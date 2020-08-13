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Что делать, если авансовый отчет не сдан вовремя

Организация имеет право производить расчеты с другими лицами (и юридическими, и физическими) как в безналичном порядке, так и наличными деньгами (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Расчеты в безналичном порядке чаще всего производятся платежными поручениями (ст. 862 ГК РФ).

При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке (п. 1 ст. 863 ГК РФ).

Для расчетов наличными деньгами (если только получатель не приходит за ними непосредственно в кассу организации) плательщик должен выдать определенную сумму своему сотруднику.

Такая выдача наличных денежных средств называется подотчетной. Под отчет могут выдаваться, в частности, деньги на командировочные, хозяйственные, представительские и другие расходы.

Сотрудник, произведя в установленный срок расчеты, должен отчитаться перед родной конторой в целевом расходовании полученных им денежных средств, то есть подтвердить оправдательными документами, что деньги были потрачены именно на те цели, на которые и были выданы*.

*Индокитайский проиграл в польский банчок 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу государства и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло.

И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок», глава XI

Не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы подотчетные деньги (или со дня выхода на работу после возвращения из командировки) получивший их работник должен предоставить авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств и приложить к нему подтверждающие (оправдательные) документы.

После проверки авансового отчета в бухгалтерии, подписания его главным бухгалтером и утверждения руководителем организации перерасход (если денег было потрачено больше, чем получено) выплачивается сотруднику.Если денег было потрачено меньше — остаток вносится в кассу.

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Но далеко не всегда подотчетники свято блюдут кассовую дисциплину. И где-то кто-то кое-где порой нарушает установленный срок сдачи авансовых отчетов (на несколько дней, недель, месяцев, а то и лет).

По мнению Минтруда России (письмо от 12.12.2014 № 17-3/В-609), и Роструда (письмо от 24.01.2020 № ПГ/37606-6-1) в случае нарушения срока предоставления авансового отчета или невозврата остатка подотчетных средств работодатель вправе по окончанию месяца, следующего за месяцем, в котором сотрудник должен был отчитаться по полученному авансу, удержать эти деньги из его заработной платы (ст. 137 ТК РФ). Если сотрудник вернулся из командировки, например, в середине сентября, и так и не представил авансовый отчет, то удержание можно будет произвести при расчете его зарплаты за октябрь, то есть в ноябре.

Если такового удержания в ноябре (из октябрьской зарплаты) произведено не будет, то данную подотчетную сумму, по мнению чиновников, следует считать доходом сотрудника также за октябрь со всеми вытекающими последствиями — удержанием НДФЛ и начислением страховых взносов.

Таких же выводов придерживается и финансовое ведомство (письма Минфина России от 01.02.2018 № 03-04-06/5808, от 16.12.2019 № 03-04-06/98341).

Однако, по нашему мнению, право удержать остаток невозвращенного подотчета из зарплаты не означает обязанность это сделать. Кроме того, следует принять во внимание, что ст. 230 НК РФ, которая однозначно определяет дату признания дохода, из которого необходимо удержать НДФЛ, такого критерия, как месяц, следующий за месяцем истечения срока подачи авансового отчета, не содержит.

И несоблюдение сотрудником (да и руководством) требований Порядка ведения кассовых операций, равно как и требований п. 26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 еще не означает бесспорного получения им дохода, равно как и обязанности работодателя удержать из этого дохода НДФЛ.

Доход возникнет, когда работодатель примет решение (оформленное распорядительным документом) считать эти деньги доходом.

При этом также следует иметь в виду, что складывающаяся арбитражная практика все-таки признает, что выданные в подотчет сотрудникам (чаще всего — руководителям) денежные средства следует признать их доходом в случае их невозврата либо непредоставления оправдательных документов в течение длительного времени. (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 14376/12 по делу № А53-8405/2011, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.12.2015 № Ф02-6431/2015 по делу № А78-7155/2015, Определение ВС РФ от 09.03.2016 № 302-КГ16-450 по делу № А78-7155/2015, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.07.2016 № Ф07-5021/2016 по делу № А66-8581/2015 и еще ряд других).

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Но во всех этих делах речь, во-первых, идет о довольно крупных суммах (миллионах, а то и десятках миллионов рублей), и, во-вторых, действительно длительных сроках — полутора-двух, а то и больше годах.

То есть руководители организаций (зачастую они же и собственники), перепутав личную шерсть с государственной, и считая, что деньги его конторы — его личные, попросту брали их в кассе. Кассир (или бухгалтер), естественно, не мог отказать хозяину. Напомнить лишний раз, что деньги надо вернуть, или хотя бы отчитаться в их использовании, сами понимаете, нешуточный шанс лишиться работы. А уже предложение удержать с них НДФЛ повышает вероятность увольнения еще больше.

Но когда речь идет о сотнях или тысячах рублей, за которые сотрудник, допустим, мотающийся месяцами по командировкам без заезда в родную контору, физически иногда не успевает отчитаться, возможность отбиться от претензий налоговиков несколько выше. Хотя дать стопроцентной гарантии, естественно, нельзя.

Возможно, и для организации, и для сотрудника, будет проще, если остаток подотчетной суммы в полторы-две тысячи рублей, которые он действительно израсходовал по делу, но не получил подтверждающих документов, удержать из его зарплаты (либо присоединить к его облагаемому доходу). Потом это можно будет компенсировать премией.

Но выбор, как всегда, за руководством организации.

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