Что делать, если авансовый отчет не сдан вовремя

Организация имеет право производить расчеты с другими лицами (и юридическими, и физическими) как в безналичном порядке, так и наличными деньгами (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Расчеты в безналичном порядке чаще всего производятся платежными поручениями (ст. 862 ГК РФ).

При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке (п. 1 ст. 863 ГК РФ).

Для расчетов наличными деньгами (если только получатель не приходит за ними непосредственно в кассу организации) плательщик должен выдать определенную сумму своему сотруднику.

Такая выдача наличных денежных средств называется подотчетной. Под отчет могут выдаваться, в частности, деньги на командировочные, хозяйственные, представительские и другие расходы.

Сотрудник, произведя в установленный срок расчеты, должен отчитаться перед родной конторой в целевом расходовании полученных им денежных средств, то есть подтвердить оправдательными документами, что деньги были потрачены именно на те цели, на которые и были выданы*.

*Индокитайский проиграл в польский банчок 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу государства и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло.

И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок», глава XI

Не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы подотчетные деньги (или со дня выхода на работу после возвращения из командировки) получивший их работник должен предоставить авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств и приложить к нему подтверждающие (оправдательные) документы.

После проверки авансового отчета в бухгалтерии, подписания его главным бухгалтером и утверждения руководителем организации перерасход (если денег было потрачено больше, чем получено) выплачивается сотруднику.Если денег было потрачено меньше — остаток вносится в кассу.