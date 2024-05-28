Как ответить на требование ФНС по самозанятым: инструкция для заказчика

Причины запросов ФНС
ФНС может запрашивать объяснения в следующих случаях (ст. 88, 105.27, 105.29 НК):
Обнаружены ошибки при камеральной проверке;
В уточненной декларации указаны меньшие суммы;
В отчетности указан убыток;
Заявлены налоговые льготы;
Запрошен инвестиционный налоговый вычет;
Проводится налоговый мониторинг.
ФНС может подозревать маскировку трудовых отношений при работе с самозанятыми, если:
Выплаты идут лицам, не указанным в отчетности;
В фирме мало штатных сотрудников при большом объеме работ;
Самозанятый работает только с одним клиентом.
Признаки трудовых отношений (письмо от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@):
Выплаты самозанятому совпадают с выплатами штатным работникам.
Самозанятый работает в офисе заказчика.
Рабочее время совпадает с графиком офиса заказчика.
Используются техника и материалы заказчика.
Полный контроль заказчика над выполнением задания.
Заказчик распределяет плательщиков НПД по объектам.
В договоре отсутствует конкретный объем работ.
Самозанятый снимается с учета после прекращения выплат.
Как подготовить ответ ФНС
Ответьте на запрос в течение 5 рабочих дней.
Если срок выпадает на выходной, направьте документы в следующий рабочий день (ст. 6.1, 88 НК). Нарушение срока грозит штрафом 5 000–20 000 рублей (ст. 129.1 НК).
Документы для ответа
Соберите и подготовьте следующие документы:
Договоры с самозанятыми с указанием их статуса;
Акты выполненных работ, отражающие итоги оказания услуг;
Чеки.
Исключение документов, подтверждающих трудовые отношения
Проверьте договоры и исключите:
Формулировки, указывающие на трудовые отношения;
Пропуска на территорию работодателя;
Журналы регистрации прихода и ухода;
Графики работы и отпусков;
Расчетные листки и другие документы, подтверждающие трудовые отношения (постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, определение ВС от 14.02.2019 № 304-КГ18-25124).
Тезисы для ответа на запрос ФНС о сотрудничестве с самозанятыми
Основные моменты
1. Отсутствие в штате:
Укажите, что самозанятый не состоял в штате вашей организации за последние два года.
2. Характер договора:
Сотрудничество осуществляется в рамках договора гражданско-правового характера, заключенного на основании статей 708 и 783 ГК для выполнения определенных работ или оказания услуг. Оплата производится по факту приемки выполненной работы.
3. Документы от самозанятого:
На момент заключения договора самозанятый предоставил справку формы КНД 1122035.
Причины заключения договора с самозанятым
1. Деловые цели заказчика:
Подчеркните, что цели заключения договора с самозанятым были разумными и деловыми. Компании требовалось выполнение конкретного объема услуг, а не выполнение определенной трудовой функции. Оплата производится за результат.
2. Продление договора:
Если договор продлевался, объясните, что это связано с возникшими трудностями в процессе оказания услуг.
Специалист, работающий над конкретными проблемами заказчика, лучше разбирается в них, чем новый работник, даже с опытом. Поэтому логично продлевать сотрудничество с этим самозанятым.
3. Географическое расположение и график работы:
Если самозанятый проживает в другом регионе или постоянно работает в другом месте и оказывает услуги в свободное время, укажите это.
Заказчик не обязывает самозанятого соблюдать рабочий график, не устанавливает продолжительность рабочего времени и времени отдыха.
4. Корректное оформление документов:
Подчеркните, что самозанятый своевременно предоставляет корректно оформленные чеки и закрывающие документы. Оплата производится за выполненный объем услуг надлежащего качества.
Эти тезисы помогут вам аргументированно ответить на запрос ФНС и продемонстрировать законность и деловую обоснованность сотрудничества с самозанятыми.
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