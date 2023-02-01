Новая форма декларации по НДС, изменения в 3-НДФЛ и сервис для запроса сальдо ЕНС

Внезапность – проверенная стратегия контролирующих органов. Внезапные проверки, неожиданные требования, нежданные штрафы – все это вдруг сваливается на голову ничего не подозревающего бухгалтера, лишая покоя, отдыха и сна, как говорил классик. Но, похоже, этот подход претерпевает изменения.
Так, Роструд назвал работодателей, которых проверит в 2023 году. Просто посмотрите, нет ли вашей компании в этом списке. Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги.
А ФНС рассылает напоминание про несданное уведомление по ЕНП. Однако пусть вас не вводят в заблуждение подобные инициативы. Итоги прошлого года демонстрируют, что налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в два раза: в первые три квартала 2022 года бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Поэтому надеемся на лучшее, а готовимся... ну, как обычно.
Специалисты рекомендуют для восстановления организма после стрессовых ситуаций употреблять в пищу как можно больше зеленых овощей, например брокколи. Поэтому у нас сегодня витаминный омлет. Нам понадобится: 1 пучок шпината, по 1 шт. желтого и красного болгарского перца, 5 куриных яиц, 250 гр. свежей брокколи, 250 мл. молока, 10 гр. сливочного масла, ½ ч. л. соли.
Брокколи промыть и разобрать на небольшие соцветия. Отварить в подсоленной воде минут 5 и откинуть на дуршлаг. Болгарские перчики нашинковать соломкой, шпинат нарезать не очень мелко. В миске смешать яйца с молоком, посолить по вкусу и слегка перемешать до однородности. Форму для запекания смазать сливочным маслом и слоями уложить брокколи, шпинат и перец. Залить овощи яично-молочной смесью и поставить в разогретую до 170°С духовку. Выпекать примерно минут 30.
Повысив стрессоустойчивость, можно знакомиться с новостями недели.
Важно
На зарплату декабря будет стандартный вычет в декабре и январе.
Новость дня: до 1 марта ФНС будет проводить сверки сальдо по ЕНП и не будет взыскивать с бизнеса долги.
Предпринимателям и компаниям автоматически продлят лицензии на год.
Отчетность и налоги
В платежке на ЕНП ИП по-прежнему должен указывать свой адрес.
Налоговики напомнили, что изменилось в 3-НДФЛ, которую скоро сдавать.
Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить.
НДФЛ, страховые взносы и взносы по травматизму с отпускных надо платить в разные сроки.
Какой ОКТМО надо указывать в платежках по новым правилам, которые вот-вот примут.
НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС.
Из первых рук
СФР пояснил, когда родителям придет детская выплата за февраль.
Самозанятые могут делать счета на оплату в приложении «Мой налог».
Нулевая ставка НДС на перевозки пассажиров в электричках сохранится до конца 2034 года.
Ювелиры могут учитывать покупную стоимость старых товаров при их продаже в 2023 году.
Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными.
Штраф за валютные нарушения пересчитают по новым нормам КоАП.
Обращаем внимание
Если в 2023 году вы заплатили налоги на старые реквизиты, ваши деньги не пропадут.
Чтобы получать налоговые уведомления через Госуслуги, надо подать уведомление.
Даже если в платежке на налоги вы неправильно указали банк получателя, деньги придут куда надо.
Налогоплательщики шлют обращения в Тульскую УФНС. Не надо туда писать.
Для заявления по фиксированным взносам ИП нужен токен с электронной подписью. У вас уже есть?
Для информации
Утвердили форму и порядок заполнения журнала для учета работ по строительству и капремонту.
На платформе «Мой экспорт» появились новые услуги для импортеров.
Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах.
Лайфхаки: берем на вооружение
Бухгалтеры жалуются, что уточненные уведомления по ЕНП задваивают налог.
За валютные нарушения можно уплатить штраф в половинном размере.
Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму.
Для вычета по НДС нужен счет-фактура, а не транспортная накладная.
На безналичные платежи от физлиц надо формировать кассовый чек.
При переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно взять на вычет НДС на остатки товаров.
В планах
Зарплату работающих пенсионеров хотят освободить от страховых взносов.
За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей.
А тем временем
Сервисы СБИС с февраля перестанут работать в Internet Explorer.
Немного статистики
За 2022 год спрос на деловые услуги вырос на 69%. Исследование про спрос на бухгалтеров.
О как!
Москва получила рекордные 32 миллиарда рублей налогов от иностранцев.
Преступник должен заплатить НДФЛ, если кто-то другой погасил его долг перед потерпевшим.
Компании в офшорах придется перерегистрировать в РФ, иначе их конфискуют.
Госуслуги помогут почистить персональные данные на сторонних сервисах.
УПС
СФР должен автоматически регистрировать ИП-работодателей. Но на практике это не работает.
Мошенники рассылают поддельные квитанции на уплату таможенных платежей.
Мошенники представляются работодателями и просят назвать код из СМС для зачисления зарплаты.
В новых регионах
Для безотчетных сумм по командировкам в новые регионы ввели код дохода для 2-НДФЛ.
Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных.
Свыше 1 млрд рублей пойдет на поддержку занятости в новых регионах.
Больничные в новых регионах будут оплачивать по особым правилам.
В новых регионах могут изменить правила использования материнского капитала.
Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают срок владения.