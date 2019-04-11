Чего стоит разобраться в НК и почему с нашими законами лучше не станет

Экономист, финансист и инвестиционный менеджер, глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан в своем Facebook — про то, почему пытаться понять российские законы бесполезно.

Копья экономистов и политологов ломаются вокруг причин российской стагнации не первый год. Власть прячет медленный развал потребительской экономики за все более фантазийными отчетами Росстата, а крупные умы ставят гниющему изнутри зверю диагнозы: в Партии Перемен верят в разрушительную силу коррупции, поразившей все уровни экономики (и правда, поразила); на Косыгинском форуме сетуют на отказ от планирования и увлечение рыночной экономикой, этим уродливым порождением американского империализма (и правда, слава богу у нас не Венесуэла и экономика не плановая); в партии Единая Россия верят (или делают вид, что верят) в необходимость ужесточения контроля и суверенизацию экономики, импортозамещение, поворот на восток и эффект майских указов, а в проблемах винят проклятых либералов из 90х и американцев; «независимые» экономисты всех мастей предлагают каждый своих обвиняемых — от кремлевской администрации, закрутившей бессмысленные гайки, разрушившей систему правоприменения и отдавшей страну на откуп родным и друзьям до Рокфеллеров и Ротшильдов. Был еще и философ Пятигорский со своим знаменитым «Главная особенность России — не воровство, не коррупция, не глупость, не злоба... не хамство, не тщеславие, не невежество. Главная особенность России— это х*ня! всякая х*ня!!!»

Причин проблемы, естественно, много — одна бы не справилась со страной, в которой еще недавно был большой внутренний рынок, трудовые ресурсы высокого класса, широкий интеллектуальный слой, врожденные способности населения к предпринимательству, богатое инфраструктурное наследие СССР и огромные запасы природных ресурсов, приносящие невиданную экспортную выручку. Но, судя по всему, Пятигорский подобрался ближе всех к истине.

Вы когда-нибудь читали российские законы? Даже не на предмет соответствия идеалам либертарианца, или здравому смыслу, а просто, чтобы понять, что написано? Если нет, вам крупно повезло — у вас впереди незабываемый опыт. Большую часть текстов наших законодательных актов нельзя не то, что однозначно понять — ее невозможно истолковать, если придерживаться все тех же норм здравого смысла и логики. Вполне возможно, что авторы имели в виду что-то разумное или как минимум логичное — но как это написано!!!

Тексты законов в России требуют бесконечных разъяснений, которые радостно даются министерствами и ведомствами (впрочем всегда с припиской, что ответственности за такое разъяснение авторы не несут). Верховный Суд и даже Конституционный Суд часто вынуждены высказывать свою позицию — то есть сообщать, что им видится в туманной и противоречивой формулировке того или иного статута. Юристы в России как правило в ответ на вопрос «Как это трактовать?» либо говорят «никто не знает — нет судебной практики», либо ссылаются на решение суда или постановление пленума.

Беда в том, что зачастую существуют взаимопротиворечивые решения разных судов, не говоря уже о министерских разъяснениях.

Чтобы не приводить бесконечно длинных перечней таких проблем, поговорим только об одном простом положении (которое по роду работы меня интересует) — о признании налогоплательщика резидентом РФ. Статья 207 НК РФ, казалось бы, ясно определяет: «налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев».

Но мы не ищем легких путей: вот ФНС России пишет в официальном письме: «Физическое лицо может рассматриваться в качестве резидента РФ, если оно располагает постоянным жилищем либо имеет в РФ центр жизненных интересов. Факт нахождения в РФ менее 183 календарных дней в течение календарного года не приводит к автоматической утрате статуса налогового резидента РФ (Письмо от 16.01.2015 № ОА-3-17/87@)».

Испугались? Удивились, откуда у ФНС такая идея? Правильно. «А вот и нет!» — восклицает Минфин: такая трактовка не соответствует налоговому законодательству и положениям международных соглашений (Письмо от 21.04.2016 No 03-08-Р3/23009).

Как видно, у ФНС нет проблем поправить закон, если очень хочется. Но давайте примем сторону Минфина. 183 дня в течение года. Как их рассчитывать? В НК нет на этот счет никаких (!!) указаний. Зато по этому вопросу высказались все причастные лица:

Минфин РФ в Письмах от 20.04.2012 № 03-04-05/6-534, от 14.07.2009 № 03-04-06-01/170, от 27.01.2009 № 03-04-07-01/8 сообщает: при определении налогового статуса учитываются все дни, когда физическое лицо находилось на территории РФ, включая дни приезда и дни отъезда. ФНС РФ в Письме от 04.02.2009 № 3-5-04/097@ поясняет: поскольку в день въезда в РФ и в день выезда из РФ физическое лицо фактически находится в РФ, то правомерно эти дни учитывать при определении статуса налогоплательщика.

