Как составить 6-НДФЛ в 1С:ЗУП 8

Тем, кто впервые готовит отчет по форме 6-НДФЛ, пригодится подробная инструкция, как сделать это в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.

Заполнение титульного листа 6-НДФЛ

Чтобы создать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, регламентированный отчет 6-НДФЛ, нам потребуется перейти в раздел «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность» —"Создать«— «Виды отчетов» и выбрать в разделе «Отчетность по физлицам» — «6-НДФЛ».

Начнем с титульного раздела этого отчета. Здесь заполняются поля с запретом на редактирование, такие как: "ИНН","КПП", "Периодпредставления (код)","Налоговый период (год)", иполей с возможностью редактирования, они подсвечены желтым цветом: "Номер корректировки","Предоставляется в налоговый орган (код)","по месту нахождения (учета) (код)«, «Код по ОКТМО».

Данные для этого раздела берутся программой из справочника"Организации«(раздел «Настройка» — «Предприятие» — «Организации»).

Если ячейки с какими-либо сведениями о налоговом агенте не заполнены и их невозможно заполнить вручную (ячейки, невыделенные желтым цветом), это означает, что в базе не введены соответствующие данные. Тогда следует добавить нужные сведения в справочники, а в отчете в правом верхнем углу нажать на кнопку"Еще« — «Обновить».

Отдельно стоит выделить поле «Дата подписи», в котором указываетсядата подписи отчета (по умолчанию это текущая дата компьютера).

Если на дату заполнение отчета остался неудержанный налог, то программа подтянет эту сумму в строку 080 раздела 1 6-НДФЛ.

Заполнение раздела 1 формы 6-НДФЛ

В этом разделе указывается обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.

Если у нас есть выплаты физическим лицам в налоговом периоде, облагаемые по разным ставкам, то раздел 1 программа заполнит для каждой из ставок налога.

В разделе 1 указывается:

В строке 010 — ставка налога. Кликнув на ячейку, мы можем выбрать нужную нам ставку;

В строке 020— нарастающим итогом отражаются начисленные доходы

В случае если заработная плата либо командировочные начислены были в марте, но выплачены в апреле, то в отчет за Iквартал такие доходы сотрудника попадут, т.к. согласно этим видам выплат датой фактического получения дохода является дата начисления (Письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). С больничными, отпускными и прочими выплатами ситуация иная. По их видам выплат дата фактического получения дохода — это дата выплаты. По этой причине, если они были начислены в конце марта, однако выплачены в апреле, в отчет за Iквартал они никак не войдут, а отразятся в 6-НДФЛ за полугодие.

Проанализировать суммы по НДФЛ помогут регистры записей. Что это такое? По сути, ведение учета в «1С» — это запись документов. Каждый документ имеет результат, например, записывает суммы по начислениям. Эти результаты можно посмотреть с помощью отчетов, которые могут суммировать результаты по документам и показывать пользователю итог. Однако документов обычно много, поэтому документы записывают свои результаты («движения») в специальные таблицы — регистры «1С», которые сами суммируют результаты, чтобы отчет просто отобразил заранее посчитанные итоги.

Регистр «1С» — это таблица, такая же, как в Excel, каждый документ пишет в регистр «1С» одну или несколько строк своих движений (результатов) с каким-либо знаком — плюс или минус. Это значит, что итого регистра «1С» изменилось на соответствующее число.

Чтобы открыть регистры записей, отвечающих за отражение сумм НДФЛ, нам потребуется:

Первый вариант: зайти в «Начисления зарплаты и взносов» — «Еще» — «Движение документа». В поле "Выводить только"выбираем два регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ«и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

Второй вариант: «Все функции — «Регистры накопления» — выбираем поочередно "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ«и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

В разделе 1 сумма вычетов по доходам из строки 020 отражается в строке 030. Например,профессиональные, стандартные, имущественные, социальные.

Чтобы узнать, какие вычеты применялись в том или ином месяце и к какому доходу они относятся, нам потребуется отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В нем наглядно продемонстрированы примененные вычеты. Отчет находится в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогу и взносам» — «Анализ НДФЛ по месяцам».

