipshop, Li Auto, Alibaba.

Отрасли

В отраслевом разрезе наиболее популярным, и даже единственным сектором, акции которого больше покупают, чем продают, остается финансовый сектор. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в секторах телекома, недвижимости и потребтоваров.

Доллар СШA

Рубль на старте декабря ослаб по отношению к доллару более чем на 2%, завершив неделю на уровне выше 62 рублей за доллар. Слабость рубля можно объяснить снижением предложения валюты со стороны экспортеров после налогового периода в конце ноября.

Дополнительным фактором слабости российской валюты послужили новости о согласовании потолка цен на российскую нефть. Напомним, что с 5 декабря вступает в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС.

Тем не менее мы не ждем существенного продолжения девальвации, а санкции могут оказать давление на рубль только со временем, но не сразу. Ждем продолжения торгов рубля в декабре в диапазоне 60-65 рублей.

А что там с нефтью и сырьем?

Прошедшие выходные были богатыми на решения для ближайшего будущего рынка нефти: страны ЕС и G-7 наконец договорились о том, что потолок цен для российской нефти составит $60 за баррель.

Также предусмотрен механизм пересмотра данной цифры раз в два месяца — все будет зависеть от текущей обстановки на рынках, предполагается, что дисконт к средним рыночным ценам должен быть не менее 5%. Следующий пересмотр может состояться уже в середине января 2023-го.

Напомним, что потолок цен был введен в рамках восьмого пакета санкций ЕС для того, чтобы ограничить экспортные доходы России, и установленный потолок начинает действие уже с сегодняшнего дня, 5 декабря. Также 5 декабря вступает в действие шестой пакет санкций ЕС по запрету импорта российской сырой нефти, поставленной морскими путями.

То есть потолок будет распространяться на транспортные компании и прочую инфраструктуру, участвующую в поставках российской нефти: на сами незадействованные в санкциях страны потолок цен не распространяется, поэтому было принято решение оказать давление на поставщиков. Российские власти с ограничениями не согласны.

Установленный потолок цен выше котировок российской нефти в Балтийском море (Приморск), но ниже, чем на Дальнем Востоке (Козьмино). 

В воскресенье 4 декабря состоялось заседание ОПЕК+, на котором было решено сохранить договоренность о снижении добычи нефти с августа 2022-го до конца года на 2 млн барр/сутки. В октябре решение о снижении добычи было принято для стабилизации ситуации на рынках нефти: участники соглашения согласились с позицией Саудовской Аравии, что снижающиеся котировки не отражают реального положения на рынке нефти.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что несмотря на многие трудности, сейчас рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, то есть до решения о сокращении квоты.

В Китае продолжается ослабление коронавирусных ограничений: вслед за Пекином, Шеньчженем и другими крупными мегаполисами Шанхай упростил правила по тестированию на ковид, ПЦР-тесты не будут нужны для проезда на публичном транспорте и во многих других публичных местах.

Однако Пекин продолжает придерживаться политики нулевой толерантности к коронавирусу. Новости о смягчении ковидных ограничений обычно позитивно воспринимаются на рынках нефти: вместе со всеми другими новостями сегодня Brent вырос 2,5% — до $87,7 за баррель.

Криптовалюта

Биткоин в пятницу завершил неделю ростом на 3%, чему в значительной степени способствовало ралли в среду после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о потенциальном замедлении повышения ставок в декабре.

Крупнейшая по капитализации криптовалюта смогла прервать трехнедельную полосу неудач. Она преодолела отметку в $17 тысяч на максимуме своей сессии в среду впервые с середины ноября.

Тем временем цена биткоина сегодня составляет $17,3 тыс

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