Кажется — тема закрыта, но нет:

«День отъезда за пределы территории РФ включается в количество дней фактического нахождения физического лица в России, а дата приезда в РФ на основании п. 2 ст. 6.1 НК РФ в расчет не принимается» — сообщают Письма ФНС России от 28.12.2005 № 04-1-04/929, УФНС России по г. Москве от 14.09.2007 № 28-11/087829. На этот счет есть даже постановления судебных инстанций — ФАС ЦО от 11.03.2010 № А54-3126/2009С4, ФАС МО от 02.06.2006 № КА-А40/4842-06.

Действительно, п. 2 ст 6.1 НК гласит: «Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало». Если «событие» — это въезд на территорию России, то срок пребывания не должен включать день въезда, не так ли? А если событие — это выезд, то срок отсутствия не будет включать день выезда.

Но и это еще не всё: Есть письма УФНС РФ по г. Москве от 30.01.2009 № 18-15/3/007427@, от 02.09.2009 № 20-15/3/103021@. Там, в частности, говорится: «календарные дни, в течение которых иностранные работники выезжают за пределы территории РФ, при подсчете 183 дней нахождения в РФ не учитываются. Определение налогового статуса физического лица производится...начиная с даты въезда в РФ».

А есть ещё (не устали?) п.7 ст.6.1 НК: «В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день». То есть — уехали вы из РФ в субботу, а считать в срок пребывания должны еще и воскресенье, и понедельник. И не дай бог вам уехать 1го января. Что, вы никогда не слышали, чтобы налоговая применяла такой метод подсчета? Да, и я не слышал — но что ей мешает его применить в любой момент? Тем более, что как мы видели в ситуации с «центром жизненных интересов» ФНС может легко применять всё, что написано в НК, и с некоторым трудом всё, что там даже не написано.

Таким образом, есть целых три способа подсчета, и вариации, которые при желании можно создать из других положений НК. При, например, въезде в РФ два раза в месяц, разброс этих способов дает максимум аж 96 дней.

(не снизойти до конкретизации — это скорее правило, чем исключение в нашем законодательстве). Зато есть большое количество противоречащих друг-другу разъяснений, причем зачастую они исходят из недр одной и той же организации. У этих разъяснений нет никакой юридической силы, но именно они определяют позицию конкретного налогового чиновника в вашем конкретном случае, суд в 99% случаев встает на сторону ФНС (здесь вам не Италия где судьи сами платят налоги, Финансовую Гвардию не любят и часто принимают решения в пользу налогоплательщиков). Что говорят юристы? Они говорят, что лучше учитывать и день приезда и день отъезда — иначе есть риск несогласия налоговой службы.

Как это работает у наших врагов? Пожалуй, самая сложная система определения резидентства есть у Великобритании — там применяется концепция расчета количества связей с территорией Соединенного Королевства и в зависимости от их количества определяется максимальное количество дней, которые можно провести в UK, не становясь резидентом. Но — закон написан предельно четко; к нему на сайте gov.uk даны детальные разъяснения, приведены многочисленные примеры, поясняющие способы расчета. Наконец — количество дней пребывания в Великобритании считается равным количеству полночей, в которые вы находитесь в стране — это определено в законе, однозначно и дискуссий не требует.

Почему в России не происходит улучшения системы законодательства? Разве так сложно внести мелкие пояснения, конкретизировать, убрать противоречия, описать нюансы? Разве сложно создать единую базу комментариев и разъяснений? Скорее всего существующее положение просто выгодно бюрократии — невнятность законов позволяет существенно увеличить власть чиновника.

Мы горько сетуем на коррупцию, местничество, одеревеневшую вертикаль несменяемой власти, развал системы независимого правосудия, высокие налоги, изоляцию страны, тренд на национализацию и прочие прелести сегодняшней России, и совершенно заслуженно. Но что является базой для всех этих явлений, почему они стали возможны в России одновременно (во многих странах они есть, но чаще всего — не таким полным списком), почему они усугубляются со временем?

Боюсь, основой является именно катастрофический уровень нашей законодательной базы: законы, написанные безграмотно, не выполняющие своей основной функции — однозначно определять границы неразрешенного и предельно ограничивать волюнтаризм.

Законы, рассчитанные на то, что чиновник всегда сможет истолковать их по-своему (а через пять минут — еще по-другому) и останется прав, пока его не поправит вышестоящий чиновник.

Законы, безнадежно отстающие от мировой практики — настолько, что их попытки описать события, происходящие вне пределов России, вызывают растерянный вопрос: «как же этим ломом регулировать ядерный реактор отношений в современной мировой экономике с ее сложнейшими корпоративными структурами»?

Тем, кто придет к власти в России после того, как нынешняя конструкция развалится, придется не только отменять немногие «бесчеловечные законы», создающие базу для ограничения свобод и реализации репрессий. Если они захотят дать стране шанс развиваться, им придется переписать почти все законодательство. И, в сущности, не так важно, что они там напишут по существу: главное, чтобы законы имели однозначное прочтение и не требовали (а скорее — даже законодательно запрещали) выдачу частных разъяснений исходя из фантазий и настроений чиновников.