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В строке 040 указывается общая сумма исчисленного НДФЛ по доходам, которые отражены в 020 строчке, за минусом вычетов.

указывается общая сумма исчисленного НДФЛ по доходам, которые отражены в 020 строчке, за минусом вычетов. В строке 050 указывается общая сумма фиксированных авансовых платежей, на которые были уменьшены суммы исчисленного налога.

В раздел 1 можно вручную добавлять или удалять блок строк 010-050. Для добавления еще одного блока нужно кликнуть на ссылку «Добавить строки 010-050», для удаления данного блока, нажмите на красный крестик, расположенный около строки 010.

Кроме строк 020 — 050 в первом разделе еще есть строки 070 — 090.Они заполняются не по дате получения дохода.

Заполнение раздела 2

В разделе 2 указываются:

Встроке 100 — дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, для других доходов — дата выплаты (рис.8).

— дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, для других доходов — дата выплаты (рис.8). В строке 110 — дата удержания налога. Обычно совпадает со строкой 100.

В программе удержание налога производится при проведении ведомостей («Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость перечислений на счета»). Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Дата удержания налога в программе будет отображаться датой документа на выплату. Просмотреть развернутые данные можно с помощью двойного клика мыши на ячейку с суммой удержанного налога.

Встроке 120 указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога.

Больше всего вопросов, связанные с включением данных в строку 120, связано как раз с выплатой дохода в дни, предшествующие выходным или праздничным. Большинство организаций выдают разные дополнительные выплаты к государственным праздникам, а зарплату — в конце рабочей недели, перед выходными.

Соответственно, здесь работает общая норма ст. 6.1 НК РФ: если выплаты, специально не отмеченные в абз. 2 п. 6. ст. 226 НК, произведены в последний рабочий день перед нерабочими, то крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет должен наступить не позднее первого буднего дня после нерабочих. Что и следует отразить в строке 120 в 6-НДФЛ. Если же этот день перейдет на следующий отчетный период, то и вся группа относящихся к нему строк попадет уже в следующий отчет.

Предельный срок перечисления налога, который зависит от того, с каких доходов удержан НДФЛ. В программе при регистрации удержанного налога фиксируется предельный срок перечисления налога.

Согласно контрольным соотношениям (письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@) для показателей формы расчета строка 120 будет сверяться с реальной датой уплаты суммы НДФЛ из строки 140 по данным карточки расчетов с бюджетом налогового агента, которая ведется в налоговом органе на основании данных о поступивших платежах по НДФЛ. Причем сверяться будет не сумма, а дата.

Если дата по строке 120 будет меньше даты уплаты суммы НДФЛ по строке 140, то это может указывать на нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ. В «1С» для анализа нарушения срока уплаты налога можно воспользоваться отчетом «Контроль сроков уплаты НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам»). Отчет показывает суммы удержанного налога не на дату удержания, а на дату крайнего срока перечисления. Это позволяет сформировать отчет так, чтобы он был похож на оборотно-сальдовую ведомость, и при этом положительное сальдо означало бы просроченный платеж.

Вся сумма доходов до того, как из нее удержали НДФЛ, указывается встроке 130.

В строке 140 указывается обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.

Сведения о полученном доходе и удержанном налоге с этих доходов, по которым одновременно совпадают три даты (дата фактического получения дохода, дата удержания налога и срок перечисления налога), суммируются и указываются в одном блоке строк 100 — 140. Если не совпадает хотя бы одна из дат, то доход и удержанный налог с него отражаются отдельно, то есть создается отдельный блок строк 100— 140. К примеру, в один день были выплачены пособие по временной нетрудоспособности и материальная помощь. Строки 110 —140 заполняются отдельно в отношении материальной помощи и отдельно в отношении пособия, так как данные виды доходов имеют разные сроки перечисления налога.

В программе с помощью отчета "Проверка разд. 2 6-НДФЛ«(раздел «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам») можно проверить правильность заполнения раздела 2, сформированного расчета. Отчет проводит проверку по данным учета с разделом 2 и контролирует сроки уплаты налога.