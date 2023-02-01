Обзор налоговых новостей

Новая форма декларации по НДС, изменения в 3-НДФЛ и сервис для запроса сальдо ЕНС

Дайджест главных новостей недели: от изменений в отчетности до выплаты детских пособий. Максимум полезной информации для бухгалтера в удобном формате.

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Новая форма декларации по НДС, изменения в 3-НДФЛ и сервис для запроса сальдо ЕНС
Иллюстрация: Marina Leonova/pexels

Внезапность – проверенная стратегия контролирующих органов. Внезапные проверки, неожиданные требования, нежданные штрафы – все это вдруг сваливается на голову ничего не подозревающего бухгалтера, лишая покоя, отдыха и сна, как говорил классик. Но, похоже, этот подход претерпевает изменения.

Так, Роструд назвал работодателей, которых проверит в 2023 году. Просто посмотрите, нет ли вашей компании в этом списке. Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги.

А ФНС рассылает напоминание про несданное уведомление по ЕНП. Однако пусть вас не вводят в заблуждение подобные инициативы. Итоги прошлого года демонстрируют, что налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в два раза: в первые три квартала 2022 года бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Поэтому надеемся на лучшее, а готовимся... ну, как обычно.

Специалисты рекомендуют для восстановления организма после стрессовых ситуаций употреблять в пищу как можно больше зеленых овощей, например брокколи. Поэтому у нас сегодня витаминный омлет. Нам понадобится: 1 пучок шпината, по 1 шт. желтого и красного болгарского перца, 5 куриных яиц, 250 гр. свежей брокколи, 250 мл. молока, 10 гр. сливочного масла, ½ ч. л. соли.

Брокколи промыть и разобрать на небольшие соцветия. Отварить в подсоленной воде минут 5 и откинуть на дуршлаг. Болгарские перчики нашинковать соломкой, шпинат нарезать не очень мелко. В миске смешать яйца с молоком, посолить по вкусу и слегка перемешать до однородности. Форму для запекания смазать сливочным маслом и слоями уложить брокколи, шпинат и перец. Залить овощи яично-молочной смесью и поставить в разогретую до 170°С духовку. Выпекать примерно минут 30.

Повысив стрессоустойчивость, можно знакомиться с новостями недели.

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